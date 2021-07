Klaipėdos apskrities policija aptarė pusmečio veiklos rezultatus: kokių nusikaltimų sumažėjo?

Per pirmuosius šešis šių metų mėnesius visoje Klaipėdos apskrityje – aštuoniuose jos miestuose ir rajonuose – užregistruotos 2036 nusikalstamos veikos, tai yra – 326 mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, rodo pusmečio veiklos rezultatai. Juos, siekdami įvertinti Klaipėdos apskrities policijos veiklos efektyvumą, pokyčius kriminogeninėje situacijoje, išsiaiškinti sritis, kurioms reikėtų skirti daugiau dėmesio, trečiadienį aptarė Klaipėdos apskrities VPK padalinių vadovai.

Kaip teigiama Klaipėdos apskrities policijos pranešime, labiausiai sumažėjo plėšimų – beveik 53 procentais: šiemet apskrityje užregistruota 18 plėšimo atvejų, o pernai tuo pačiu laikotarpiu buvo 38. Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų apskrityje sumažėjo beveik 24 procentais – nuo 126 registruotų pernai iki 96 šiemet. Nužudymų sumažėjo perpus – per pirmąjį šių metų pusmetį Klaipėdos apskrityje įvykdyti trys tokie nusikaltimai. Mažiau fiksuojama viešosios tvarkos pažeidimų – šiemet užregistruotos 58 tokios nusikalstamos veikos, pernai per tą patį laikotarpį – 98. Vagysčių Klaipėdos apskrityje taip pat įvykdyta maždaug trečdaliu mažiau – 300 šiemet, o pernai buvo 471.

Daugiau fiksuojama įvairaus pobūdžio sukčiavimo atvejų, pastebi Klaipėdos apskrities policija. Pernai per pirmąjį pusmetį buvo registruotas 81 sukčiavimo atvejis, šiemet – jau 130. Tačiau Klaipėdos apskrities pareigūnai ir tiria juos gana sėkmingai – vien šių metų liepą baigta tirti ir į teismui nagrinėti perduota byla, kurios metu išaiškintos 52 nusikalstamos veikos – sukčiavimai, plėšimai, neteisėtas elektroninės priemonės įgijimas ir panaudojimas, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimas, policijos pareigūno vardo pasisavinimas ir kt. Į teisiamųjų suolą sės septyni organizuotoje grupėje veikę kaltinamieji, įtarimai pareikšti ir juridiniam asmeniui.

Smurto artimoje aplinkoje statistika kinta nedaug – šiemet užfiksuoti 354 atvejai, pernai tuo pačiu laikotarpiu buvo 337.

Klaipėdos apskrities VPK viršininko pavaduotojas Raimondas Vaitkevičius pasidžiaugė bylų ištyrimo rodikliu – išaiškinta beveik 69 procentai iš visų per pirmąjį pusmetį užregistruotų nusikalstamų veikų, o sunkių ir labai sunkių nusikaltimų ištyrimas siekia net 95 procentus.

Aktyvi policijos priežiūra kriminogeniniuose židiniuose taip pat duoda akivaizdžių rezultatų – iškvietimų skaičius mažėja beveik visuose Klaipėdos apskrityje išskirtuose „karštuosiuose taškuose“. Klaipėdos mieste yra 5 kriminogeniniai židiniai, pranešimų apie galimas nusikalstamas veikas juose nuolat mažėja, o Danės gatvėje, šalia naktinių barų ir lošimo įstaigų esančioje teritorijoje, per pusmetį negauta nė vieno pranešimo, kai pernai per tą patį laikotarpį buvo registruota 11.

Klaipėdos apskrities keliuose – mažiau aukų, rodo pusmečio veiklos rezultatai. Per pirmąjį šių metų pusmetį apskrityje įvyko 177 įskaitiniai eismo įvykiai, tai yra – 19 daugiau nei pernai, per juos žuvo 7 žmonės, pernai per pirmą pusmetį apskrities keliuose žuvo 11 žmonių. Neblaivūs vairuotojai šiemet sukėlė 7, pernai – 11 įskaitinių eismo įvykių.