Per plauką nuo tragedijos: vietoj šilumos namuose – ugnies kamuoliai

Pranešimas apie gaisrą gyvenamajame name Uosių gatvėje buvo gautas 15 val. Kad pro mansardos langus veržiasi liepsnos, pastebėjo kaimynai. Jie ir iškvietė ugniagesius gelbėtojus. Balkone ugniagesiai rado dūmais apsinuodijusį, rankas ir kojas apdegusį, tačiau sąmoningą vyrą. Nukentėjusįjį jie perkėlė į patalpą, kurioje nesiautėjo ugnis, ir išnešė į lauką. Jis buvo perduotas medikams ir išvežtas į ligoninę.

„Senukas dviejų aukštų name gyveno vienas, – sakė Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Maslauskienė. – Nors name buvo krosnis, jis jos nekūrė, namo nešildė, o pats gyveno viename mansardos kambarėlyje. Kad nesušaltų, buvo susimūrijęs savadarbę krosnį, o kūreno ją įvairiomis parsineštomis šiukšlėmis. Žmogus pasakojo, jog tądien jis norėjo sudeginti putų polistirolo gabalą, tačiau jis užsiliepsnojo, užsidegė šalia krosnies laikytas čiužinys, o netrukus liepsnos apėmė ir visą kambarį.“

Iš pradžių vyras nešė vandenį ir mėgino pats gesinti gaisrą, tačiau apdegė rankas, prisikvėpavo dūmų, bet dar sugebėjo nueiti iki balkono. „Atvykus ugniagesiams, visa patalpa jau smarkiai degė. Ugniagesiai sakė, jog visas namas viduje buvo aprūkęs ir pajuodęs. Jie spėliojo, kad gal ir anksčiau čia kas buvo užsidegę. Autonominio dūmų detektoriaus name nebuvo. Šiemet su kolegomis akcijos „Gyvenkime saugiai“ metu lankėmės Uosių gatvėje, norėjome ir į šį namą patekti, tačiau kieme lakstė du šunys, o durų niekas neatidarė“, – sakė A. Maslauskienė.

Gaisro metu mansardoje vienas kambarys išdegė visiškai, du – smarkiai apdegė, buvo nuardyta 60 kv. m stogo dangos.

Šiemet dėl netvarkingų krosnių šalyje jau kilo per 1 tūkst. gaisrų. Jų metu žuvo 4 žmonės, 7 buvo traumuoti. Ugniagesiai gelbėtojai primena gyventojams, kad netinkamai ar neatsakingai eksploatuojama kietojo kuro krosnis ir dūmtraukis gali sukelti gaisrą ir pridaryti daug materialinių nuostolių bei pareikalauti žmonių aukų. Pasak jų, gaisrai dažniausiai kyla dėl neišvalytų dūmtraukių, juose atsiradusių įtrūkimų, krosnies perkaitimo, dėl iš jos iškritusių žarijų ar degančių malkų. Be to, kartais pamirštama, kad negalima palikti besikūrenančios krosnies be priežiūros, ypač jeigu namuose lieka mažamečių vaikų.