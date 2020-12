Miesto taryba spręs, ką daryti su klaipėdiečių valia: apklausa dėl Girulių miško nesulaukė dėmesio

Klaipėdos miesto savivaldybės apklausa dėl Girulių miško ateities nesulaukė deramo klaipėdiečių dėmesio. Per daugiau nei du mėnesius apklausoje dalyvavo kiek mažiau negu 15 tūkst. klaipėdiečių. Specialiai apklausai vykdytos komisijos posėdyje nuspręsta nebesiūlyti pratęsti apklausos.

Šių metų spalio 5 d. startavusi apklausa „Ar pritariate, kad Melnragės–Girulių miške būtų plečiamas Pauosčio geležinkelio kelynas?“, kurios terminas buvo papildomai du kartus pratęstas, baigėsi vakar, gruodžio 14 d. Šiandien vykusiame apklausos komisijos nuotoliniame posėdyje buvo paskelbti rezultatai.

Elektroniniu būdu vykdytoje apklausoje, į kurią buvo nukreipiama per oficialią Klaipėdos miesto savivaldybės svetainę iš www.klaipeda.lt/apklausa, savo nuomonę išreiškė iš viso 14 714 uostamiesčio gyventojų. Absoliuti dauguma – 14 571 apklausos dalyvių – pasisakė nepritariantys, kad Melnragės–Girulių miške būtų plečiamas Pauosčio geležinkelio kelynas. Dar 23 apklausos dalyviai nepritarimą geležinkelio plėtrai Girulių miške išreiškė raštiškai, kai tokia galimybė dar buvo iki karantinui prasidedant. Už geležinkelio plėtrą pasisakė 143 klaipėdiečiai, taip pat buvo du atvejai, kuomet apklausa pripažinta negaliojančia.

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės mero potvarkiu apklausa vykdyta nuo spalio 5 iki spalio 30 d. Vėliau, atsižvelgiant į specialiai apklausai vykdyti sudarytos komisijos lapkričio 6 d. posėdyje išsakytus argumentus ir siūlymus, kad dėl karantino sutrumpėjo terminas, per kurį gyventojai galėjo sudalyvauti apklausoje išreikšdami nuomonę rašytine forma, be to, apklausos pradžioje buvo užfiksuoti balsavimo trukdžiai, nuspręsta siūlyti pratęsti apklausos terminą nuo lapkričio 16 d. lapkričio 30 d. Internetinės apklausos skiltyje buvo patalpintos asmens identifikavimo ir balsavimo instrukcijos, kad gyventojams pateikti savo nuomonę apklausoje būtų paprasčiau. Dar vėliau Klaipėdos miesto mero potvarkiu apklausos terminas pratęstas nuo gruodžio 2 d. iki gruodžio 14 d., nes buvo gauta daug klaipėdiečių priekaištų dėl trikdžių prisijungiant prie apklausos per elektroninius valdžios vartus, į kuriuos nukreipiama iš Klaipėdos miesto savivaldybės svetainės. Ir išties dėl kelias dienas Registrų centro administruojamoje svetainėje vykdomų darbų nebuvo galimybės prisijungti prie apklausos (arba tai padaryti buvo sudėtinga). Todėl gyventojams nuspręsta „kompensuoti“ tą laikotarpį, per kurį nebuvo galima prisijungti prie apklausos.

Apklausos komisija vieningai sutarė, kad artimiausiame tarybos posėdyje būtų pristatyti apklausos rezultatai. Kokį sprendimą priims miesto politikai, paaiškės jau netrukus – šio mėnesio pabaigoje vyksiančiame posėdyje.

Ši apklausa – Klaipėdos miesto savivaldybės ir miesto tarybos politikų inicijuotas būdas užtvirtinti, kokią poziciją dėl geležinkelio plėtros Girulių miške turi klaipėdiečiai. Ir nors pagal Vietos savivaldos įstatymą gyventojų balsas – patariamojo pobūdžio, aiški gyventojų pozicija galėtų būtų akstinas rengti dokumentą, kuris būtų teikiamas Vyriausybei kaip siūlomas nutarimo projektas dėl miško išsaugojimo.