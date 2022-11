Tvarumo link: Klaipėdos rajone daugės elektromobilių įkrovimo stotelių vietų

Sparčiai daugėja

Vos per metus elektromobilių skaičius Klaipėdos rajone išaugo dvigubai. Praėjusių metų rugsėjį rajone jų buvo registruota apie 180, o šiemet – jau per 360.



„Elektromobilius dėl ekologinių ir kitų aspektų žmonės renkasi vis dažniau. Jų žymiai padaugėjo ir Klaipėdos rajone. Taigi natūralu, kad auga ir elektromobilių įkrovimo vietų poreikis. Būtent todėl siekiame didinti stotelių skaičių. Be to, ir nacionaliniai tikslai numato, kad 2030-iaisiais elektromobiliai turėtų sudaryti apie 20 proc. lengvųjų automobilių, taigi tikėtina, kad rajone bus registruota apie 7,7 tūkst. šio tipo transporto priemonių“, – teigia Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Banevičius.

Šiuo metu nemokamai įkrauti elektromobilius galima Savivaldybės aikštėje, kur veikia vidutinio galingumo įkrovimo stotelė. Dar viena stotelė, priklausanti Lietuvos automobilių kelių direkcijai, yra Saulažoliuose, prie buvusios kavinės „Kilena“.

Plėtra numatyta plane

Vietų, kur bus galima įkrauti elektromobilius, daugės kiekvienais metais – jau patvirtintas Klaipėdos rajone iki 2030 metų numatomų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planas.



„Iš viso yra numatyta iki 2030-ųjų įrengti net 32 įprastos ir didelės galios elektromobilių įkrovimo prieigas. Jos atsiras visame Klaipėdos rajone – Drevernoje, Doviluose, Priekulėje ir kitose gyvenvietėse. Tad pasirinkusieji šias tvarias transporto priemones galės keliauti patogiau ir efektyviau planuoti savo laiką, nes padaugėjus įkrovimų vietų skaičiui, nebereikės laukti eilėje, kol atsilaisvins kuri nors stotelė. Be to, kol automobilis krausis, bus galima geriau pažinti Klaipėdos rajoną – pavyzdžiui, kodėl gi tuo metu nepasigrožėjus turistiniais Karklės objektais ar nuostabia jos gamta“, – sako Česlovas Banevičius.

Įkrovimo stotelės – visame rajone

Kitais metais nauja įkrovimo stotelė su dviem prieigos taškais bus įrengta Gargžduose, prie Sporto centro, o net su keturiais prieigos taškais – Klaipėdos gatvėje. Iki 2024 m. pabaigos stoteles planuojama įrengti Kretingalėje, prie seniūnijos pastato, ir Vėžaičių miestelio centre esančioje aikštelėje. Iki 2025 m. pabaigos – automobilių stovėjimo aikštelėse Drevernoje ir Karklėje. Vėliau jos atsiras ir Ginduliuose, Dituvoje, Mazūriškiuose, Doviluose, Agluonėnuose, Veiviržėnuose, Ketvergiuose, Priekulėje ir Jakuose.

„Tikiuosi, kad elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo plėtra paskatins gyventojus dažniau rinktis šias mažiau taršias transporto priemones ir taip prisidėti prie neigiamo poveikio aplinkai ir naftos produktų sukeliamos taršos mažinimo“, – sako Administracijos direktoriaus pavaduotojas Česlovas Banevičius.

Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų planą rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Gyventojams“, „Keliai ir transportas“. Jame nurodytos numatomos vietos, įkrovimų prieigų skaičius, planuojami įrengimo metai ir kita informacija.

Skiriamos kompensacijos

Taip pat gyventojai gali pasinaudoti įvairiomis kompensacijų galimybėmis. Fiziniai asmenys ją gali gauti už įsigytą naują (iki 6 mėn.) arba naudotą (iki 4 metų) grynąjį elektromobilį. Kompensacija atitinkamai siekia 5 tūkst. arba 2,5 tūkst. eurų. Įmonėms kompensuojamas naujo elektromobilio įsigijimas ir siekia 4 tūkst. eurų. Dėl detalesnės informacijos reikia kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą.

Be to, Vyriausybė jau pritarė, kad į valstybės remiamų daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių sąrašą būtų įtrauktas ir elektromobilių įkrovimo infrastruktūros įrengimas daugiabučiam namui priklausančiose automobilių saugyklose. Taigi statant, modernizuojant arba kapitališkai rekonstruojant gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus, jų aikštelėse elektromobilių įkrovimo prieigų turės būti įrengta ne mažiau kaip 20 proc. nuo bendrų automobilių stovėjimo vietų skaičiaus.