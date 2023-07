Iš pirmosios pozicijos „Aurum 1006 km lenktynes“ pradės „Stateta BRO by HMobile“

Jose lenktynininkai varžėsi ne tik dėl Susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio taurės, bet ir dėl pirmosios starto pozicijos šeštadienio lenktynėse.

Kvalifikacinių varžybų sesiją pradėjo 21 komanda, arba dviem mažiau, nei yra dalyvių sąraše.

Kauno ASK ekipos mechanikai vis dar nebaigė šokio aplink vakar padūmavusį jų LADA 2104 variklį.



Be nepageidaujamų siurprizų neapsieita ir paskutinės penktadienio treniruotės metu. Vienos favoričių – „LG Oled&LKU by Porsche Club Lithuania“ komandos „Porsche 911 GT3 Cup“, kai automobilį vairavo Mantas Janavičius, variklis išleido paskutinį kvapą.

Ekipos logistikams neliko nieko kito, kaip skubiai ieškoti kito jėgos agregato. Jį labai greitai pavyko surasti Estijoje. Tačiau kaip variklį greitai atgabenti į Palangą, klausimas, pasirodo, keblesnis nei kaip jį surasti?

Tai reiškė, jog „LGOLED & LKU by Porsche Club Lithuania“ ekipa niekaip nesuskubs dalyvauti po pietų prasidėjusioje „Aurum 1006 km lenktynių“ kvalifikacijoje, tad geriausiu atveju, spėjus pakeisti variklį, vieniems iš favoritų šeštadienį tektų pagrindines lenktynes pradėti iš „Pitlane“ zonos.

„Nieko baisaus, 2006 metais dėl panašios priežasties irgi startavome iš garažų, tačiau finišavome pirmi ir labai džiaugėmės šia pergale, – sakė komandos senbuvis Aurelijus Rusteika. – Laimėti lenktynes pradėjus iš pirmosios pozicijos – lyg ir logiška, lyg ir nieko nestebina, o štai nugalėti startavus iš garažų – ne kiekvienam Dievo duota“.

Atrankos varžybų pradžioje sportininkai buvo suskirstyti į dvi grupes.

Varžybų komisarai jas sudarė pagal penktadienio treniruočių rezultatus. Į pirmą pateko greitesni, o į antrą – kiek lėtesni automobiliai.

Prasidėjusiose atrankos varžybose iš tik prieš dvi valandas trasos rekordą pasiekusio Danijos sportininko Andreas Fjordbacho jo vos nesusigrąžina ankstesnis rekordo autorius Julius Adomavičius iš „Circle KMylesPlus Racing Team“ ekipos, vairuojantis „Audi R8 LMS GT3 Evo II“ bolidą.

Tačiau lietuvio laikas 1 min. 05,983 sek. akimirka prastesnis, nei „Stateta BRO by HMobile“ sportininko A. Fjordbacho naujasis trasos rekordas 1 min. 05,941 sek., pasiektas su „Mercedes-Benz AMG GT3 Evo“.

„Circle KMylesPlus Racing Team 2“ komandos atstovas Simas Juodviršis su „Audi R8 LMS GT3 Evo II“ važiuoja irgi greičiau, pranokdamas ankstesnįjį J. Adomavičiaus rekordą ir fiksuodamas 1 min. 07,336 sek. laiką.

Netrukus Simą pakeitęs Justas Jonušis su tuo pačiu automobiliu fiksuoja dar vieną puikų laiką – 1 min.07, 914 sek.

Sausoje, saulės nutviekstoje trasoje darosi karšta visomis prasmėmis.

O kaip vyks kova Super pole kvalifikacijoje, į kurią kvietimus gaus 10 geriausius rezultatus pasiekusių komandų ir kurios išaiškės susumavus dviejų lenktynininkų greičiausių ratų laikus, belieka tik spėlioti.

TOP 10 arba Super pole kvalifikacijai buvo skirtos 15 minučių, o prieš tai kiekviena komanda privalėjo nuspręsti, kuris lenktynininkas išsaugojo daugiau potencialo ir ryžto pasiekti trokštamą rezultatą per tų 15 min. bandymus.

Žiūrovai neabejojo, kad pirmąją starto poziciją šeštadienio lenktynėse garantuos dar vienas naujas trasos rekordas. Tad orientyras buvo labai aiškus – šiandien „Stateta BRO by HMobile“ lenktynininko iš Danijos Andres Fjordbach su „Mercedes-Benz AMG GT3 Evo“ pasiektas trasos rekordas - 1 min. 05,941 sek.

Tą suprato ne vien žiūrovai. Važiuodamas šeštąjį ratą A. Fjordbach vėl fiksuoja naują rekordą – 1 min. 05, 834 sek., tačiau netrukus nežymiai kliudo trasoje esančią kliūtį, paliekančią žymę ant automobilio dešiniojo sparno.

Kenčia automobilio kosmetinis veidas, tačiau ne „Mercedes-Benz AMG GT3 Evo“ techninės charakteristikos. 11 rate A. Fjordbach „nukerpa“ dar keletą šimtųjų, fiksuodamas per dieną jau trečią rekordą – 1 min. 05,462 sek.

Ką į tai atsakys varžovai?

Gerindami ankstesnius savo pasiekimus važiuoja J. Adomavičius, S. Juodviršis, Paulius Paškevičius, Karolis Jovaiša, Robertas Kupčikas, Valteris Zviedris ir kiti, tačiau trasos karaliumi vainikuojamas Danijos sportininkas A. Fjordbach, vietoje žiūrovų pranašauto TOP 10 rekordo jų pateikęs net du ir taip užtikrinęs pirmąją starto poziciją 24-osiose „Aurum 1006 km lenktynėse“ jo „Stateta BRO by HMobile“ komandai.

Antrąja ir trečiąja starto vietomis šeštadienio lenktynėse šįsyk tenkinsis pernykščiai šių varžybų nugalėtojai – „Circle KMylesPlus Racing Team“ pirmosios ir antrosios komandų lenktynininkai.

Kvalifikacinių varžybų nugalėtojus pasveikino ir įteikė taurę Susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Kvalifikacinių varžybų TOP 10 :