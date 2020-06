Už saugią ir aktyvią vasarą: 5 idėjos vaikų laisvalaikiui vandenyje

„Siekiame, kad vasarą mažieji stovyklautojai išmoktų plaukti, jaustųsi saugiai ir užtikrintai bet kokiame vandens telkinyje, o įgyti plaukimo įgūdžiai teiktų malonumą visą gyvenimą. Tėvelių patogumui sudarėme lankstų vienuolikos pamainų grafiką. Taip pat pasirūpinome įdomiomis savaitgalio pramogomis šeimoms ir gimtadienio dovanomis birželio 26-osios proga“, – sakė Klaipėdos baseino vadovė Ieva Vaičiurgė.

5 idėjos aktyviam vaikų laisvalaikiui vasarą Klaipėdos baseine:

1.Stovykla „Pasitaškom!“ (6–12 m. vaikams).

2.Intensyvių treniruočių kursas „10x10“.

3.Mokymo plaukti treniruotės pradedantiesiems (4–5 m. vaikams).

4. Plaukimo treniruotės pradedantiesiems ir pažengusiems (6–15 m. vaikams).

5. Aktyvūs savaitgaliai su šeima: „Iššūkių takas“ ir maudynės baseine su pakeltu dugnu.

Nuo birželio 29 d. stovyklose „Pasitaškom!“ laukiami vaikai nuo 6 iki 12 metų. Nuo 7.30 val. iki 17.30 val. stovyklautojai aktyvių žaidimų metu mokysis plaukti, jau prisijaukinusieji vandenį lavins greitumą, koordinaciją, pramogaus ir žais.

4–5 dienų trukmės stovyklose vaikai maitinami tris kartus per dieną, be plaukimo treniruočių ir smagių kūrybinių užsiėmimų organizuojamos kitų sporto šakų treniruotės. Mėgstantiems sportuoti intensyviau – 4 pamainų treniruočių kursas „10x10“: per dešimt dienų vasarotojai turės galimybę dalyvauti dešimtyje treniruočių ir išmokti plaukti.

Klaipėdos baseinas nepamiršo ir apie ikimokyklinukų: treneriai kviečia 4–5 metų vaikučius prisijaukinti vandenį ir įgyti pirmus plaukimo įgūdžius.

Savaitgaliais viename populiariausių Klaipėdoje sporto ir paslaugų centre didžiausias dėmesys skiriamas pramogaujančioms šeimoms. Baseino veikla grindžiama aukščiausiais saugumo standartais, todėl ir tėveliams, ir vaikučiams išduodamos liemenės, kai pasirenkama „Iššūkių tako“ pramoga. Ši plaukiojanti ir judri batutų platforma leidžia pasitikrinti savo vikrumą visiems šeimos nariams. Pačių mažiausių baseino lankytojų taip pat laukia daugiau komforto ir saugių pramogų vandenyje: vasarą iki 70 cm gylio baseino dugnas pakeliamas ir šeštadieniais, ir sekmadieniais nuo 12 iki 15 val.

„Vasaros sezonu baseine suaugusių lankytojų būna mažiau, todėl tai yra kone idealus laikas pirmajam startui su galimybe lavinti plaukimo įgūdžius rudenį. O tėveliams bus ramiau, kai jie bus užtikrinti savo atžalų užimtumu ir smagiu laisvalaikiu. Žaidimai mobiliaisiais telefonais ir planšetiniais kompiuteriais niekur nepabėgs, kol vaikučiai mokysis labiau pasitikėti savo jėgomis, pajus aistrą plaukti ir mėgausis aktyviomis pramogomis“, – pabrėžė baseino vadovė.