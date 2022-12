Šventės gyvūnų prieglaudose – ne visiems džiaugsmingos

Gyvūnas – ne dovana

Pastebima tendencija – ypač prieš šventes gyvūnai tampa lyg dovana. Į tokius norus dovanoti prieglaudų vadovės žiūri griežčiau.

Prieglaudos "Linksmosios pėdutės" vadovė Simona Šakinytė sakė, kad šunis ar kates norima dovanoti ne tik savo artimiesiems, bet ir visai nepažįstamiems žmonėms. Tačiau tą padaryti ne taip paprasta.

"Pas mus, norint įsigyti gyvūną, reikia užpildyti anketą. Buvo tokių, kurie rašė, kad nori padovanoti gyvūną vaikui, mamai. Jei tėveliai nori padovanoti vaikui per Kalėdas, jie dažniausiai supranta, kad patys juo ir užsiims. Bet būna, kad norima padovanoti visai svetimam žmogui. Šventės ar ne, kaip dovana gyvūnai nėra išleidžiami. Be to, būsimas šeimininkas turi atvykti pats, pasirašyti dokumentus ir apskritai prisiimti atsakomybę", – teigė S. Šakinytė.

O gyvūnų prieglaudos "Būk mano draugas" vadovė Galina Kučinskienė pabrėžė, kad nuo gruodžio 20 iki sausio 7 d. šioje prieglaudoje gyvūnai neatiduodami būtent dėl tos priežasties, kad jie netaptų dovanomis, kurios, praėjus šventiniam laikotarpiui, grįžtų atgal į prieglaudą.

"Be to, būna fejerverkų, žmonės švenčia, daug triukšmo, tad gyvūnams sunkiau adaptuotis", – kalbėjo G. Kučinskienė.

Visos šventės mums – sudėtingiausias laikotarpis, nes padaugėja išmestų gyvūnų, kyla visokių incidentų, pasitaiko, kad šunys sukandžioja savo šeimininkus, nes šie lenda prie jų girti.

Skanėstų gavo ne visi

Prieglaudoje "Linksmosios pėdutės" šiemet keturkojai turėjo tikras šventes – gavo naujų namelių ir daugybę skanėstų.

"Turėjome nuostabias šventes, jos buvo fantastiškos, nekalbant ir apie vakarienę, kuri, manau, taps tradicija. Rinkome paramą, ji renkama ne vien šventinei vakarienei, o visiems metams. Daugiausia maistui. Kitas dalykas – pas mus pagaliau atsidarė nauji nameliai. Perkėlėme visus iš lauko voljerų į vidų. Tada man ir prasidėjo Kalėdos. Visi šiemet šventė šilumoje. Naktį žiūrėjau, nė vienas kalbėti neplanavo, nenorėjo, nes visi šiltai miegojo", – juokavo S. Šakinytė.

Vis dėlto atsirado ir tokių keturkojų, kurie į padėtą maistą žiūrėjo nepatikliai, ypač nauji atvykėliai, todėl vakarienės neėdė.

Galina Kučinskienė. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Lindo prie šuns girti

Kitoje prieglaudoje Kūčių vakaras ir Kalėdos nebuvo tokios išskirtinai džiaugsmingos.

"Visos šventės mums – sudėtingiausias laikotarpis, nes padaugėja išmestų gyvūnų, kyla visokių incidentų, pasitaiko, kad šunys sukandžioja savo šeimininkus, nes šie lenda prie jų girti. Ir šiemet to neišvengėme – Kūčių naktį, apie pirmą–antrą valandą važiavome pasiimti šunelio, kuris labai smarkiai sukandžiojo šeimos narį. Žmonės aktyviai šventė, kažkas atsitiko, policija gavo iškvietimą. Ne mes turėjome važiuoti, bet niekas nevažiavo, tad važiavome mes", – šventinio laikotarpio rūpesčius nusakė G. Kučinskienė.

Vis nešė dovanas

Į S. Šakinytės prieglaudą žmonės noriai neša maisto arba prisideda kita parama ištisus metus.

"Šį kartą Kalėdos labai gausios. Žmonės labai daug aukoja, nespėjame net padėkoti. Kai šventinę vakarienę filmavome, žmonės vis ėjo pro vartus, nešė dovanas. Šventės tikrai padidina gerumą. Šiemet apmažėjo aukų, nes jos nukeliavo Ukrainai. Labai džiaugiamės, jai tikrai to reikia", – akcentavo S. Šakinytė.

Šiuo metu šioje prieglaudoje glaudžiasi per 70 gyvūnų – 37 šunys ir 34 katės.

"Būk mano draugas" prieglaudoje gyvena per 200 šunų ir per 200 kačių.

"Ir pagal iškvietimus važiuojame, kai reikalinga pagalba. Nebūtinai šunims ar katėms, turime ir gandrų, gulbių. Turime ir žmogų, kuris padeda, priglaudžia paukščius", – sakė G. Kučinskienė.