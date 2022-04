Klaipėdos pareigūnai tikrino, kaip taisyklių laikosi važiuojantieji dviračiais ir paspirtukais

Balandžio 27 d. Klaipėdos policijos pareigūnai uostamiestyje, ties Taikos prospekto ir Kauno gatvės sankryža, vykdė priemonę, per kurią tikrino, kaip taisyklių laikosi važiuojantieji dviratėmis transporto priemonėmis. Per kiek daugiau nei valandą buvo patikrinti 32 dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Nustatyti penki pažeidimai – 1970 m. gimusiam dviračio vairuotojui nustatytas 2,16 prom. neblaivumas, vienas nepilnametis važiavo elektriniu paspirtuku be saugos šalmo, o ant trijų patikrintų dviračių nebuvo jokių šviesą atspindinčių elementų.

Policijos pareigūnai primena, kad dviračių ir elektrinių paspirtukų vairuotojai, važiuodami važiuojamąja dalimi, privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba transporto priemonės priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Dėvėti saugos šalmus rekomenduojama visiems, važiuojantiems tokiomis transporto priemonėmis, o jaunesniems nei 18 m. nepilnamečiams juos tinkamai dėvėti yra privaloma. Pasak pareigūnų, gana dažnai fiksuojama, kad elektriniais paspirtukais važiuoja keli asmenys ar vežami vaikai, o tai daryti draudžiama. Už šį pažeidimą gresia administracinė bauda nuo 20 iki 40 eurų. Svarbu nepamiršti, kad važiuoti dviračiu ar elektriniu paspirtuku padauginus alkoholio taip pat yra draudžiama – leidžiama alkoholio riba yra 0,4 prom. – kaip ir automobilių vairuotojams. Jei nustatomas didesnis neblaivumas, dviratės transporto priemonės vairuotojui gresia bauda nuo 80 iki 150 eurų. Jei neblaivumas viršija 1,5 prom., dviratininkas yra apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų arba vengia tikrintis blaivumą, bauda išauga nuo 150 iki 200 eurų.

Nuo 2022 m. pradžios Klaipėdos mieste jau užfiksuota 13 eismo įvykių, kuriuose dalyvavo dviračių ar paspirtukų vairuotojai. Iš jų 10 buvo įskaitiniai, per kuriuos 11 dviratėmis transporto priemonėmis važiavusių žmonių buvo sužeista, vienas žuvo.