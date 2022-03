Rusų valdoma bendrovė prie Klaipėdos ketina statyti talko gamyklą

Bendrovė 2,5 hektaro ploto žemės sklypą iš Klaipėdos LEZ išsinuomojo šių metų pradžioje. Maždaug 5 tūkst. kv. metrų ploto gamyklos pastatas su biurais suplanuotas pietiniame zonos pakraštyje, o darbai dar nepradėti.

„Finegri“ vadovė ir akcininkai yra Rusijos piliečiai, gyvenantys Vokietijoje, Rusijoje ir Kipre.

Klaipėdos LEZ komunikacijos vadovė Indrė Dudonienė BNS sakė, sklypo nuomininkai šiuo metu reziduoja kitur.

Gamykloje per metus planuojama pagaminti apie 24 tūkst. tonų talko miltelių. Gamybai būtinas žaliavas planuojama atsivežti konteineriais per Klaipėdos uostą, per jį produkcija būtų išvežama.

Smulkių miltelių pavidalo talkas naudojamas kaip užpildas medicinos, parfumerijos ir kosmetikos, dažų ir lako, popieriaus, gumos, plastikų ir kitų medžiagų gamyboje.