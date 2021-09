Po idėjų rinkimų Klaipėdoje – apmaudas

Šią savaitę paaiškėjo pirmąkart Klaipėdoje vykusio dalyvaujamojo biudžeto, kurio tikslas – pakviesti uostamiesčio gyventojus aktyviai dalyvauti atrenkant patraukliausias iniciatyvas, rezultatai.

Beveik mėnesį trukusiame balsavime užskaityti 437 klaipėdiečių balsai.

Visi jie savo balsus pateikė per elektroninę balsavimo platformą.

Teikti iniciatyvas ir balsuoti už patraukliausias idėjas galėjo Klaipėdoje gyvenamąją vietą deklaravę asmenys.

Iš 17-os balsavimui atrinktų iniciatyvų daugiausia klaipėdiečių simpatijų pelnė trys projektai, už juos balsavo absoliuti dauguma visų balsavusiųjų.

Daugiausia uostamiesčio gyventojų balsų pelnė projektas „I.Simonaitytės vaikų žaidimo aikštelė“. Už jį balsavo 136 asmenys.

Antroji vieta (101 balsas) atiteko projektui „Mitologinė poilsinė ir žaidimų erdvė „Baltų saulės parkas“. Šį projektą gyventojai siūlo įgyvendinti Tauralaukyje.

Trečiosios vietos (68 balsai) idėja – „Nauja, moderni ir šiuolaikiška vaikų žaidimo aikštelė“ – taip pat bus įgyvendinta Tauralaukyje.

Visų trijų daugiausia klaipėdiečių balsų pelniusių projektų preliminari kaina – po 50 tūkst. eurų, tad joms įgyvendinti reikėtų apie 150 tūkst. eurų, o šių metų miesto biudžete tam yra numatyta 100 tūkst.

Planuojama, kad gyventojų išrinktų projektų statybos darbai prasidės kitais metais.

Vieną pasiūlymų – Žvejybos uosto apsodinimą gėlėmis – buvo inicijavusi ir miesto politikė Alina Velykienė, bet ne kaip tarybos narė, o kaip paprasta klaipėdietė, tačiau ši idėja liko užribyje.

„Klaipėdoje sulaukti tik 400 balsų tokiuose rinkimuose yra tas pats kas nieko. Balsavimas buvo labai sudėtingas, prisijungti – beveik neįmanoma. Akivaizdu, kad mūsų bendruomenės nėra aktyvios, bet ir ne tokia gremėzdiška atrankos sistema turėjo būti. Be to, balsavimo rezultatai turėjo būti vieši, viso to nebuvo. Man šiek tiek liūdna, kad mieste negražėja kiti kvartalai, ne tik prestižiniai rajonai“, – kalbėjo A.Velykienė.