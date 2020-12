Pratęstas apklausos dėl Girulių miško terminas: suteikė paskutinę galimybę pareikšti nuomonę

Pagrindinis argumentas, dėl kurio apsispręsta pratęsti apklausos terminą – daugybė klaipėdiečių priekaištų dėl trikdžių prisijungiant prie apklausos per elektroninius valdžios vartus, į kuriuos nukreipiama iš Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės. Apklausos komisijos nariams buvo pateikta informacija, kad išties dėl kelias dienas Registrų centro administruojamoje svetainėje vykdomų darbų nebuvo galima prisijungti (arba buvo sudėtinga tai padaryti) prie apklausos. Todėl komisija vienbalsiai pritarė siūlymui „kompensuoti“ gyventojams tą laikotarpį, per kurį nebuvo galima išreikšti nuomonės apklausoje dėl Girulių miško ir rekomendavo pratęsti apklausos terminą dviem savaitėms.

Vieną kartą mero potvarkiu jau buvo pratęstas apklausos „Ar pritariate, kad Melnragės–Girulių miške būtų plečiamas Pauosčio geležinkelio kelynas?“ terminas. Tai padaryta atsižvelgiant į specialiai apklausai vykdyti sudarytos komisijos 2020 m. lapkričio 6 d. posėdyje išsakytus argumentus ir siūlymus, kad dėl karantino sutrumpėjo terminas, per kurį gyventojai galėjo dalyvauti apklausoje išreikšdami nuomonę rašytine forma, be to, apklausos pradžioje buvo užfiksuoti balsavimo trukdžiai, nebuvo užtikrintas korektiškas apklausos veikimas balsuojant iš mobiliųjų įrenginių.

Atsižvelgiant į šiandien apklausos komisijos posėdyje išsakytus argumentus ir siūlymus, kad gyventojai nuomonės išreikšti negalėjo dėl trikdžių prisijungiant prie apklausos per el.valdžios vartus, Klaipėdos miesto mero potvarkiu apklausos terminas pratęstas nuo gruodžio 2 d. iki gruodžio 14 d. Nustatyta, kad apklausa bus vykdoma elektronine forma Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt/apklausa. Apklausa bus laikoma baigta pasibaigus papildomam apklausos terminui.

Iki lapkričio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės apklausoje dėl Girulių miško ateities balsavo iš viso 13 094 klaipėdiečiai. Absoliuti dauguma jų – 12 965 – pasisakė nepritariantys, kad Melnragės–Girulių miške būtų plečiamas Pauosčio geležinkelio kelynas.