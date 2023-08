Š. Vaitkus: nuoširdžiai dėkoju palangiškiams, prisidėjusiems prie Bučos vaikų poilsio

„Beveik šimtas vaikų iš mūsų miesto partnerio Ukrainoje – Bučos – šią vasarą Palangoje nors trumpam vėl grįžo į nerūpestingą vaikystę – vaikystę be nuolat gaudžiančių pavojaus signalų, be aidinčių sprogimų, be sielvarto, kone kasdien patiriamo dėl kare prarastų artimųjų, bičiulių, pažįstamų ar net visai nepažįstamų Ukrainos laisvės gynėjų.

Čia, Palangoje, vaikai galėjo trumpam pamiršti tai, kas ten, Ukrainoje, deja, yra jų gyvenimo kasdienybė.

Taikus, saulėtas dangus, aplinkinių šypsenos ir užburiantis nuoširdumas, saldus miegas, skanus maistas, įsimintinos pramogos, nauji potyriai ir nemirštamos trumpos atostogos Palangoje – tokia buvo mūsų miesto dovana karo siaubiamos Ukrainos, o konkrečiau – mūsų miesto partnerio Bučos vaikams.

Sukvietėme į vasaros stovyklą vaikus, skaudžiai nukentėjusius nuo patiriamos agresijos – iš sunkiai besiverčiančių šeimų, kare netekusius savo artimųjų.

Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi palangiškiais – jūs, mielieji, su didžiuliu užsidegimu, entuziazmu ir nuoširdumu palaikėte šią savivaldybės idėją ir noriai prisidėjote prie taikaus jaunųjų ukrainiečių poilsio kas kuo galėdami: piniginėmis lėšomis, pagalba priimant, maitinant vaikus, siūlant jiems pramogas...

Negailėjote savo laiko, jėgų ir energijos – dovanojote jauniesiems Bučos gyventojams tikriausiai pačią brangiausią iš galimų dovanų – nuoširdų supratimą, palaikymą ir, svarbiausia – Žmogiškumą“, – rašė Š. Vaitkus.

Meras padėkojo visiems, prisidėjusiems prie vaikų poilsio.

„Esu nuoširdžiai dėkingas kiekvienam vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiam prie Bučos vaikų poilsio Palangoje.

Šių kavinių ir restoranų dėka jaunieji ukrainiečiai mėgavosi skaniu maistu: „A-petit“, „HBH“, „Oldman“, „Sporto lizdas: armėniški šašlykai“, „CaCa“, "Žuvinė", „Bermudai“, „Senoji Hansa“, „Vandenis“, „Palangos Žuvėdra“, „Grass“, „PJazz“, „Resort Pub“, UAB Pajūrio Gabija restoranas „MEAT Steak house", „Amsterdam Plaza“, „Onorė“, „Mūza“, „Benuk kava“, „Gradiali“, „Meat up“, „Perfė“, „Ukrainietiška virtuvė“, „Stintų ordinas“.

Gardžiais užkandžiais pasirūpino: Tomas Julius Žulkus (ledai), UAB „Vaisiai tik jums“ (vaisiai), UAB „Augma“ (vaisiai), „Maxima LT“ (užkandžiai, sultys, gėrimai), kavinė „Bandė“ (keksiukai, bandelės), kavinė „Bella toscana“ (tortai), kepyklėlė „Prezo“ (kepiniai), „Mulate“ (šokoladai), Citma (vaisiai), Daina Eimanavičienė (medus).



Nepamirštamas pramogas vaikams dovanojo: „313 Cable park“ (pamokos su vandenlentėmis), „Aureart tapybos studija“ (dailės užsiėmimai), „Balcia Insurance SE Lithuania branch“ (draudimas stovyklos dalyviams, atributika), „Lady Circle“ (meno veiklų užsiėmimai), MB Leto projektai (kepsninė, anglys), BOOM parkas (atrakcionai), „PromoEvents“ (kvietimai į Aurum 1006 lenktynes), „Vasaros parkas“ (batutai, ledai), „Aktyvistas“ (elektromobilis, dviračiai), UAB Rota fortūna (Palangos apžvalgos ratas (bilietai), Kakava.lt (filmų bilietų neapmokestinimas) Palangos baseinas, Alma Slaboševičienė (ekskursijos po Palangą), Aldas Kazlauskas (nuotraukos ir filmavimai).



Dėkoju ir mūsų partneriams: Lietuvos jūrų muziejui (bilietai), Smiltynės perkėlai (keltų persikėlimai), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Klaipėdos skyriui (užsiėmimai ir piknikai vaikams), Visuomenės sveikatos biurui (pirmos pagalbos suteikimo kursai), Palangos gintaro muziejui (ekskursijos po muziejų), šokio studijai „Palangos vėtrungė“ (šokio užsiėmimai), Palangos gelbėtojams (priežiūra, instruktažas, edukacijos), Palangos policijos komisariatui (instruktažas), Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai (Palangos vasaros skaityklai – erdvė užsiėmimams).

Ačiū Palangos miesto savivaldybės administracijos darbuotojoms Laurai ir Jūratei už nuoširdų rūpestį, kantrybę ir pagalbą visais organizaciniais klausimais bei operatyviai išspręstus bet kokius netikėtai iškilusius klausimus. Ačiū premjerei Ingrida Šimonytė už dovanas vaikams ir jų aplankymą Palangoje. Ačiū miesto Tarybai už sprendimus.



Ačiū už vaikams skirtą laiką Palangos kultūros ir jaunimo centro jaunimo darbuotojai Astai Tiškutei, ir visiems visiems, vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie Bučos vaikų poilsio Palangoje.

Jūsų visų, mielieji, dėka ši vasara beveik šimtui jaunųjų Bučos gyventojų tapo kiek šviesesnė, saulė – kaitresnė, o miegas – ramesnis. Ačiū už jūsų gerumą. Te nuoširdumas ir meilė, kuriais apgaubėte jaunuosius stovyklautojus iš Bučos, kasdien sugrįžta ir kiekvienam iš jūsų bei jūsų šeimoms.

Didžiuojuosi jumis ir nuoširdžiai apkabinu“, – dėkojo meras.