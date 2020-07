Už įvažiavimą į Neringą per pusmetį surinkta mažiau nei planuota

Už įvažiavimą į Neringą mokamo ekologinio mokesčio per pirmąjį šių metų pusmetį surinkta 145 tūkst. eurų mažiau nei planuota, informavo savivaldybė.

Kaip BNS teigė Neringos savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Šakalys, per šešis šių metų mėnesius surinkta 587 tūkst. eurų, o planuota surinkti 732 tūkst. eurų.

„Manome, kad sumažėjimas sietinas ne su apsisprendimu rinktis alternatyvius atvykimo būdus, o su koronaviruso pandemijos sukelta situacija – tiesiog sulaukta mažiau lankytojų ir ypač turistinių grupių, į Neringą vykstančių autobusais“, – kalbėjo E. Šakalys.

Anot jo, pernai per pirmus šešis mėnesius įvažiavo 926 autobusai, turintys daugiau nei 30 vietų, o šiemet – tik 44. Taip pat įvažiavo ir mažiau autobusų, turinčių iki 30 vietų, jų šiemet buvo 49, o pernai tuo pačiu metu – 380.

„Be to, nuo kovo mėnesio sienos kirtimas nevykdomas per Nidos kontrolės pasienio punktą. Dėl to visai neliko įvažiuojančių iš Kaliningrado srities – tiek užsienio keliautojų, tiek tiesiog keliaujančių tranzitu“, – aiškino Neringos savivaldybės administracijos direktorius.

Už įvažiavimą į Neringą iš viso 2020-aisiais planuojama surinkti maždaug 2,5 mln. eurų. Ši suma nustatyta atsižvelgiant į tai, kad tiek pinigų surinkta per visus praėjusius metus. Savivaldybė anksčiau planavo, jog 2019 metais už ekologinį mokestį bus surinkta 1,75 mln. eurų.

Reaguojant į didesnį nei planuota automobilių srautą, sezoninį įvažiavimo lengvuoju automobiliu mokestį nuspręsta padidinti. Šiemet nuo birželio 20-osios iki rugpjūčio 20-osios jis siekia 30 eurų – dešimt eurų daugiau nei pernai.

Savivaldybė tikisi, kad du mėnesius taikoma padidinta rinkliava automobiliams, sumažins jų srautą, skatins alternatyvų atvykimą, o į biudžetą surenkamų pinigų suma, lyginant su pernai, išliks nepakitus.

Kaip teigia E. Šakalys, kol kas pasiūlymų didinti rinkliavą nėra pateikta ir apie galimybę kitais metais didinti įvažiavimo mokestį nėra kalbama.