Nustatytos naujos AB „Klaipėdos vanduo“ paslaugų kainos

Geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo bei apskaitos prietaisų priežiūros kainos paskutinį kartą buvo keičiamos 2020 metų gegužės mėnesį. Naujos kainos buvo suskaičiuotos remiantis pasikeitimais teisės aktuose, reglamentuojančiuose kainų skaičiavimą, taip pat buvo atsižvelgta į išaugusias elektros energijos, žmogiškųjų resursų ir kitų sąnaudų kainas.

Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas Klaipėdos miesto ir rajono butų gyventojams kainuos 1,65 euro/m3 be PVM (2 eurai/m3 su PVM), gyvenantiems individualiuose namuose – 1,63 euro/m3be PVM (1,97 euro/m3 su PVM), įmonėms – 1,68 euro/m3 be PVM (2,03 euro/m3 su PVM). Vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas kainuos 1,59 euro/m3 be PVM (1,92 euro/m3 su PVM) ši kaina galios ir perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti.

Apskaitos prietaisų priežiūros abonentinis mokestis sumažės vidutiniškai 40 procentų ir daugiau. Butuose ši kaina sumažės iki 0,73 euro (nuo dabartinio 1,26 euro), o individualių namų savininkai vietoj 1,63 euro mokės 0,98 euro (arba atitinkamai 0,88 euro ir 1,19 euro su PVM). Skaičiuojama, kad dviejų asmenų šeimai sąskaita už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą nuo vasario padidės 1,22 euro. O vartotojams, gyvenantiems individualiuose namuose, vanduo pabrangs apie 1,59 euro.

Vandens, gamybinių nuotekų ir paviršinių nuotekų kainos kinta ir įmonėms. Mokestis už šaltą vandenį didėja 0,06 euro, nuotekų tvarkymas – 0,19 euro, apskaitos prietaisų priežiūros kainos mažėja apie 40 procentų, o paviršinių nuotekų tvarkymas mažėja 0,01 euro už kubinį metrą (be PVM).

Kainų pokyčiuose atsispindi investicijos į vandens kokybės gerinimą, nuotekų valymą, klientų aptarnavimą bei išaugusios sąnaudos gamyboje, ypač – nuolat brangstanti elektros energija. „Tik dėka netolimoje praeityje vykdytų investicijų į išmaniąsias technologijas, mažinančias elektros energijos sąnaudas, išvengėme dar didesnio kainų kilimo. Pavyzdžiui, geriamojo vandens tiekimui 2018 metais sunaudojome 6565 MWH elektros, o 2020 metais elektros sunaudojimas sumažėjo iki 5489 MWH, (lygiagrečiai mažėjo elektros sunaudojimas ir nuotekų tvarkymui). O investicijos į plėtrą – padidėjęs patiekiamo vandens kiekis – kainą už vandenį gyventojams šiandien sumažina beveik 8 centais už kubinį metrą. Mes nuolat optimizuojame įmonės sąnaudas, tad kainos ir toliau išlieka vienos žemiausių Lietuvoje“, – sako AB „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.

Bendrovė per 2018–2020 metus į geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimą, plėtrą ir paviršinių nuotekų tinklų statybą bei paslaugų teikimo kokybę investavo daugiau nei 35 mln. eurų taip užtikrinant ne tik kokybiškas ir patikimas paslaugas Klaipėdos miesto ir rajono gyventojams, bet ir sukuriant tinkamas vandentvarkos sąlygas daugiau nei 20-ies miestelių ir kaimų gyventojams.