Klaipėdos policijos pareigūnai išaiškino neblaivius, chuliganiškai vairavusius vairuotojus

Priemonės vykdytos uostamiestyje, Klaipėdos, Kretingos, Plungės ir Skuodo rajonuose. Patikrinus apie 150 automobilių nustatyta, kad tik vieno padangos neatitiko reikalavimų.



Taip pat užfiksuota 16 kitų įvairaus pobūdžio kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tarp jų – du vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliaisiais įrenginiais, tiek pat nesegėjo saugos diržų, penki – transporto priemonių nebuvo apdraudę privalomuoju draudimu, viena transporto priemonė tinkamai nebuvo įregistruota, nustatytas ir vienas saviizoliacijos nesilaikymo atvejis.



Per praėjusią savaitę, sausio 11–17 dienomis, vykdytas priemones Klaipėdos kelių policijos pareigūnai užfiksavo 141 kelių eismo taisyklių pažeidimą.



Nustatyti du neblaivūs vairuotojai. Vienas buvo sustabdytas sausio 11 d. naktį, Naikupės g., Klaipėdoje – 1974 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 2,15 prom. neblaivumas, be to vyras neturėjo teisės vairuoti, nes jos nėra įgijęs, jo automobilis nebuvo apdraustas ir jam neatlikta privalomoji techninė apžiūra.



Kitas neblaivus vairuotojas buvo sustabdytas sausio 17 dienos vakare, Kretingos r., kelyje Šiauliai-Palanga – 1992 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui buvo nustatytas 0,79 prom. neblaivumas, vairuojamas automobilis nebuvo apdraustas privalomuoju draudimu.



Dar du teisės vairuoti neturėję vairuotojai buvo patikrinti sausio 11 ir 14 dienomis. Kelyje Klaipėda–Liepoja sustabdytas 1978 m. gimęs automobilio „Volvo“ vairuotojas teisės vairuoti nėra įgijęs, o Klaipėdoje, Kairių g., sustabdytas 1993 m. gimęs BMW vairuotojas ne tik vairavo neįgijęs tam teisės, bet ir neatlikęs privalomosios automobilio techninės apžiūros.

Atsakomybės neišvengs ir 6 chuliganiškai vairavę asmenys, 5 kelių eismo taisykles pažeidę pėstieji bei neblaivus dviratininkas – sausio 12 d. Kretingos r., Darbėnuose sustabdytam, 1978 m. gimusiam dviratininkui buvo nustatytas 2,11 prom. neblaivumas.

Mobiliuoju greičio matuokliu per praėjusią savaitę Klaipėdos apskrityje buvo nustatyti 68 greičio viršijimo atvejai.