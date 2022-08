Ilgąjį Žolinės savaitgalį policija stiprins patruliavimą šalies keliuose ir pajūryje

Pareigūnai jau visą šią savaitę šalyje tikrina, kaip vairuotojai laikosi greičio ribojimų, šią priemonę inicijavo Europos kelių policijos tinklas ROADPOL (angl. European Roads Policing Network), o savaitgalį eismo dalyviai, vykstantys ilsėtis bei linksmintis, bus tikrinami dar intensyviau.

Policija generalinio komisaro įsakymu vasarą yra sustiprinusi patruliavimą užtikrinant viešąją tvarką šalies kurortuose ir kurortinėse teritorijose, šeštadienį papildomi kelių policijos ekipažai savaitgalį bus skiriami Klaipėdos apskričiai. Policija sustiprintu režimu užtikrinant eismo priežiūrą ir žmonių saugumą čia dirbs iki antradienio.

„Parinktų prevencinių priemonių tikslas – užtikrinti, kad eisme nedalyvautų nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų apsvaigę asmenys, užkardyti pavojingą ar net chuliganišką vairavimą ir greičio viršijimą švenčių ar ilgųjų savaitgalių dienomis, kai padidėja eismas visoje šalyje, ypač pajūryje ir kitose kurortinėse vietose“, – skelbia policija.

Kelių policijos duomenimis, šiemet iki rugpjūčio 11 dienos šalyje per eismo įvykius žuvo 59 žmonės, sužeisti 2 116. Per tą patį laikotarpį pernai žuvo 82, o sužeisti 1 846 žmonės. Per pastarąjį dešimtmetį žuvusiųjų keliuose skaičius sumažėjo perpus.