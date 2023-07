Pereinamoji „Aurum 1006 km lenktynių“ taurė – komandai „Stateta BRO by HMobile“

Aidint žiūrovų aplodismentams pirma 24-ųjų „Aurum 1006 km lenktynių“ finišo liniją kirto „Stateta BRO by HMobile“ komanda, kurios „Mercedes-Benz AMG GT3 EVO“ automobilį vairavo danai Anders Fjordbach ir Jan Magnusen bei lietuviai Eimantas Navikauskas ir Edvinas Žadeikis.

Absoliučios įskaitos ir GT3 klasės nugalėtojai visą 373 ratų, kurių kiekvieno ilgis po 2682 metrus, distanciją įveikė per 8 val. 45 min. 22,118 sek.

Nugalėtojus pirmieji pasveikino komandos draugai ir būrys gerbėjų kartu su lenktynių pagrindiniu organizatoriumi Dariumi Jonušiu ir, žinoma, varžovais.

A. Lauciaus nuotr.

Lenktynių puošmena – trasos rekordas

Absoliutūs lenktynių laimėtojai į finišą atvežė tikrą uogą ant varžybų pabaigtuvių torto.

Pakeliui į pergalingą finišą A. Fjordbach važiuodamas 305 ratą jį įveikė pasiekęs naują trasos rekordą – 1 min. 05,425 sek.

Danas tik keliomis šimtosiomis sekundės dalimis dar pagerino sau pačiam priklausiusį rekordą, kurį jis buvo pasiekęs lenktynių išvakarėse. Jam LASF prezidentas Egidijus Janavičius įteikė prizą už greičiausią ratą lenktynėse.

Antrąją bendrosios įskaitos vietą ir pirmąją GT Open klasėje iškovojo „TDS group-TOKS Racing Team“ komandos sportininkai Nemunas Dagilis, Ramūnas Čapkauskas ir į finišą jų „Porsche 911GT3 Cup (992)“ atvairavęs latvis Valters Zviedris.

Iki pat paskutiniųjų finišo metrų labai atkakli kova vyko dėl prizinės vietos pirmajame trejetuke, o ją „Circle K Miles Plus Racing Team 2“ komandai kartu su Simu Juodviršiu, Arūnu Gečiausku ir Vyteniu Gulbinu padėjo nukalti vienas jauniausių tarp šių lenktynių sportininkų, 21-erių Justas Jonušis, kuriam su „Audi R8 LMS GT3 Evo II“ buvo patikėta finišo procedūra.

Be to, Justas lenktynių metu pasiekė antrąjį iš visų sportininkų greičiausiąjį laiką, 312 ratą nuvažiavęs per 1 min. 06,655 sek.

Tretieji prizininkai džiaugėsi antrąja vieta GT3 klasėje.

UŽDARYTI >













































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

„Aurum 1006 km lenktynių“ finišas | 40 nuotr.



















Ketvirtąją bendrosios įskaitos vietą šiemet laimėjo pernai metų lenktynių nugalėtojai – „Circle K Miles Plus Racing Team“ komanda, kurios „Audi R8 LMS GT3 Evo II“ vairavo Julius Adomavičius, Yevgen Sokolovskiy ir Oskaras Brazaitis. Šis trejetukas finišavo trečias GT3 klasėje.

Penktoji bendrosios įskaitos vieta ir antroji GT Open klasėje atiteko „Nebankrutuok.lt-Club Exit by RD Signs“ ekipai, kurios „Lamborghini Huracan ST Evo II“ finišo link vedė Paulius Paškevičius, Audrius Butkevičius ir Deividas Jocius.

Pirmąjį bendrosios įskaitos šešetuką užbaigė „Breito&Baltic Caps” lenktynininkai Klaudas Bučinskas, Povilas Gutauskas ir Nyderlandų sportininkas Bas Schouten, kurie vairavo „BMW Silhoutte” ir džiaugėsi pirmąja pozicija SP3 klasėje.

Pagarbos nusipelnė ir klasių nugalėtojai

Žinoma, ne visi „Aurum 1006 km lenktynėse“ važiuojantys automobiliai turi vienodą pajėgumą ir vienodas galimybes. Todėl didelės pagarbos verti ir klasių, kuriose virė atkakli ir įdomi kova, nugalėtojai ir prizininkai.

Ilgai puoselėjusi viltis finišuoti pirmajame šešetuke „Chemtransa by Juta Racing“ komanda liko septinta, tačiau šventė trečiąją vietą GT Open klasėje. Jos „Porsche GT3 Cup“ vairavo Andrius Jasionauskas, Karolis Jovaiša ir Arminas Kundrotavičius.

GT4 klasės laimėtojais tapo „Ignera Bio-Circle by Dynamit“ lenktynininkai, važiavę „Ginetta G56“. Antra šioje klasėje liko „DHR – Autovesta – RC Cola“ ekipa, o trečia – „Porsche Baltic GT4“.

Dyzelių klasėje nugalėjo daugkartiniai šių lenktynių dalyviai ir prizininkai – „Antėja Racing Team“ sportininkai, vairavę „BMW 135D“.

TC5 klasėje nugalėjo „Nanosun by Trazanija Racing“, kurios lenktynininkai vairavo „Audi S4“, o TC4 klasėje pergale džiaugėsi „Hemi Racing by Statomenas“ sportininkai, važiavę su „Seat Leon“.

TCR klasėje aukščiausiąjį nugalėtojų pakylos laiptelį užėmė „Soderus Racing“ atstovai su „Seat Leon Cup Racer“.

Nugalėtojai aplenkė antroje vietoje likusius „acitool.com. by DMK racing team“ lenktynininkus, vairavusius „Audi RS 3 LMS“ ir trečioje vietoje likusius „Albe-Alliance Racing Team“ lenktynininkus, vairavusius „Cupra TCR DSG“

Pirma kartą šių lenktynių istorijoje įteiktas Kilnaus elgesio sporte (Fair Play) prizas, kuris atiteko niekada nepasiduodančiam, negailinčiam patarimų ir konkrečios pagalbos Dovilui Čiutelei.

Viltys dūžta per akimirką

Tačiau ne visose lenktynėse vyravo tokia pakili nuotaika, kokia lydėjo nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimo ceremoniją.

Tai labiausia įtikinantis pavyzdys, kodėl žiūrovų zonas mes įrengiame palyginti toli nuo trasos ir kodėl didelį pavojų kelia kad ir mažas greitis.

Avarija, kokios dar nebuvo „Aurum 1006 km lenktynėse“ – taip galima būtų pavadinti nelaimingą eismo įvykį trasoje, kai lenktynių lyderiai suko 219 ratą.

Iš boksų pajudėjęs vienų iš tvirtų lyderių nuo pat lenktynių pradžios „Porsche Baltic 91“ komandos narys Tautvydas Rudokas, kuris prie vairo pakeitė Robertą Kupčiką, nesuvaldė „Porsche 911 GT3 Cup“ automobilio, kuris nuslydo nuo trasos į šalia buvusį skardį ir kelis kartus virsdamas užkliudė specialiai televizijos operatoriams ar fotografams pastatytą bokštelį.

E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Laimei, ten buvęs operatorius per akimirką suvokęs kilusią grėsmę, įsikibo į bokštelio skersinį ir kartu su juo lėtai pasiekė žemę, o šalia buvęs nepilnametis po medikų apžiūros atiduotas tėvams.

„Apmaudu, be galo apmaudu, kad esame priversti grįžti tuščiomis, nors laimės paukštė buvo visai šalia, – kalbėjo R. Kupčikas. – Tačiau labai džiaugiasi komanda ir, manau, visa Palanga kartu su žiūrovais, kad iš balos, palyginti, išbridome sausi“.

„Tai labiausia įtikinantis pavyzdys, kodėl žiūrovų zonas mes įrengiame palyginti toli nuo trasos ir kodėl didelį pavojų kelia kad ir mažas greitis, – užsukęs į lenktynių spaudos centrą sakė varžybų organizatorius Darius Jonušis. – Kita vertus, visada pasisakiau ir agitavau už ne tik trasų, bet ir kelių aptvarus. Šita laimingai pasibaigusi avarija tik dar kartą patvirtina jų būtinybę. Vardan visų mūsų saugumo“.

UŽDARYTI >



































































































































































































































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

„Aurum 1006 km lenktynių“ akimirkos | 131 nuotr.



















Gali palyginti visas lenktynes

24-osios maratoninės lenktynės Palangoje buvo 24-osios ir vienam profesionaliausių automobilių sporto komentatoriui Sauleniui Pociūnui, kuris jas komentuoja nuo pat pirmųjų, vykusių 2000 metais.

„Neplanavau, kad bus tiek lietaus ir galvojau, kad lenktynės bus rekordiškai greitos. Kad jos rekordiškai piktos ir labai atkaklios – faktas. Kas nugalės, ilgai buvo neaišku, – sakė S. Pociūnas.

„Jau ne kartą akcentuota, kad šiemet lenktynės itin konkurencingos, nes daugybė besivaržančių komandų – lygiavertės. TOP-15 vyrukų dūšioje sau pasakė „Aš šiandien kiečiausias“. Visi jie tikrai verti pergalės. Kai susirenka toks pulkas ambicingų jaunuolių, patikėkite, jie visi labai nori laimėti, tačiau nugali tik vienas“, – sakė S. Pociūnas.

Šeštadienio vakarą lenktynininkai ir žiūrovai atsisveikino, pažadėję vėl susitikti čia kitąmet, kai vyks jubiliejinės, 25-osios „Aurum 1006 km lenktynės“.