Per šalčius klaipėdiečiai liko be šildymo

Trūko vamzdis

Tai išgyvena Turgaus gatvėje 9 ir 11 namuose gyvenantys klaipėdiečiai.

Namus administruojančios bendrovės "Mano būsto priežiūra" atstovas Vidas Balbuckis pasakojo apie skirtingą žmonių požiūrį į bėdą ir keistą situaciją, kai svetima nelaimė verslininkų nejaudina.

Kaip pasakojo namus administruojančios įmonės atstovas, Turgaus gatvės 9 name pogrindžio kanale trūko šilumos paskirstymo magistralinis vamzdis. Juo šiluma patenka į 9 ir 11 namą.

Viename jų veikia Klaipėdos lėlių teatras. Jo vadovai leido patekti per savo patalpas į požemį.

"Atsidengėme nišą, ir darbininkams tapo aišku, kad vamzdis trūko toliau, po gretimame name veikiančios kirpyklos grindimis. Todėl jos tualete reikia atidengti grindis, nes kitaip neprieiname prie vamzdžio. Mat ten ertmė užbirusi smėliu ir statybinėmis atliekomis, per jas neįmanoma pratempti vamzdžio. Be to, ten yra stovas, kuris jungiasi prie trūkusio vamzdžio. Bet kirpyklos vadovai neleidžia atlikti darbų. Patalpas nuomojančios kirpyklos vadovai mums teigė, kad dabar jie turi labai didelį klientų antplūdį ir pasiūlė mūsų darbininkams remonto darbus atlikti po švenčių. Tai reiškia, kad dar pusę mėnesio ir visas šventes pusė abiejų namų gyventojų neturės šildymo", – pasakojo V. Balbuckis.

Šildymą pavyko atkurti abiejų pastatų butuose, kurių langai nukreipti į Turgaus gatvę. Kiemo pusėje kol kas šilumos nėra. Per abu namus susidaro apie 10 butų, kuriuose gyvenantys žmonės priversti kęsti šaltį.

Pasak darbininkų, vamzdžio pakeitimas užtruktų porą dienų. Vienos dienos reikėtų vamzdį sumontuoti, antros – darbui kirpyklos tualete, ten tektų dirbti po grindimis ir jungti vamzdžius už sienos.

"Darbininkai dirbtų tualete, o ne salėje, kur teikiamos paslaugos. Vienintelis diskomfortas – kad klientai negalės patekti į tualetą. Tikiu, kad gretimame name veikiantis Lėlių teatras suprastų bendrą bėdą ir įsileistų į savo tualetą", – svarstė V. Balbuckis.

Nenori nuvilti klienčių

V. Balbuckis pasakojo telefonu bendravęs su patalpų savininko atstovu Arūnu Šimkumi ir išgirdęs, kad nuomininkai ketina pareikalauti patirtą žalą, kuri gali atsirasti, jei dėl remonto klientėms būtų atsisakyta suteikti paslaugas.

"Pasak kirpyklos savininkų, daug miesto ponių dabar gražinasi ir kirpykla nenori prarasti klienčių bei pajamų. O kad gyventojai kenčia, kažkaip neužsiminė. Kirpykla galėtų dirbti, net jei mūsų darbininkai keistų pratrūkusį vamzdį, nes vanduo jiems tiekiamas, o mūsų žmonės dirbtų tik tualete. Jei labai reikėtų, vyrai galėtų leisti pasinaudoti ir tualetu", – apie pokalbį su patalpas nuomojančiais verslininkais kalbėjo butų administravimo įmonės atstovas.

Visai kitoks bendravimas buvo su Klaipėdos lėlių teatro atstovais. Penktadienį jie įsileido darbininkus, leido praardyti grindis, nesudarė jokių kliūčių tvarkyti netikėtą gedimą, nors jų patalpos vis dar šilo.

Teatras prieš šventes taip pat turi nemažai darbo. Vienintelis jų prašymas – uždengti praardytą angą grindyse, kad į teatrą atėję vaikai būtų saugūs.

Atstovas žinios negavo

Kirpyklos patalpų savininko interesams atstovaujantis A. Šimkus tikino, kad į jį iš namus eksploatuojančių įmonių niekas dėl šios problemos nesikreipė ir jis nežino įvykio detalių, nes apie problemą nebuvo informuotas, todėl negali komentuoti.

Sužinojęs apie tokį atsakymą, bendrovės "Mano būsto priežiūra" atstovas suprato, kad turės bendrauti su patalpų savininko atstovu raštu.

"Skambinome ir rangovai, ir mes. Labai keistas požiūris. Negi dabar turėsime raštus rašyti. Bendravome ir su kirpyklos savininkais. Tada ir išgirdome jų pasakymą, kad dabar jiems – pats darbymetis, šiomis dienomis pas juos lankosi didžiausias klientų srautas, todėl tikino, kad mus įsileis tik po švenčių. Žmonės nesupranta, kad kažkas dėl jų užsispyrimo šąla", – stebėjosi V. Balbuckis.

Kaltino tinginyste

Kirpyklos savininke prisistačiusi Sigita telefonu paaiškino, kad su gedimą tvarkančiais darbuotojais bendrauja patalpų savininkai. Tai jie nurodo ir pasako, kaip kirpyklos darbuotojai turi elgtis.

"Gedimas įvyko naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Darbininkai buvo įleisti, nusifotografavo. Jiems buvo duotas telefonas ir jie bendravo su savininku. Mes nesprendžiame jokių dalykų, mes tik nuomojamės patalpas. Faktas, kad persirengimo kambario grindyse atidarė liuką, jie dirbo visą dieną, lauko durys buvo atidarytos, salone visi šalo. Negalėjo uždaryti rūsio liuko, į saloną ėjo šaltis ir smarvė", – pasakojo moteris.

Ponia Sigita teigė negalinti pasakyti, kas yra patalpų savininkas, ir jo telefono numerio neatskleidė.

Prisiskambinti nepavyko

Namus administruojančios bendrovės atstovas patikino, kad darbininkai ėmėsi gedimą šalinti dar penktadienį.

Jie ieškojo, kurioje vietoje trūko vamzdis, reikėjo užsisakyti didelio diametro vamzdžius ir kitas medžiagas.

Vakar V. Balbuckis tikėjosi susitikti su patalpų savininko atstovu prie Turgaus gatvės 9 namo, bet iki popietės prisiskambinti A. Šimkui jam nepavyko.

Atsakyti gyventojams, kada jų namai vėl bus šildomi, vis dar sudėtinga.