Uosto perspektyvoje – dar didesni laivai su grūdais

Klaipėdos valstybino jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas prisiminė, kad 2016 metais visas uostas krovė 2,8 milijonus tonų grūdų, o dabar grūdų krova artėja prie 5 milijonų tonų.

„Važiuodamas visada pasidžiaugiu geltonuojančiais Lietuvos ūkininkų grūdų laukais. Pats dirbau terminale, kuris krovė grūdus, žinau kiekvieną jų krovos niuansą. Ir žvelgdamas į gražiai atrodančius ūkininkų laukus tai vertinu kaip uostininkas, nes žinau, kad anksčiau ar vėliau grūdai atvažiuos į Klaipėdos uostą. Klaipėdiečių norėčiau paprašyti pakantumo, matant didesnius automobilių į uostą su grūdais srautus. Tai yra ženklas, kad javapjūtė vyksta ir turėtume džiaugtis, kad Lietuva uždirba iš eksporto“, – prisipažino A.Latakas.

Uosto bendrovės ruošiasi ir, kiek žinau, atsiras naujas nemažas grūdų krovos pajėgumas.

– Šių metų javapjūtė jau prasidėjo. Grūdai sausi. Ar jau pajudėjo per uostą naujų grūdų derlius?

– Pastovesnis šių metų grūdų eksporto per uostą srautas prasidėjo maždaug liepos trečia dekadą. Per parą į atskiras uosto krovos bendroves atvyksta po kelis šimtus automobilių su grūdais. Vieną parą buvo net apie 700 sunkvežimių su grūdais iš visos Lietuvos. Sandėliai sparčiai užpildomi grūdais. Dabar pagrinde per uostą juda rapsas, dalis kitų kultūrų, kurios kraunamos į mažesnius laivus. Šio mėnesio viduryje laukiame „Panamax“ laivų, kurie paims didelius kiekius įvairesnių grūdų.

– Į kokias pagrindines šalis eksportuojami grūdai per Klaipėdos uostą?

– Pagrindiniai lietuviškų grūdų pirkėjai yra Afrikos ir Artimųjų Rytų. Rugpjūčio viduryje „Panamax“ laivas su grūdais iš Klaipėdos uosto turėtų išplaukti į Nigeriją. Nuolatiniai grūdų pirkėjai iš Lietuvos yra Alžyras, Saudo Arabija. Kiek žinau, šiemet Lietuvos grūdų eksportuotojai dideles viltis sieja su Indija. Tai būtų šalis su milžinišku poreikiu.

– Ar Klaipėdos uostas būtų pajėgus krauti dar didesnius kiekius grūdų ypač į Indiją?

– Grūdus uoste krauna 7 bendrovės. Dvi didelės su specializuotais grūdų terminalais, kuriuose yra pačios naujausios grūdų krovos technologijos. Taip pat ir mažesniuose terminaluose įdiegtos naujos ir pažangios technologijos. Šiuo metu Klaipėdos uosto grūdų krovos pajėgumas siekia 6 mln. tonų per metus. Grūdų krovos specifika yra tokia, kad juos siekiama išvežti per uostą per trumpą laiką. Kartais tenka naudoti ir atskirų grūdų krovai nespecializuotų sandėlių pajėgumą, grūdus krauti prie krantinių su greiferiais. Tokia nespecializuota grūdų krova uosto pajėgumą per metus galėtų padidinti dar kokiu puse milijono tonų.

– Kiek realiai grūdų Klaipėdos uostas krovė, tarkim, 2020 metais?

– Praėję metai buvo rekordiniai tiek pagal Lietuvoje užaugintą 6,9 mln. tonų derlių, tiek pagal 4,6 mln. tonų grūdų krovą uoste. Grūdų krovos dalis uoste pasiekė apie 10-11 proc. jo apyvartos. Prieš 5 metus ji sudarė gal 5-6 proc. uosto apyvartos. Galime pasidžiaugti ir dėl Lietuvos grūdų augintojų, ir dėl eksportuotojų, ir dėl uosto, kad iš grūdų gaunamos nemažos pajamos.

– Kokios būtų 2021 metų grūdų krovos prognozės?

– Lietuvoje šiemet tikimasi ne ką mažesnio derliaus nei pernai. Gal netgi didesnio – per 7 mln. tonų. Grūdų krova uoste turėtų artėti prie 5 mln. tonų. Esu įsitikinęs, kad šiemet uoste tikrai bus viena ar netgi dvi atskiros bendrovės, kurios peržengs dviejų milijonų tonų grūdų krovos ribą. Šiemet grūdų derlius yra geras visame centrinės ir rytinės Europos regione. Būtų visai realu, jei dalis grūdų geležinkeliais į Klaipėdos uostą atkeliautų netgi iš Ukrainos šiaurinių regionų. Geležinkelio kryptis su grūdais iš Ukrainos į Klaipėda, manau, būtų visai reali.

– Ar Klaipėdos uoste pagal jo investicijų planus, dar yra kompanijų, kurios matytų, kad investuoti į grūdų krovos pajėgumą yra tikslinga?

– Nenorėčiau atskleisti konkrečių uosto bendrovių planų, bet, manau, netrukus viešai gali būti paskelbta apie naujų maisto produktų, tarp jų ir grūdų, terminalų statybą, atidarymą. Uosto bendrovės ruošiasi ir, kiek žinau, atsiras naujas nemažas grūdų krovos pajėgumas. Poreikis „Panamax“ laivais gabenti didelius kiekius grūdų Klaipėdos uoste dar nėra išsemtas. Ypač, jei atsidarys didžiulė grūdų pardavimo rinka į Indiją. Būtų poreikis į laivus krauti ir 100 tūkst. tonų grūdų. Iki šiol tokiems laivams nepakakdavo gylio. Klaipėdos uostas vystosi, yra numatyta gilinti iki 17 metrų. Bus sudarytos galimybės į laivus krauti gerokai didesnius kiekius grūdų. Dabar didžiausiais su grūdais Klaipėdos uoste pakrautas laivas buvo per 73 tūkst. tonų.