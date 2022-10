Siekis – saugesni Klaipėdos rajono keliai ir patogesnis susisiekimas viešuoju transportu

Rudenį, kai vakarai vis ilgėja, orai bjursta, o gatvėse padaugėja tiek pėsčiųjų, tiek automobiliais į mokslus ar darbus skubančių gyventojų, eismo sąlygos tampa gerokai sudėtingesnės ir reikalauja dar didesnio budrumo. Siekiant saugumo Klaipėdos rajono keliuose, aktualius klausimus nuolat sprendžia Saugaus eismo komisija. Be to, gyventojams siekiama užtikrinti ir patogesnį susisiekimą visuomeniniu transportu.

Gyventojai aktyvūs

Numatyta, kad Saugaus eismo komisijos posėdžiai turi vykti ne rečiau nei kartą per tris mėnesius, tačiau Klaipėdos rajono gyventojai yra itin pilietiški ir aktyvūs, taigi posėdžiai organizuojami kiekvieną mėnesį, o kartais – ir dažniau. Juose dalyvauja ne tik savivaldybės specialistai, bet ir policijos atstovai, seniūnai.

„Džiugu, kad gyventojams rūpi jų gyvenamoji aplinka ir jie yra neabejingi eismo saugumo klausimams. Dažniausiai žmonės kreipiasi dėl greitį ribojančių, draudžiančių stovėjimą bei ribojančių pravažiuojančių sunkvežimių svorį kelio ženklų įrengimo, taip pat greitį ribojančių kalnelių, teritorijų paskelbimo „Gyvenamąja zona“, žmonių su negalia stovėjimo vietų įrengimo kiemuose ir pan. O daugiausia prašymų sulaukiama iš sparčiai augančios Sendvario seniūnijos gyventojų. Dėkoju Saugaus eismo komisijos nariams, kurie kruopščiai ir atsakingai nagrinėja visus klausimus ir priima gyventojams svarbius sprendimus“, – teigia Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Saugaus eismo komisijos pirmininkas Česlovas Banevičius.

Saugaus eismo komisijos sprendimu šiais metais Sendvario seniūnijos Purmalių k. Naujojoje g. jau įrengta iškilioji pėsčiųjų perėja, Sudmantų k. Aušros g. – greičio slopinimo kalneliai. Jakų k. Bajorų g. pastatytas ženklas „Ribotas greitis“. Taip pat artimiausiu metu planuojama įrengti greičio slopinimo kalnelius Beržyno g. Radailių k., pastatyti ženklą „Ribotas greitis“ Karališkių g. Žemgrindžių k., o Gindulių k. Liepų g. – ženklą „Stovėti draudžiama“.

„Saugiau tapo ir Vingio g. Gargžduose. Čia eismas intensyvus, net į kelias ugdymo įstaigas eina vaikai, o gatvė būdavo užstatyta automobiliais, tad susidarydavo pavojingų situacijų. Tai išspręsta pastačius automobilių stovėjimą draudžiančius ženklus. O Doviluose, prie darželio, apšviesta perėja, atliktas horizontalus ženklinimas, pastatyti kelio ženklai“, – pavyzdžius vardija Č. Banevičius.

Taip pat Saugaus eismo komisijos posėdžiuose priimami nutarimai dėl sunkiasvorio transporto eismo ribojimo pavasarinio polaidžio metu.

Česlovas Banevičius. Klaipėdos rajono savivaldybės nuotr.

Naujas maršrutas

Klaipėdos rajone siekiama gerinti ir susisiekimą viešuoju transportu. Sendvario seniūnijoje sėkmingai kursuoja 14 autobusas, kurio maršrutas prieš kelis metus buvo pratęstas iki Klipščių „Rimi“ aikštelėje esančios stotelės, taigi gyventojai patogiau gali pasiekti uostamiestį ir grįžti atgal namo.

Būtent to ir siekiama – kad po Klaipėdos rajoną gyventojai galėtų keliauti patogiai, komfortiškai ir saugiai.

Šiemet buvo išspręsta ir susisiekimo su Spengių sodininkų bendrija problema – vasaros pradžioje pradėjo važiuoti naujo 43-iojo maršruto „Naujasis Turgus–SB Spengiai“ per Gručeikius autobusas.

O nuo vasario pradžios pokyčių sulauks Priekulės miesto, Svencelės, Drevernos ir Venckų kaimų gyventojai.

„Sulaukdavome gyventojų prašymų didinti reisų skaičių, taigi nuo vasario 1-osios maršrutu Klaipėda–Priekulė–Venckai autobusai važiuos dažniau ir ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais“, – sako Č. Banevičius.

Ateityje permainų bus dar daugiau. Taryba jau pritarė maršrutų organizavimą pavesti VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, nes kitų metų pabaigoje baigiasi sutarties su UAB „Vežeta“ dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais Klaipėdos rajono teritorijoje galiojimas.

„Ši įstaiga skelbtų vežėjo parinkimo konkursą, sudarytų eismo tvarkaraščius, prižiūrėtų autobusų stotelių eismo grafikus ir t. t. Be to, visi Klaipėdos rajono maršrutai būtų integruoti į vieningą bilietų sistemą, atsirastų elektroniniai bilietai, o keleiviai galėtų keliauti patogesniais ir naujesniais autobusais. Būtent to ir siekiama – kad po Klaipėdos rajoną gyventojai galėtų keliauti patogiai, komfortiškai ir saugiai“, – tvirtina administracijos direktoriaus pavaduotojas.