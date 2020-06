Palangoje apgadintas gelbėtojų postas: įtaria čeburekais prekiaujantį jaunimą

Palangos gelbėtojų vadas Jonas Pirožnikas portalui teigė, kad vandalizmo aktas buvo pastebėtas apie 9 valandą ryte, kai gelbėtojai pradėjo savo pamainą.

„Pamatėme, kad ant mūsų posto vieno lango yra užrašas, o kitas langas išmuštas“, – 15min.lt sakė J. Pirožnikas.

Jis įtaria, kad vandalizmo aktą galėjo surengti čeburekais paplūdimiuose prekiaujantis jaunimas.

„Tik jie. O kam daugiau to reikia? Vakar pagavome jų daug, 14. Kai kurie papuolė antrą kartą, gavo įspūdingą baudelę“, – sakė Palangos gelbėtojų vadas.

Kaip sakė J. Pirožnikas, sugriežtinus legalią prekybą alkoholiu pajūryje, į jį grįžo prekiaujantys nelegaliai. Be to, poilsiautojai įspėjami iš tokių prekeivių nepirkti ir dėl to, kad jie gali būti potencialūs koronaviruso nešiotojai.

„Pernai, užpernai tokių dalykų nebuvo. Pirmą kartą susidūrėme po 10–15 metų“, – sakė jis

Pasak J. Pirožniko, alų pardavinėjantis jaunimas už skardinę prašo net 6-8 eurų.