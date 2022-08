Palangos meras kovos su kurorto triukšmadariais: žada „nulinę toleranciją“

„Keturiasdešimt protokolų įmonei dėl viešosios rimties trikdymo naktimis – tik statistiniai duomenys ir jokių pasekmių?“ – feisbuke klausė Palangos meras.

Jis teigė, kad sulaukęs gyventojų ir svečių skundų dėl triukšmo naktimis paprašė policijos pateikti duomenis apie pagrindinius triukšmo šaltinius kurorte.

„Nesiekiu ir tai neįmanoma, kad Palangoje, kurorte, kurį per metus aplanko daugiau kaip milijonas žmonių, visais paros laikais būtų tylu lyg dykumoje. Tačiau kokie bebūtume pozityvūs, draugiški bei atviri patiems įvairiausiems mūsų svečių poreikiams, negalime pamiršti ir to, kad, ko gero, didžioji dauguma atostogautojų ir tūkstančiai Palangos gyventojų naktimis nori ilsėtis ir rytą pasitikti sportiškai žvaliai, o ne su skaudama galva. Mes didžiuojamės tuo, kad esame kurortas, skirtas šeimoms, propaguojantiems sveiką gyvenimo būdą bei visiems, draugiškiems pajūrio gamtai, jos ištekliams, aplinkai, inteligentiško poilsio tradicijoms ir svarbiausia – vieni kitiems.

Sulaukęs tam tikros kurorto dalies gyventojų bei svečių nusiskundimų dėl šią vasarą nuolat nemiegotų naktų ir jau nebepakeliamo nakties ramybės trikdymo, paprašiau Palangos policijos komisariato pateikti duomenis apie pagrindinius triukšmo šaltinius mūsų kurorte ir ypač pačioje populiariausioje J. Basanavičiaus gatvėje bei informuoti apie tai, kokių priemonių imamasi triukšmui suvaldyti.

Tad apie tuos, kurie savanaudiškai ir tiesiog piktybiškai kelia didžiausią triukšmą ir yra pagrindiniai triukšmadariai Palangoje. Ir apie tai, kad mūsų šalies teisės aktai, tarp jų ir Administracinių nusižengimų kodeksas, tiems, kas be jokių skrupulų „kala“ pinigus kitų aplinkinių kelių tūkstančių žmonių sveikatos sąskaita, yra ir tikras rojus, ir kramtomoji guma, kurią galima tąsyti ir tąsyti.

Štai policijos pareigūnų pateikti duomenys – pagal Administracinių nusižengimų kodekso 488 str. (Viešosios rimties trikdymas) Palangos policija surašė protokolų:

per 7 šių metų mėnesius – 142;

nuo birželio 1 d. iki dabar – 104;

įmonėms, veikiančioms J. Basanavičiaus gatvėje, – 65.

Pareigūnai nurodo, kad pagrindiniai triukšmo šaltiniai šią vasarą Palangoje yra vėlyvais vakarais ar naktimis poilsiautojų rengiami vakarėliai išsinuomotuose namuose ir butuose, bet visus nustelbia bei daugiausiai rūpesčių kelia kai kurie naktiniai klubai, ypač J. Basanavičiaus gatvėje. Štai vienam iš jų „Basanovai“ dėl viešosios rimties trikdymo nakties metu surašyta 16 Administracinių nusižengimų protokolų.

Tačiau ant visos Palangos gėdos pjedestalo „puikuojasi“ mažoji bendrija „Litrestas“, viešojo maitinimo ir pasilinksminimo paslaugas teikianti iki paryčių veikiančiuose bare „Malibu Lounge Palanga“ ir naktiniame klube „Salūnas“ (J. Basanavičiaus g. 16), kur anksčiau veikė taip pat liūdnai dėl triukšmo pagarsėjęs „Laukinių Vakarų salūnas“.

Policijos registruojamų įvykių registre nuo sausio 1 d. iki rugpjūčio 8 d. buvo užregistruoti 154 pranešimai ir beveik absoliuti dauguma jų dėl šiose dviejose „Litresto“ kavinėse grojamos muzikos keliamo triukšmo nakties metu. Už tai įmonės darbuotojams policijos pareigūnai 36 kartus taikė administracinę atsakomybę pagal ANK 488 str. (Viešosios rimties trikdymas) ir 2 kartus pagal ANK 506 str. 4 d. (Dėl statutinio valstybės tarnautojo teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymo)“, – teigė Š. Vaitkus.

Jie, regis, ne tik nekreipia dėmesio į aplinkinių gyventojų bei svečių nusiskundimus, bet ir su šypsena kolekcionuoja pareigūnų raštus.

Pasak jo, naktinius klubus valdantys verslininkai ne tik nekreipia dėmesio į gyventojų ir svečių skundus, bet ir kolekcionuoja pareigūnų raštus. Pasak Š. Vaitkaus, priemonės sutramdyti pelninguose versluose besisukančius viešosios rimties trikdytojus yra ir neįgalios, ir juokingos.

„Kaip jaustumėtės jūs, jei vos per kelis mėnesius jums ar jūsų įmonės darbuotojams būtų surašyti net 38 ANK nusižengimų protokolai? O štai šios pasilinksminimo vietos, kuriai Palangos miesto taryba jau sutrumpino alkoholio licencijos galiojimo laiką iki 1 val. nakties ir tai mums kainavo dvejus metus bylinėjimosi visose teismų instancijose, vadovai jaučiasi puikiai. Jie, regis, ne tik nekreipia dėmesio į aplinkinių gyventojų bei svečių nusiskundimus, bet ir su šypsena kolekcionuoja pareigūnų raštus. Logika paprasta: jei naktimis negalima prekiauti alkoholiu, tuomet klientus reikia vilioti garsia ir trankia muzika – taip, kad girdėtų visas miegantis kurortas. Kodėl gi ne?

Panagrinėkime, kaipgi „veikia“ Administracinių nusižengimų kodeksas.

Minėtasis ANK 488 str. numato, jog pirmąsyk padarius tokį nusižengimą, taikoma bauda nuo 20 iki 80 eurų, administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 80 iki 300 eurų.

Taip ir žaidžia MB „Litrestas“ vadovai ir darbuotojai bei Palangos policijos komisariato pareigūnai katės ir pelės žaidimą, palaimintą mūsų šalies teisės aktų. Kaip minėta, įmonės darbuotojams, vadinasi įmonei, vien už viešosios rimties trikdymą jau surašyti 36 protokolai ir didžioji dauguma, kadangi atsakomybę prisiima vis kitas darbuotojas, – kaip už pirmąjį kartą, net numatant ir pirmojo nusižengimo lengvatą bei skiriant pusę minimalios baudos, t.y. 10 eurų. Dešimt eurų!!!

Jei per beveik tris savaites ši bauda nesumokama, rašoma nutartis taikyti ANK 488 str. numatytą minimalią baudą, kuri tėra vos 10 eurų didesnė, t.y. 20 eurų. Po kurio laiko tokios baudos administravimas perduodamas VMI, dar po labai daug dienų, kuomet baigiasi baudos sumokėjimo terminas, įsijungia jau kitas kodeksas ir jos išieškojimas gali patekti pas antstolį ir dar užtruks. Paklausite, kiek? Ogi visą vasaros sezoną ir dar ilgiau! Be to, dar juk galima su protokolais bei nuobaudomis nesutikti ir apskųsti teismui...

Tad Administracinių nusižengimų kodeksas, protokolai, įspėjimai, baudos, pokalbiai su vadovais ir kitos panašios triukšmautojus turinčios pažaboti priemonės yra ne tik neįgalios sutramdyti pelninguose versluose besisukančius viešosios rimties trikdytojus, bet ir absoliučiai juokingos, palyginti su tais turtais, kuriuos naktimis susikrauna triukšmadariai. Juk kas tie 10 ar 20 eurų? Tas pats kaip vieną iš tūkstančio lankytojų pavaišinti kokteiliu.

Tad beveik 40 ANK protokolų turėtojai šiuo metu jaučiasi puikiai, lyg ką tik gimę kūdikiai. Matyt, negerai turi jaustis tik aplinkinių gyvenamųjų, poilsio namų ir viešbučių gyventojai bei svečiai, kad savo skundais ir nusiskundimais trukdo naktiniam klubui veikti ir trikdo tokių verslininkų ramybę.

Esu įsitikinęs ir mano nuomonė griežta – protokolai tokiems verslams ir verslininkams negali tapti tiesiog statistiniais duomenimis be jokių didesnių pasekmių. Jei neveikia keliasdešimt protokolų, vadinasi, tai per silpnos drausminimo priemonės. Todėl jau artimiausiu metu kreipsiuosi į Palangos miesto tarybą, kad panašiems verslams būtų drastiškai sutrumpintas leidimas prekiauti alkoholiu ir tai būtų leidžiama daryti tik iki 22 valandos. Ne aplinkiniai gyventojai ir svečiai turi nemiegoti naktimis, o verslų savininkai ir vadovai, kai teks suktis, kaip išlaikyti tokias pasilinksminimo įstaigas!“ – teigė Palangos meras.

Jis pranešė, kad siūlys triukšmadariams griežtinti baudas ir numatyti sankcijas.

„Kartu su Palangai atstovaujančiu Seimo nariu jau rudenį siūlysime Seimui peržiūrėti ir gerokai griežtinti baudas už viešosios rimties trikdymą ir ypač pareigūnų teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymą bei numatyti tikrai veiksmingas sankcijas. Taip būti negali, kad triukšmadariai mūsų valstybėje lieka nepažaboti, o jų veiksmai įvertinami tik sumuštinio ar kavos puodelio vertės baudomis.

Antradienį buvome susitikę ir kalbėjome su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovu bei Palangos policijos komisaru. Paprašiau ir sutarėm, kad plačiai Lietuvoje bei užsienyje nuskambėjusi mūsų pozicija dėl nulinės tolerancijos paplūdimiuose ignoruojantiems gelbėtojų įspėjimus būtų taikoma ir tiems, kas vis dar nesupranta, kad nakties metas net ir kurorte, net ir J. Basanavičiaus gatvėje NESKIRTAS triukšmingos muzikos, nesibaigiančio žemų dažnių garsų bumsėjimo ir siautulio ritmais kankinti niekuo dėtus žmones.

Kokia būtų Jūsų nuomonė?“ – klausė Palangos meras.