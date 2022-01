Klaipėdos, Kipro automobilių prekybos įmonės, įtariama, nuslėpė 400 tūkst. eurų mokesčių

Kaip trečiadienį pranešė Šiaulių apskrities policija, pradėtas ikiteisminis tyrimas Klaipėdoje registruotos transporto bei muitinės paslaugas teikiančios įmonės vadovo atžvilgiu – jis yra ir Kipre registruotos lengvatinio apmokestinimo bendrovės įgaliotasis atstovas Lietuvoje.

Policijos bei Muitinės kriminalistai kartu su Mokesčių inspekcijos pareigūnais surinko duomenų, kad Kipre registruota įmonė ir jos atstovas Lietuvoje, pardavinėdami iš Jungtinių Valstijų importuojamus automobilius, siekė išvengti prievolės sumokėti mokesčius, apgaulingai tvarkė įmonės apskaitą, Mokesčių inspekcijai teikė neteisingus duomenis apie pajamas, turtą ir pelną.

Policija skelbia, kad sausio pradžioje buvo atlikta per 20 kratų Klaipėdoje ir Šiauliuose, per kurias paimti tyrimui svarbūs dokumentai, kompiuterinės laikmenos, apie 55 tūkst. eurų grynųjų pinigų, seifas, apie 35 tūkst. vertės automobilis „Dodge Charger“. Pasak pranešimo, šio automobilio savininku niekas neprisipažino, bet pareigūnams pavyko nustatyti, kad jis priklauso Kipre registruotai lengvatinio apmokestinimo įmonei.

„Operacijos metu buvo sulaikyti trys nusikalstama veika įtariami asmenys: 51 metų Kipre registruotos ofšorinės bendrovės įgaliotasis atstovas Lietuvoje, 45 metų jo buvusi žmona ir 43 metų Šiauliuose gyvenantis automobilių perpardavinėtojas“, – skelbia policija.

Visiems minėtiems asmenims pareikšti įtarimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, o Kipro įmonės atstovui Lietuvoje – dar ir dėl neteisingų duomenų apie pajamas, turtą ir pelną teikimo.

Visų įtariamųjų turtas apribotas, jo bendra vertė siekia apie 2,2 mln. eurų. Kipre registruotos įmonės automobiliams yra uždėtas areštas. Laikinoji apsaugos priemonė taikyta 634-iems šios įmonės automobiliams, kurių vertė siekia per pusantro milijono eurų.

Pirminiais duomenimis, nuo 2018-ųjų sausio iki 2022-ųjų sausio Kipro įmonės buhalterijoje, kurią tvarkė Lietuvoje pasamdyta įmonė, įtariama, buvo neapskaityta apie 1000 parduotų automobilių, jų vertė siekia 2,35 mln. eurų, ir į Lietuvos biudžetą nesumokėta per 400 tūkst. pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Be to, įtariama, kad, siekiant išvengti importo mokesčių, į Lietuvą JAV aukcionuose įsigytos ir į Lietuvą importuotos transporto priemonės buvo perkamos per kitas užsienio įmones, dokumentuose nurodant žymiai mažesnes kainas, negu buvo realiai sumokama.

Didelė dalis Kipro įmonės įsigytų automobilių konsignacijos pagrindais, kai prekių pardavėjas atsiskaito su prekių savininku tik tada, kai prekės parduotos, pasiekdavo Šiauliuose esančius automobilių perpardavinėtojus – tiek fizinius, tiek juridinius asmenis.

Pasak policijos, čia automobiliai būdavo suremontuojami ir perparduodami, dokumentuose nurodant net keliskart mažesnes kainas.

Pavyzdžiui, realiai už 18 tūkst. eurų parduoto automobilio vertė dokumentuose sumažėdavo iki 5 tūkst. eurų. Siekiant nuslėpti tikruosius automobilių perpardavinėtojus, nemaža dalis šių automobilių buvo parduodama viename Šiaulių prabangių automobilių salone.

Kita dalis automobilių būdavo parduodamos pirkėjams Europos Sąjungos šalyse, daugiausia Vokietijoje. Tada kainos būdavo sukeliamos ir sandoriai atliekami, pasinaudojant ofšorinėmis bendrovėmis. Tokiu būdu pelnas būdavo didelis, o ofšorinė įmonė sudarydavo sąlygas daug mažesniems mokesčiams.