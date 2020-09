Kultūros fabriko gyventojai skelbia kultūrinę dietą

Šeštąjį veiklos sezoną pradedantis Klaipėdos kultūros fabrikas (KUFA) yra visiškai pasiruošęs saugiai priimti lankytojus. Aktyvios scenos pasirodymų repeticijos vyko visą vasarą, o numatyta spektaklių, koncertų, kino ir kitų renginių programa sudėliota be didelių nesklandumų.

„Po vasaros visada turime naujų pastatymų, o šis laikotarpis nė kiek nesumažino mūsų įkvėpimo. Priešingai, atsiranda naujų motyvacijų – įrodyti, kad kultūra, gyvas bendravimas ir menas reikalingi žmonėms net ir kriziniais gyvenimo etapais. Esame susitelkę į aplinkybes ir pasirengę kūrybiškai prisitaikyti. Todėl rugsėjo 10 dieną kviečiame ištikimiausius mūsų žiūrovus ir draugus apsilankyti ir palaikyti vienus iš labiausiai nukentėjusių nuo pandemijos – kūrybos žmones, sezono atidarymo renginyje „Kultūrinė dieta“, – pasakojo Kultūros fabriko vadovė Raimonda Masalskienė.

Numatoma griežta kultūrinė dieta, kuri prasidės ketvirtadienio vakarą 18 valandą ir tęsis visą pandemijos laikotarpį.

„Kiekviena dieta turi savo pliusų bei minusų. Visų dietų bendras bruožas – išteklių ribojimas. Mūsų skelbiamą dietą vartosime dozuotai, gerai pasirinkę ir apgalvoję, po kaukėmis jausime meno ir bendravimo skonius, išvengsime persisotinimo kultūra, nes esame jos išsiilgę ir labiau ją vertiname. Sudėtingiau dietą išgyvens kūrėjai, atlikėjai, menininkai: retesnės žiūrovų eilės su emocijas prislopinančiomis veido kaukėmis, patikėkite, tai nėra įprastas vaizdas scenos atlikėjams“, – idėją pristatė R. Masalskienė.

E. Sabaliauskaitės nuotr.

Kiekvienas esate labai laukiami ir svarbūs. Lankytojams galbūt dar neatrastos KUFA erdvės taps unikaliai sujungtų pasirodymų virtine, kurioje prisistatys visi kūrybiniai Kultūros fabriko meno ir scenos sričių rezidentai. Dietos starto metu pasirodys ir nauja nuolaidų sistema, padėsianti lankytojams dietą išgyventi šiek tiek lengviau. Kultūros fabrikas lojaliems ir ištikimiems draugams ketvirtadienio vakarą ketina dovanoti ne vieną KUFA lojalumo kortelę!

Nepamirštamo teatro sezono nuojauta

„Amerika, medžiai, laikas, pirtis, kambarys, ugnis, kūnas, širdis, scena, bakterija, laukimas... Šiuos žodžius taria kiekvieno „Taško teatro“ komandos nario širdis ir tai – ne baltos eilės. Tai – naujo teatro sezono nuojauta, džiuginanti kiekvieną, kas gyvena teatru ir per jį siekia suprasti ne tik logišką žmonių pasaulio tvarką, bet ir nematomas visus mus siejančių emocijų bei jausmų gijas.

E. Sabaliauskaitės nuotr.

„Taško teatras“ nekantriai laukia artėjančio teatro sezono ir susitikimo su išsiilgtais žiūrovais. Tikimės, jog ilgoka pertrauka santykiams nepakenks, bet kaip tik sustiprins empatišką publikos ir atlikėjų ryšį. Nuolat dirbame ir repetuojame, kad susitikimai su žiūrovais būtų nepamirštami abiem pusėm“, – savo nuotaika ir planais pasidalino „Taško teatro“ komanda.

Rudens-žiemos sezono metu žiūrovų laukia net kelios „Taško teatro“ premjeros: energija, keistenybėmis, linksmumu bei jaunyste trykštanti legenda tapusi, pirmoji Lietuvoje profesionalų pastatyta Keturakio muzikinė komedija „Amerika pirtyje“ (rež. Valentinas Masalskis) ir įtraukiantis edukacinis spektaklis vaikams „Medžių internetas“ (rež. Loreta Vaskova).

E. Sabaliauskaitės nuotr.

Be to, „Amerikos pirtyje“ ištraukos taps pirmuoju Kultūrinės dietos renginio pasirodymu. Šiame šiuolaikiniame pastatyme be pagražinimų ir saviironiškai atskleidžiamas keistas, spalvingas bandančių prasigyventi lietuvių paveikslas.

Nuo pandemijos dengsimės šalmais

Viso ketvirtadienio vakaro metu regėsite šokėjus iš lenkų choreografo Maciej Kuźmiński ir „Šeiko šokio teatro“ būsimos premjeros, šokio spektaklio „i" (aš). Šokio spektaklyje kūrėjas tyrinėja individualizmo, fiziškumo ir virtualumo, visuomenės atomizacijos temas postpandeminiame pasaulyje. Neatskiriama kūrinio dalis – visą kūną ir galvą dengiantys kostiumai bei šalmai, tampantys vienu iš kultūrinės dietos atributų. Jie apsaugo, tačiau ir dusina, prilimpa prie kūno, kuria fizinį barjerą tarp individų, palieka mus vienišus savo sukurtuose pasauliuose.

E. Sabaliauskaitės nuotr.

Nors prie spektaklio idėjos Maciej dirba 2,5 metų, būtent dabar gimstantis spektaklis, atrodo, rado savo laiką ir vietą, jo premjera vyks tarptautiniame menų festivalyje „Plartforma“. Tai – vienintelis tarpdisciplininio pobūdžio festivalis Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvoje. Festivalio misija ypatingai sunkiai įgyvendinama šiomis pandemijos aplinkybėmis, nes bendrame kūrybiniame vyksme siekiama suvienyti skirtingų regionų ir valstybių meninę patirtį bei kūrėjų kūrybinį potencialą. Misija įmanoma. Festivalis, galbūt, šiek tiek besikeitęs, bet Kultūros fabrike iškilmingai įvyks rugsėjo 15-19 dienomis.

Galingais balsais ir šokio žingsniu į naują sezoną

Renginio lankytojai lengvai perpras, kaip jaučiasi ne tik varžomas žmogus, bet ir moteris, kuri nori būti savo šalies istorijos dalis, nors nėra nei išskirtinė gražuolė, nei baisiai galinga. Tikri, tikrais faktais paremti ir išgalvoti pasakojimai spektaklio-koncerto „Graži ir ta galinga“ (kūrybinė komanda: Vaiva Kvedaravičiūtė, Rugilė Latvėnaitė, Ieva Pakštytė, Asta Zacharovaitė, Marija Žemaitytė) ištraukose žiūrovus nukels ne tik į skirtingus istorinius laikotarpius, bet ir į skirtingus moters gyvenimo tarpsnius, suskambančius skirtingais muzikos stiliais. Šiais penkių merginų balsais bus pasakyta tai, ko negalima sakyti ir pasijuokta iš to, kas nebūtinai juokinga.

Merginų kūrybinis projektas gimė „Klaipėdos jaunimo teatro“ kolektyve. Ne paslaptis, kad pastatymai su jaunais šio teatro veikėjais jau ne vienus metus vedžioja uostamiesčio gyventojus po netikėtas kūrybos plotmes. Šviežiausias jų kūrybinis darbas „Jūrinės šviesos“ (rež. Jonas Tertelis) pasirodė dar iki karantino ir gilinosi į uostamiesčio istoriją. Šis spektaklis apie miestą prie uosto, dundančio geležinkeliu ir inkščiančiu kranais. Apie miestą be istorinės atminties ir su viena turtingiausių miestietiško gyvenimo istorijų Lietuvoje. Apie džiazo, teatro, grožio salonų, rekonstrukcijų, slaptų reikalų, išbandymų, prisiminimų, keistų žmonių, šokančių maišelių, šeimų, daugybės tautų miestą. Apie tuščias gatves ir miesto aprašymus, kuriuose nėra vietos žmonėms.

E. Sabaliauskaitės nuotr.

Būtent spektaklio tuščių gatvių paralelė labai harmoningai telpa pandemijos temoje, o pats spektaklis apgalvotai nugulė kaip pirmasis naujo „Klaipėdos jaunimo teatro“ sezono spektaklis Kultūros fabrike rugsėjo 26 dieną.

Nuo Kultūros fabriko pastato pastatymo laikų išsaugota originali laiptinė ketvirtadienio vakarą lankytojus nuves iki pačio aukščiausio kampelio – palėpės. Tarptautinių konkursų nugalėtojai garsinantys Klaipėdos vardą ne tik Lietuvoje bet ir užsienio konkursuose šokių mokykla „CODA“ ir jos merginos šokio žingsneliu galutinai palydės iki naujo Kultūros fabriko renginių sezono.

Kino perlai dietos akivaizdoje

Sezono renginių pradžios diena sutampa su kino animacijos ir video žaidimų mylėtoju švente – festivalio „BLON“ atidarymu „ArleKino“ salėje. Kultūros fabrike festivalis rugsėjo 10–13 dienomis rodys savo kino programą. Atidarymo vakarą iškart po Kultūrinės dietos renginio kino ekrane bus galima pamatyti unikalaus komiško požiūrio estų „Animacinį filmą apie senį“, (rež. Mikk Mägi, Oskar Lehemaa).

Jokia pandemijos banga nesukliudė į Klaipėdą atvežti laukiamiausių lietuvių, Europos kino ir net Holivudo premjerų, tarptautinių festivalių laureatų filmų. Klaipėdiečiai itin smalsūs ir aktyvūs diskusijų dalyviai, tad jų džiaugsmui ArleKine artimiausiu metu kino kūrybinės komandos žiūrovams pristatys vaidybinį lietuvių filmą „Pilis“ (rež. Lina Lužytė), taip pat pirmąjį klaipėdietišką filmą „Sistema“ (rež. Arūnas Eimulis ir Tomas Jašinskas). Šis sezonas Kultūros fabriko kino fanams pabers dar ne vieną tokį kino perlą!

E. Sabaliauskaitės nuotr.

Be to, Kultūrinės dietos renginio išvakarėse aktyvios kino mylėtojų bendruomenės „Kino klubo 8 ½“ nariai vykdys tarpatlantinį skrydį ir savo noru „mirks romantiškame lietuje“, o dar tiksliau stebės romantinę komediją „Lietinga diena Niujorke“ (rež, Woody Allen). Kaip ir iki šio sezono pradžios šios bendruomenės nariai prie arbatos bei kino ekrano rinksis trečiadieniais, o kultūrinės dietos plano akivaizdoje naują ArleKino kino klubą buriantis Vytautas Jurevičius sako: „Mielai padedame bendraminčiams atrasti kuo daugiau temų pokalbiams ir diskusijoms. Kinas turi šią magišką bendrystės galią, todėl antradieniais sutelksime auditoriją pokalbiams ir geram, brandžiam kinui už daug mažesnę kainą senjorams.“

Ieškomi menininkai ir startuoliai

Rudenį Kultūros fabrikas atnaujins „(pa)ieškomas“ kampaniją, šaukiančią atsiliepti menininkus ir/arba startuolių komandas, norinčius išskirtinėmis, lengvatinėmis sąlygomis savo veiklą vykdyti mūsų bendruomenėje. Kūrybinio inkubatoriaus statusą turintis Kultūros fabrikas gali suteikti lengvesnį startą kūrybiškoms komandoms. Tikimasi, kad Kultūros fabrike vyraujanti palaikymo ir meninio polėkio atmosfera gali padėti Klaipėdai atskleisti ne vieną potencialų jauną talentą.