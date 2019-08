Rumpiškės kvartale kiemai bus tvarkomi kompleksiškai

– Klaipėdiečiams pernai buvo pristatyti planai sutvarkyti Rumpiškės kvartalą. Kada galima tikėtis darbų pradžios? Ar atliekant darbus bus išspręsta problema dėl kiemuose netelpančių automobilių?

– Rumpiškės kvartale iš tiesų numatoma daug permainų – didelė dalis šios miesto centrinėje dalyje esančios teritorijos bus tvarkoma kompleksiškai. Planuojamais darbais siekiama išspręsti ne tik vietų automobiliams trūkumo, bet ir kitas problemas, padidinti viso kvartalo patrauklumą. Rumpiškės kvartalas patenka į vadinamąją tikslinę teritoriją, kuriai tvarkyti yra numatyta skirti tiek ES fondų, tiek valstybės, tiek savivaldybės biudžeto lėšų.

Numatomoje tvarkyti teritorijoje vyrauja praėjusio amžiaus 7–8 dešimtmečio statybos daugiabučiai namai, kiemų infrastruktūra nusidėvėjusi, tad čia trūksta ir vaikų žaidimo, sporto aikštelių, želdynų, jungčių su viešosiomis erdvėmis.

Šiuo metu dar vyksta pasiruošimas šiam didžiuliam projektui įgyvendinti. Klausimas bus svarstomas ir artimiausiame miesto tarybos posėdyje, kuris numatomas rugsėjį. Tarybai pritarus, bus teikiama paraiška ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti. Bendra projekto vertė siekia apie 5,5 mln. eurų, planuojama ES lėšų dalis – 4,67 mln., o likusi suma turėtų būti dengiama iš valstybės bei savivaldybės biudžetų.

Įgyvendinus projektą 14,6 ha teritorijoje bus sutvarkyti daugiabučių kiemai, įrengta daugiau nei 670 vietų automobiliams, sukurta nauja privažiavimo prie namų struktūra, performuoti želdiniai, atkurtos žaliosios erdvės, įrengtas apšvietimas, sukurta nauja pėsčiųjų takų sistema, sujungiant daugiabučių namus ir viešąsias erdves, viešosiose erdvėse įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, suoliukai, dviračių stovai bei saugyklos, vaikų žaidimo aikštelės.

Projektavimas jau artėja pabaigos link, tad netrukus savivaldybė galės skelbti rangos darbų viešųjų pirkimų procedūras. Įgyvendinimas numatytas per 2020–2021 m.

Be dėmesio neliks ir kiemai kitose miesto vietose. Klaipėdos miesto savivaldybė jau kelerius metus įgyvendina daugiabučių kiemų infrastruktūros tvarkymo programą. Iš pradžių daugiausia dėmesio buvo skiriama želdynams tvarkyti, o nuo 2017 m. intensyviai pradėjome kloti apšvietimo tinklus. Per dvejus metus šviestuvai buvo įrengti 95 kiemuose, kurie apima 234 daugiabučius namus. Tikiu, kad šių namų gyventojai dabar vakarais gali jaustis gerokai saugesni. Darbai tęsiasi ir šiais metais, per 2019-uosius suplanuota įrengti apšvietimą dar 26 kiemuose, kurie apima 55 daugiabučius namus.

Pernai pradėtos tvarkyti ir prie daugiabučių namų esančios automobilių stovėjimo aikštelės. Aikštelės suremontuotos ir praplėstos prie šešių namų, čia įrengtos 82 vietos automobiliams. Vietų gyventojų transportui statyti trūkumo problemos sprendžiamos ir įgyvendinant kitus projektus – pavyzdžiui, pernai rekonstruojant pietinėje miesto dalyje pro daugiabučių namų kvartalą einantį Gedminų taką kartu buvo sutvarkytos ir praplėstos greta tako esančios automobilių stovėjimo aikštelės, kuriose iš viso telpa beveik 100 automobilių. Šiemet aikštelių remonto ir plėtros darbai taip pat tęsiami.

Iš viso šių metų planuose – aikštelių tvarkymas prie 23 daugiabučių, čia bus suremontuotos ir įrengtos 726 stovėjimo vietos. Dalis darbų jau padaryta. Programa tęstinė, tad dar daugiau aikštelių bus sutvarkyta ir daugiabučių teritorijų apšviesta per 2020–2021 m.