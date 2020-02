Akibrokštas: plovykloje merginos paliktas BMW atsidūrė chuliganų rankose

Įkalčius aptiko feisbuke

Klaipėdietė Jevgenija pasakojo, kad visai neseniai feisbuko grupėje "BMW fan Lithuania" rado vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip du jaunuoliai chuliganiškai elgiasi su jos automobiliu.

"Kad tai mano BMW, matyti įraše, nes nufilmuoti valstybiniai numeriai, kai vienas tų jaunuolių išlipo ir filmavo toliau. Buvau šokiruota, nes savo mašinos niekam nesu skolinusi, todėl labai nustebau. Bet paskui atsiminiau – praėjusį pavasarį buvau ją palikusi plovykloje, kad cheminiu būdu išvalytų saloną", – pasakojo klaipėdietė Jevgenija.

Mergina teigė, kad automobilį plovykloje paliko parai, nes tądien turėjo išvykti ir neturėjo laiko laukti, kol jis bus išvalytas.

Kitą dieną pasiėmusi automobilį jokių gedimų nepastebėjo, tačiau po poros savaičių sugedo siurblys ir nuo to laiko mašina nebevažiuoja.

Nesileidžia į kalbas

Pamačiusi vaizdo įrašą feisbuke, Jevgenija sumanė pati susirasti tuos "erelius", kurie, kaip ji mano, sugadino jos mašiną, ir su jais pasikalbėti.

"Pradžioje bandžiau gražiai išsiaiškinti su tuo jaunuoliu, kuris vairavo mano mašiną. Parašiau jam į feisbuką, bet jis neigė, kad tame įraše yra jis. Tada kreipiausi į plovyklą, ieškodama darbuotojo, kuriam tada patikėjau automobilį. Bet tą plovyklą nuo gruodžio įsigijo kiti savininkai ir tas jaunuolis ten nebedirba", – teigė Jevgenija.

Tačiau klaipėdietei vis dėlto pavyko rasti vaikiną, vardu Domas, kuriam ji buvo atidavusi išvalyti BMW.

Pasirodo, jaunuolis dirba kitoje plovykloje, netoliese buvusios.

"Parašiau Domui dėl to įrašo. Jis man atrašė, kad ten nufilmuotas kažkoks Eitvydas, kurio jis esą nepažįsta. Tačiau iš įrašo supratau, kad tą chuliganišką vairavimą mano automobiliu nufilmavo pats Domas. Be to, aptikau nuotraukas feisbuke, kur jis nusifotografavo su tuo Eitvydu, kurio, kaip pats tikina, nepažįsta. Kitaip tariant, supratau, kad jis man meluoja", – įsitikinusi Jevgenija.

Teisingumo nesitiki

Mergina teigė, kad kreipėsi į policiją, tačiau nesitiki, kad jai kas nors kompensuos turtinę žalą, nes viskas buvo senokai.

Plovykloje savo BMW ji paliko pernai balandžio 9 d., o vaizdo įrašas paskelbtas tik šių metų sausio 25-ąją.

"Per daug laiko praėjo, deja, joks ekspertas jau nepadės. Pareiškimą policijai parašiau iš karto, kai tik pamačiau tą įrašą. Turtinės žalos niekas nekompensuos, bet, tikiuosi, bent jau už chuliganišką vairavimą turėtų jį nubausti", – vylėsi mergina.

Asmuo, kuriam ji patikėjo plauti mašiną, prisistato Domu, prie vairo nufilmuotas jaunuolis savo feisbuke pasivadinęs Eitvis King.

Jo feisbuko profilio nuotraukoje jis ar kažkas kitas pozuoja rankose laikydamas šaunamąjį ginklą su optiniu taikikliu.

Jis pasirašęs, kad dirba Dragūnų batalione ir Karinėse jūrų pajėgose.

O Domas, kuriam buvo patikėta Jevgenijos mašina, ir toliau plauna automobilius, aktyviai reklamuojasi savo feisbuko puslapyje.

Paklaustas apie pernykštį incidentą su svetimu raudonu BMW, jis nebuvo labai kalbus:

"Aš ta mašina nevažinėjau. Prie ko čia dienraštis? Prie ko čia aš? Aš nieko neviešinau, skambinkite tam, kas išplatino tą įrašą. Aš neprivalau jums aiškinti jokių aplinkybių."