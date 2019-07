Neringoje – aistros dėl kėlimo keltais, ministras žada ieškoti kompromiso

Neringiškiams nuo birželio netekus galimybės be eilės keltis per Kuršių marias, Neringos valdžia žada protesto akcijas. Susisiekimo ministras žada ieškoti kompromiso su savivaldybe, tačiau pabrėžia, kad turi būti atsižvelgta į visų keleivių interesus. Smiltynės perkėla neketina vėl įvesti „eilę be eilės“.