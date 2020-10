Svarbiausia – kokybiškos paslaugos senjorams

Unikali socialinė paslauga

2012 m. Vilniaus mieste pradėjo veikti „Socialinis taksi“, teikiantis pavėžėjimo paslaugas negalią turintiems asmenims. Tokia ne pelno siekiančios organizacijos – Nacionalinis socialinės integracijos institutas – paslauga suteikė neįgaliesiems galimybę nevaržomai judėti, tapti mobilesniais, gyventi aktyvų socialinį gyvenimą ir be rūpesčių pasiekti darbą, polikliniką, parduotuvę, įvairias įstaigas ir kt.

„2013 m. Klaipėda tapo antruoju miestu, patikėjusiu, kad socialinės inovacijos yra reikalingos, kuriant kokybiškas gyvenimo sąlygas atskirtį patiriantiems žmonėms, šiuo atveju kalbame apie tuos, kurie juda vežimėlio padedami, – sako Instituto vadovė Monika Stankevičiūtė-Juknienė. – Šiuo metu socialinis taksi veikia aštuoniose savivaldybėse (Vilniaus ir Klaipėdos miestų ir rajonų, Panevėžio miesto, Utenos, Ukmergės ir Zarasų rajonų) ir Visagino mieste. Tikimės, kad ateityje pavyks išplėsti miestų tinklą ir taip suteikti neįgaliesiems aktyvesnį ekonominį ir socialinį gyvenimą“.

Vitalija Ruginienė, „Socialinio taksi“ klientė iš Klaipėdos: „Klaipėdoje esame labai patenkinti, kad yra tokia organizacija ir socialinis taksi. Puikus aptarnavimas, laiku atvažiuojanti mašina, mandagūs vairuotojai, maži tarifai ir nepamainoma pagalba patenkant į automobilį. Labai dėkingi socialinio taksi vadovams už tokią paslaugą. Be jos jau būtų sunku įsivaizduoti savo gyvenimą“.

Pagalba į namus

Prieš dvejus metus Institutas pradėjo vystyti kitą socialinę inovaciją – Senjoro programą. Ja siekiama gerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, teikiant lankomosios priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas.

„Pirmiausia vertėtų pasakyti, kad tai nėra socialinės globos paslauga negalintiems savimi pasirūpinti asmenims. Ką reiškia mūsų teikiama pagalba į namus? Ogi tai, jog padedame senjorams likti savarankiškiems, t. y. pasigaminti maistą, apsipirkti, susitvarkyti namus ir pan., – vardina M. Stankevičiūtė-Juknienė. – Kita vertus, praktika rodo, kad senjorams gal ne tiek svarbi buitis, kiek bendravimas – pokalbiai prie arbatos puodelio, pasivaikščiojimai, lankymasis renginiuose, laikraščių skaitymas ir t. t. Taigi mūsų darbuotojus galima pavadinti ne tiek pagalbininkais, kiek senjorų draugais. Mes siekiame, kad mūsų klientai gautų individualią jiems reikalingą pagalbą pagal tos dienos jų poreikius ir norus.“

Jau beveik dvejus metus Institutas bendradarbiauja su Kauno miesto savivaldybe, kur 25 organizacijos darbuotojai lanko 216 senolių, kurie labai džiaugiasi ir vertina tokią Nacionalinio socialinės integracijos instituto programą.

Senjorė Nijolė Marija Grytienė iš Kauno: „Labai šaunios mergaitės „Senjoro programoje“ dirba, visada taip maloniai telefonu pasikalbam. Labai džiaugiuosi, kad manim jūsų organizacija rūpinasi. Visiems, ką sutinku, papasakoju, kokie jūs šaunūs ir kad angelą man į namus atsiuntėt. Labai susidraugavau su Dovile. Kai žinau, kad ji ateis, norisi pasitempti, pasipuošiu, pasidažau, sutinku kaip brangų svečią. Ir jūs, ir Dovilė man džiaugsmą į namus atnešat. Jei jūsų kompanija būtų didesnė, dar daugiau žmonių gautų pagalbą, dar daugiau senjorų būtų geresnė ir nuotaika, ir sveikata, ir greičiau pasveiktų.“

Senjorė Nijolė Marija Grytienė iš Kauno. / VšĮ Nacionalinis socialinės integracijos institutas nuotr.

Svarbiausi – senjorų poreikiai

Daugiametė socialinių inovacijų patirtis, puikūs klientų ir bendradarbiaujančių savivaldybių atstovų atsiliepimai, sėkmingai įgyvendinama „Senjoro programa“ Kaune paskatino organizaciją šiais metais dalyvauti Klaipėdos miesto savivaldybės skelbtame viešajame konkurse, kurį laimėjus rugsėjo 21 d. buvo pasirašyta sutartis. Pagal ją lankomosios priežiūros paslaugos bus teikiamos Klaipėdos miesto senjorams. Iš viso šiuo metu uostamiestyje yra 152 Instituto klientai ir 27 darbuotojai.

„Tokia reikšminga veikla mums nėra naujiena, turime ilgametės patirties. Tačiau nepaisant to, programos įgyvendinimas Klaipėdoje prasidėjo iššūkiais. Tikrai labai gaila, kad viešojoje erdvėje keliami klausimai galėjo atnešti nerimo žmonėms, kuriems labai reikalinga mūsų pagalba. Apgailestaujame ir dėl to labai norime atsiprašyti senjorų ir jų artimųjų, – Instituto darbuotojų vardu atsiprašo jo vadovė M. Stankevičiūtė-Juknienė. – Kartu patikiname, kad jau suskubome susisiekti su visais savo klientais, išsiaiškinti kiekvieno poreikį ir savarankiškumo lygį. Pirmiausia dėmesį nukreipėme į tuos, kuriems pagalbos reikėjo skubiausiai. Mes siekiame užtikrinti, kad nė vienas žmogus neliktų be būtinosios pagalbos. Labai tikimės, kad iššūkius įveiksime, o klaipėdiečiai senjorai džiaugsis mūsų teikiamomis kokybiškomis paslaugomis.“

Bendradarbiaujant užtikrinti senjorų gerovę

Šiuo metu Institutas, siekdamas senjorų gerovės, aktyviai bendradarbiauja su Klaipėdos miesto savivaldybe.

„Kartu su Klaipėdos miesto savivaldybe siekiame, kad senjorams būtų suteiktos aukščiausios kokybės paslaugos, ir ieškome būdų, kaip racionaliai panaudoti tiek pagyvenusių žmonių, tiek ir savivaldybės biudžeto lėšas. Stengiamės, kad kylantys iššūkiai būtų suvaldyti kuo greičiau, o senjorams užtikrina gerovė“, – sako Instituto vadovė.

Kauno m. savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė: „Nusiskundimų dėl paslaugų teikimo kokybės nesame gavę. 2020 m. birželio mėn. atsitiktine tvarka telefonu buvo apklausta 10 paslaugų gavėjų. Jie teikiamų paslaugų kokybę vertino gerai arba labai gerai. Savo ruožtu, patys dirbdami su VšĮ Nacionalinės socialinės integracijos institutu taip pat nusiskundimų neturime, puikiai bendradarbiaujame ir visuomet randame bendrus sprendimus.“