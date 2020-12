Iš pareigų traukiasi Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorė

„Jau kurį laiką labai svarbūs rajonui sprendimai nesulaukia daugumos palaikymo, ir administracijos darbuotojų darbai yra sumenkinti, mūsų pastangos tiesiog nueina veltui. Aš jaučiu, kad dažnai esu kliūtis. Todėl priėmiau sprendimą atsistatydinti iš einamų pareigų“, – sakė J. Girdvainė.

„Gerbiu ir suprantu tokį sprendimą. Esu be galo dėkingas Jolantai Girdvainei už jos atsidavimą darbui visus tuos jau beveik dvejus metus, įvestą naują valdymo kultūrą administracijoje, naujus skaidrumo standartus, skirtą gerokai didesnį dėmesį nei anksčiau socialinėms rajono problemoms. Ji puikiai visus šiuo metus susitvarkė ir su situacijos dėl koronaviruso rajone valdymu. Padaryta daug darbo, dažnai visuomenei nematomo, atėmusio naktis bei savaitgalius. Be to, nepaisant pandemijos, dėl to nesurenkamų mokesčių, vien šiemet direktorės vadovaujama komanda tęsė, pradėjo įgyvendinti ar baigė įgyvendinti beveik 80 didesnių ir mažesnių rajono infrastruktūros gerinimo projektų. Taip pat pradėta ar jau įgyvendinta apie 80 proc. Tarybos daugumos programos, nors kadencija dar tik įpusėja. Tad surasti jai tinkamą pamainą – sunki užduotis“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius.

Sprendimui dėl savivaldybės administracijos vadovo darbo pabaigos dar turi pritarti Kretingos rajono savivaldybės taryba artimiausio posėdžio metu. Į administracijos direktorės pareigas ji buvo paskirta 2019 m. gegužės 15 dieną.