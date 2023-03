„Švyturio arena“ džiaugiasi renginių gausa, žada stebinti ir šiemet

Pernai 40 proc. visų arenoje surengtų renginių sudarė sporto renginiai, 40 proc. – kultūriniai renginiai, tokie kaip koncertai, spektakliai, o likusią dalį – verslo parodos, įvairios mugės, privatūs renginiai. 2022 m. daugiausia žiūrovų – bemaž 6 tūkst. susirinko į naujametinį Marijono Mikutavičiaus koncertą, o Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės atrankos varžybas į FIBA pasaulio čempionatą liepą stebėjo daugiau nei 5 tūkst. sporto aistruolių.

„Pandemijos poveikį stipriai jautė visi sporto ir kultūros objektai, tačiau 2022-uosius jau galime vadinti atsispyrimo nuo dugno metais. Tai lėmė ir pasikeitusios sąlygos, taip pat mūsų gebėjimas prisitaikyti prie naujos realybės. Pavyzdžiui, dalį renginių organizavome lauke, taip pat atradome naujų koncepcijų, kurias teigiamai įvertino mūsų lankytojai“, – sakė Aida Aleksandrovienė, „Švyturio arenos“ direktorė.

Renginių įvairovė – būdas pritraukti lankytojus

„Švyturio“ arena yra pajėgi sudaryti geriausias sąlygas patiems įvairiausiems organizatorių poreikiams, todėl čia vykstančių renginių gausa stebina savo įvairove. Be įprastų koncertų, sporto ir verslo renginių, nemažai įmonių renkasi čia organizuoti savo šventes, vyksta TV laidų ir projektų filmavimai, lankosi moksleivių ekskursijos, o neseniai arenoje įvykęs išskirtinis renginys buvo skirtas vos vienam žmogui. Jo metu prabangių automobilių salono atstovai įteikė raktelius naujo automobilio savininkui.

Arenoje vyksta ir kovinio sporto renginiai, visada sulaukiantys didelio šio sporto entuziastų palaikymo. Šiemet gegužę arenoje pirmą kartą įvyks tarptautinis „Blade Fights“ mišrių kovos menų turnyras. Jo metu žiūrovai stebės ne tik profesionalų iš viso pasaulio kovas, bet ir mėgausis muzikiniu šou.

Moteriškos auditorijos dėmesį 2022 m. patraukė arenoje organizuota mados, stiliaus ir grožio paroda „Moters kodas“, kurią aplankė net 8 tūkst. žmonių. Parodoje lankytojos aktyviai domėjosi ne tik dalyvių produkcijos, paslaugų pristatymais, naudingomis specialistų konsultacijomis, bet ir specializuotais grožio srities specialistų mokymais bei mados kolekcijų demonstravimais.

Didelio susidomėjimo sulaukė ir pernai greta arenos organizuotas bagažinių turgus, sutraukęs prekybininkus ir pirkėjus iš viso regiono.

Nuo balandžio, jau du kartus per mėnesį, bagažinių turgus ir vėl lauks dalyvių, norinčių perleisti nenaudojamus daiktus arba įsigyti prekių už patrauklias kainas.

Aida Aleksandrovienė. A. Pelakausko nuotr.

Investicijos į arenos veiklą – iš privataus kapitalo

„Švyturio“ arena yra vienintelė Lietuvoje, kurios išlaikymas miesto savivaldybei nieko nekainuoja – ją pagal koncesijos sutartį valdo, investuoja ir veiklą organizuoja valdytojas. Taip pat pagal nustatytą kvotą yra užtikrinamas nemokamas arenos naudojimas miesto reikmėms. Pernai savivaldybė čia organizavo keturis renginius.

„Švyturio“ arenos valdytojas 2022 m. į krepšinio infrastruktūros modernizavimą investavo daugiau nei 200 tūkst. eurų, didžioji dalis lėšų skirta sporto aikštelės grindų dangos – parketo atnaujinimui. Be to, reaguojant į energetikos krizę buvo pereita prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo. Tai ne tik padėjo optimizuoti kaštus, bet ir prisidėjo prie teigiamo poveikio aplinkai – anglies dvideginio emisija per metus sumažėjo 149 tonomis.

Dar viena investicija atlikta pernai – mažesniems renginiams pritaikyta nauja erdvė „Švyturio“ arenos KLUBAS, kurioje telpa 700 lankytojų. „Arena yra daugiafunkcis objektas, todėl, norėdami atliepti įvairius organizatorių poreikius, sukūrėme šią erdvę, kurioje gali vykti įvairūs mažesni kultūriniai ir verslo renginiai“, – apie įgyvendintus pokyčius arenoje pasakoja A. Aleksandrovienė.

Nemažai klaipėdiečių ir miesto svečių jau pastebėjo atnaujintą arenos iškabą, kuri dabar yra ne tik vizualiai modernesnė, bet ir daug ekonomiškesnė. Atnaujinus „Švyturio“ arenos prekės ženklą liko išlaikytas jo vientisumas ir išsaugotas atpažįstamumas.

„Investuoti į sėkmingą arenos veiklą nenustosime ir toliau, nes mus įpareigoja didžiausio pramogų ir sporto komplekso vardas Vakarų Lietuvoje. Šiemet ir vėl didelį dėmesį skirsime arenos modernizavimui, tvariems sprendimams ir maksimaliam lankytojų komfortui“, – apie ateities planus kalba arenos vadovė.

Nemažai staigmenų arena savo lankytojams žada ir šiemet: numatomi populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertai, miuziklai, koncertus surengs ir užsienio žvaigždės. Šiuo metu vedamos derybos ir dėl tarptautinių sporto čempionatų organizavimo „Švyturio“ arenoje. O krepšinio aistruolius, tikimasi, sudomins 10-asis jubiliejinis krepšinio turnyras Vlado Garasto taurei laimėti.

Apie įmonę:

2011 m. pastatytą „Švyturio areną“ Klaipėdoje valdo UAB „Klaipėdos arena“. Bendrovė priklauso lietuviško kapitalo įmonių grupei UAB „Infrastruktūra LT“, kuri specializuojasi visuomeninės paskirties sporto ir kultūros objektų valdymo bei infrastruktūros projektų vystymo srityse. Per daugiau nei dešimtmetį Klaipėdos sporto ir pramogų komplekse įvyko beveik 800 įvairių renginių, kuriuose apsilankė daugiau nei 2 mln. žmonių.