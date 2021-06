Šilti orai išaugino vandens vartojimą uostamiestyje

Šiltais orais prasidėjusi vasara išaugino vandens suvartojimą. Bendrovė „Klaipėdos vanduo“ pastebėjo, kad iš kai kurių vandens siurblinių vandens suvartojimas šoktelėjo vidutiniškai daugiau nei 300 kubinių metrų per valandą. Viso per parą Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone suvartojama per 33 tūkstančius kubinių metrų. Pastebima, kad vandens poreikis išauga vakarais nuo 19 iki 22 val., kai iš darbų grįžę gyventojai jį masiškai naudoja ne tik buities reikmėms, bet ir laistymui.