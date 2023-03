Ribojimas uostamiesčio centre – eurams rinkti?

Herkaus Manto gatvė centrinėje miesto dalyje – įtampos vairuotojams vieta. Daugelis vis dar nežino, kad nuo gatvės pradžios iki Lietuvininkų aikštės greitis ribojamas iki 30 kilometrų per valandą. Ši žinia juos pasiekia kartu su informacija apie skirtą baudą.

Skundėsi triukšmu

Saugaus eismo komisijos narys, Klaipėdos mero pavaduotojas Arūnas Barbšys buvo vienintelis, anuomet prieštaravęs siūlymui minėtame ruože apriboti greitį iki 30 kilometrų per valandą.

Jis siūlė palikti bent jau iki tol leistiną 40 kilometrų per valandą greitį, bet pritarimo nesulaukė ir vienintelis balsavo prieš radikalų greičio mažinimą.

Tada komisijos nariai pateikė pagrindinį argumentą – šioje vietoje gatve važiuoja ir dviratininkai ir jiems čia esą nesaugu. Šaligatviais dviratininkams neleidžiama važiuoti.

Šią savaitę Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos viršininkas Mindaugas Džermeika atskleidė dar vieną tokio drastiško greičio mažinimo priežastį.

Pasirodo, Herkaus Manto gatvėje gyvenantys žmonės ilgą laiką skundėsi vasaros naktimis ramybę drumsčiančių automobilių riaumojimu.

Įrengė dar ir matuoklį

Tamsiuoju paros metu ne tik kitomis miesto gatvėmis, bet ir gana siaura Herkaus Manto gatve važinėdavo tyčia duslintuvus sugadinę, kad šie garsiau griaudėtų, vairuotojai.

M. Džermeika pasakojo, kad jokiomis priemonėmis nebuvo įmanoma tokių tipų sutramdyti. Policininkų reidų šioje vietoje surengti beveik neįmanoma, nes nėra kur prie gatvės pastatyti policijos automobilių, o ir gatvės struktūra yra tokia, kad pareigūnas su matuokliu rankoje negali dirbti.

Be to, gatvių chuliganai labai greitai pranešdavo vieni kitiems apie patikrą vykdančius pareigūnus.

Neįmanoma šioje gatvėje panaudoti ir trikoju vadinamų kilnojamų greičio matuoklių, nėra tam tinkamos vietos.

Taigi, kito efektyvaus būdo pažaboti nakties triukšmadarius nepavyko rasti. Saugaus eismo komisijoje nuspręsta leistiną greitį šioje gatvėje sumažinti, o šio reikalavimo kontrolei įgyvendinti įrengtas stacionarus greičio matuoklis.

Važiuos tik autobusai

Vis dėlto, svarstydami saugumo aspektus, minėtą sprendimą priėmę komisijos nariai nesvarstė kur kas didesnės oro taršos atsiradimo galimybės.

Kita vertus, tikėtasi, kad jos pavyks išvengti, jei vairuotojai vengtų važiuoti gatve, kur tenka vos vos judėti.

Ribojant greitį, tikėtasi sumažinti transporto srautą vienoje pagrindinių miesto gatvių. Juk esama planų iki pat sankryžos su S. Daukanto gatve leisti važiuoti tik visuomeniniam transportui ir elektromobiliams.

Tai yra dalyje Herkaus Manto gatvės eismas bus toks pat, kaip senamiestyje.

Kol taip dar neatsitiko, tikėtasi, kad radikalus greičio ribojimas privers vairuotojus rinktis kitas gatves.

Paralelinėse Puodžių ir Bokštų gatvėse leidžiamas greitis – taip pat viso labo 30 kilometrų per valandą. Ar tokio ribojimo laikomasi, nežinia, nes matuoklių šiose gatvėse nėra. Tiesa, labai greitai akmenimis grįsta Puodžių gatve ir nepavyktų važiuoti.

Užtat siauroje J. Karoso gatvėje tokio ribojimo nėra, todėl automobiliai čia važiuoja net greičiau nei 50 kilometrų per valandą. Kartais net atrodo, kad mašina tuoj rėšis į „Viktorijos“ viešbučio kampą.

„Jeigu policiją ir savivaldybę dėl to pasieks skundų, gali būti, kad ir šioje gatvėje greitis bus apribotas“, – svarstė Kelių policijos viršininkas.

Ypatumai: Herkaus Manto gatvėje turi tilpti ir visuomeninis transportas, ir lengvieji automobiliai, ir dviračiai. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Perteklinis ribojimas?

„Saugaus eismo komisijoje siūliau Herkaus Manto gatvėje greitį riboti bent jau iki 40 kilometrų. Bet yra, kaip yra, gali būti ir toks greitis, tik ženklų, priminimų ir įspėjimų galėtų būti daugiau. Manau, informacijos buvo per mažai, kad vairuotojai sužinotų ir įsisąmonintų šią žinią. Daugelis sužinojo apie tai tik gavę pranešimą apie paskirtą baudą. Mano supratimu, tokio greičio ribojimo vairuotojai sunkiai laikosi, o pertekliniai ribojimai nepadeda judumui, dažni stabdymai ir gazavimai niekam nėra naudingi“, – ir šiandien yra įsitikinęs A. Barbšys.

Neilgoje gatvėje vairuotojai per kelis mėnesius jau įprato gudrauti – ten, kur matuoja greičio matuoklis, juda neviršydami leistino greičio, o toliau važiuoja kur kas greičiau.

Klaipėdiečiai pastebėjo taip elgiantis ir autobusų vairuotojus. Anot A. Barbšio, jų vairuotojai ir kitose vietose ne visada laikosi taisyklių.

Apie šią problemą gerai žino ir Kelių policininkai. M. Džermeika pats buvo liudininkas, kai vairuotojas pralėkė kur kas greičiau nei leistina Herkaus Manto gatve ir net nesustojo prie perėjos, į kurią jau žengė pėstieji.

„Žinau, kad vairuotojai yra skatinami už tikslų grafiko laikymąsi. Įsivaizduoju, kad jie patiria stresą ir skuba, nes yra priversti ne važiuoti saugiai, o laikytis tvarkaraščio. Čia atskiro aptarimo reikalaujantis klausimas“, – svarstė M. Džermeika.

Matuoklis pildo biudžetą

Pernai spalio viduryje Herkaus Manto gatvės ruože, kur greitis apribotas iki 30 kilometrų per valandą, buvo įrengtas ir stacionarus greičio matuoklis. Iki šių metų kovo 23 d. imtinai jis užfiksavo daugiau nei 10 tūkst. pažeidimų.

Akivaizdu, kad kai kurie vairuotojai šioje vietoje nesilaikė leidžiamo greičio reikalavimo ir buvo užfiksuoti tai darantys ne vieną, o kelis kartus.

Pirmą kartą nedaug viršiję greitį, jie sumokėjo po šešis eurus, o antrą kartą skiriama visa bauda.

Statistika rodo, kad vairuotojams nesiseka laikytis apribojimo, pažeidimų skaičius svyruoja nedaug, žymaus nusižengimų mažėjimo pareigūnai kol kas nemato.

M. Džermeika atskleidė, kad didesnė dalis vairuotojų šioje vietoje greitį viršijo daugiau nei 20 kilometrų per valandą – važiavo vidutiniškai 56 kilometrų per valandą greičiu.

Už tokį nusižengimą pirmą kartą skiriama 15 eurų bauda, tai yra pusė įstatymu numatytosios. Antrąsyk jau skiriama 30 eurų, o trečiąjį kartą bauda gali siekti ir 90 eurų.

Didelis vis dar kiekvieną mėnesį nubaudžiamų vairuotojų skaičius už leistino greičio viršijimą Herkaus Manto gatvėje, pasak M. Džermeikos, rodo, kad vairuotojai neseka ir nepaiso kelio ženklų.

Arūnas Barbšys. Vytauto Liaudanskio nuotr.

Svarbiausias – saugumas

Aptariant eismo pakeitimus miesto gatvėse, Saugaus eismo komisijoje didžiausias dėmesys kreipiamas į policijos atstovų nuomonę.

Itin aktualu, kiek ir ar labai skaudžių avarijų būta aptariamoje vietoje. Tačiau pareigūnai ne visada yra tik draudimų ir ribojimų šalininkai.

M. Džermeika patikino, kad stacionarus greičio matuoklis sumontuotas ne siekiant pildyti biudžetą, o paversti šią gatvę saugesne.

Pasirodo, radikaliai apribojus greitį, pranešimų apie pėsčiųjų perėjose sužalotus žmones nebegaunama.

Anksčiau dažniausiai tai atsitikdavo, kai prie perėjos stabtelėjus autobusui kita eismo juosta važiuojantis vairuotojas nespėdavo pamatyti pėsčiojo.

Pasak kelių policininkų, nebesulaukiama ir dviratininkų nusiskundimų.

„Gyventojai, kurie rašydavo skundus dėl naktinio automobilių triukšmo, taip pat nurimo“, – konstatavo Kelių policijos vadas.

Tiesa, tiek dviratininkų, tiek nakties gatvių chuliganų padaugėja šiltuoju metu, o ribojimai pradėjo veikti tik pernai rudenį. Todėl kol kas daryti išvadas apie ribojimo efektyvumą dar anksti.

Visi į visuomeninį transportą nepersėsime.

Siūlo neperlenkti lazdos

„Saugiausia būtų, jei uždraustume automobilių eismą, tada pėstiesiems būtų saugu. Bet negalime atsisakyti transporto, todėl turime derinti ir judumą, ir saugumą, ieškoti sprendimų, kurie leistų judėti, važiuoti. Be mašinų negyvensime, kad ir kaip to norėtųsi. Visi į visuomeninį transportą nepersėsime. Visada norėjau, kad transporto srautai neužsilaikytų, kad būtų patogu važiuoti, be reikalo negaištant. Rasti racionalius sprendimus nėra paprasta“, – kalbėjo vicemeras A. Barbšys.

Jis pasakojo nepritaręs ir greičio ribojimui iki 30 kilometrų per valandą Joniškės gatvėje. Dažną kartą važiuodamas tik tokiu greičiu girdi iš paskos važiuojančiųjų garsinius signalus ir supranta, kad vairuotojai dėl tokio uolaus taisyklių paisymo akivaizdžiai nervinasi.

„Mano galva, tokį ribojimą reikėtų taikyti tik išimtiniais atvejais“, – įsitikinęs vicemeras.

A. Barbšys buvo tas žmogus, kuris pasiūlė naikinti tokį pat greičio ribojimą ant Pilies tilto. Dabar vietoje 30 kilometrų per valandą čia leista važiuoti greičiau.

Minijos gatvėje ties Žvejybos uosto gyvenamaisiais namais greitis taip pat buvo apribotas iki 40 kilometrų. Būtent A. Barbšys siūlė naikinti šį apribojimą ir leisti šioje vietoje važiuoti taip pat, kaip kitose miesto gatvėse.

Statistika ir faktai

Greičio matuoklio prie Herkaus Manto g. 18 duomenys:

nuo 2022 m. spalio 16 d. iki šių metų kovo 23 d. užfiksuoti 10 484 pažeidimai.

2022 m. spalį – 1 902,

lapkritį – 2 004,

gruodį – 1 514,

2023 m. sausį – 1 992,

vasarį – 1 753,

kovą (iki 23 d. imtinai) – 1 319 pažeidimų.