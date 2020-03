Priekulė sulauks gražių permainų

Savivaldybė parengė Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių tvarkymo techninius projektus, gauti statybą leidžiantys dokumentai bei finansavimas darbams atlikti. Rangos darbai ir kitos išlaidos bus finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal veiksmų programos priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“. Projekto įgyvendinimui savivaldybė skiria daugiau kaip 188 tūkst. eurų, dar 744 tūkst. eurų – iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto.

Mieste bus sutvarkyta turgavietė, įrengta automobilių aikštelė, viešasis tualetas. Iš viso projekto įgyvendinimo metu, kurio vertė siekia bemaž 1 mln. eurų, bus atnaujinta daugiau nei 31 tūkst. kv. m miesto erdvių: bus įrengtas šeimos pramogų skveras palei Minijos upę, takai teritorijoje palei Žalgirio gatvę, poilsio erdvė Naujosios ir Amatų gatvių sankirtoje, taip pat bus sutvarkyta teritorija Turgaus gatvėje prie paminklo „Priekulei 450“.

Artimiausiu metu bus skelbiamas konkursas darbams vykdyti.

Priekulės seniūnija parko teritorijoje jau iškirto menkaverčius krūmus, sutvarkė prieigas nuo Žalgirio gatvės iki kultūros paveldo objekto – Geležinkelio tilto, taip pat nupirkti 3 suolai, 10 šiukšliadėžių, 4 stovai dviračiams.

Be to, Klaipėdos rajono savivaldybei po ilgų derybų su Lietuvos automobilių kelių direkcija pavyko pasiekti susitarimą dėl šaligatvių ir dviračių takų, inžinerinių tinklų sutvarkymo, esančių šalia pagrindinės miesto gatvės. Bus sutvarkyta per du kilometrus Klaipėdos gatvės ruožo. 30 proc. lėšų prisidės ir savivaldybė, o visų darbų skaičiuojamoji vertė viršija 4 mln. eurų.