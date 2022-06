Po piketo – teismas dėl svastikos

Kadangi fašistinė, kaip ir sovietinė, simbolika mūsų šalyje yra draudžiama, prie piketuotojų mikliai prisistatė patruliai.

Veikiausiai į policiją daug nesigilinę kreipėsi tie, kas pamatė viešai demonstruojamus draudžiamus ženklus.

"Kalčiausias tai aš. Juk mano plakatai. Matyt, kai kas iškvietė policiją, gal net konsulato darbuotojai", – įspūdžiais apie įvykusį incidentą dalijosi Virginijus Partaukas.

Tačiau policijos pareigūnams labiau užkliuvo Virginija Jurgelevičienė nei plakatų autorius V.Partaukas.

"Karas Ukrainoje tuo metu jau vyko visą mėnesį. Plakatuose buvo ne tik svastika, bet ir Z ženklas. Tačiau mes juos atsinešėme išreikšdami protestą, o policijos pareigūnai to nesuprato", – kalbėjo V.Jurgelevičienė.

Piketuotojai teko važiuoti į policijos komisariatą pasiaiškinti. Po dokumentų įforminimo, jos plakatai liko policijos pastate.

"Vargšai mūsų plakatai savaitę buvo policijoje", – piktinosi V.Jurgelevičienė.

Klaipėdietės nuomone, pareigūnai turėjo kelti bylą ne piketuotojams, o tiems, kas be reikalo iškvietė policiją.

Pasiėmiau dar ir garsiakalbį.

"Aš nenurimau, pasigaminau dar du plakatus ir nuvažiavau prie komisariato. Paskaičiau įstatymą ir supratau, kad be reikalo buvo atėmę plakatus. Iš viso nusinešiau tris, trečiajame taip pat buvo svastika. Pasiėmiau dar ir garsiakalbį. Pradėjau rėkauti "Atiduokite plakatus", – tikino V.Partaukas.

Policija vis dėlto administracinę bylą nutraukė, bet V.Jurgelevičienė buvo įspėta. Šį įspėjimą moteris nusprendė apskųsti teismui.

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose išnagrinėjus skundą konstatuota, kad klaipėdietei administracinė teisena nutraukta pagrįstai, nes nebuvo nustatyta tyčia.

Nebuvo gauta duomenų apie tai, jog V.Jurgelevičienė nacistinę svastiką naudojo propaguodama nacistines idėjas, okupacinį režimą, skatindama nacistinę bei panašią simboliką naudojančių antidemokratines idėjas propaguojančių organizacijų kūrimąsi.

"Tai reiškia, kad jokių neigiamų teisinių pasekmių dėl pradėtos administracinio nusižengimo bylos teisenos pareiškėja negali patirti, nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu ši teisena buvo nutraukta. Be to, oficialus įspėjimas – dokumentas, kuris pagal savo esmę ir paskirtį yra skirtas tik prevenciškai įspėti asmenį, – asmeniui nesukelia jokių teisinių pasekmių, todėl teismas skundą atmetė", – rašoma teismo pranešime.

V.Jurgelevičienė tikino, kad vis tiek bylinėtasi ne veltui.

"Svarbu kontekstas. Svastika pikete prie konsulato atsirado ne be reikalo. Tai yra protesto forma", – pripažino V.Jurgelevičienė.