Koronavirusas Klaipėdoje guldo kariškius, teatralus, medikus

Uždarė darželį

"Per parą Klaipėdos apskrityje suskaičiuota per 120 naujų atvejų. Iš to, kokia geometrine progresija didėja skaičius, galima spėti, kad jau kitos savaitės pradžioje sulauksime naujų protrūkių. Žmonės aplaidžiai vertina grėsmes. Kyla įtarimų, kad, lankydami artimųjų kapus, klaipėdiečiai nevengs susitikimų ir su giminėmis. O tai šiuo metu yra labai pavojinga", – perspėjo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento vadovas Raimundas Grigaliūnas.

Dėl koronaviruso plitimo uostamiestyje laikinai stabdoma darželio "Aitvarėlis" veikla.

"COVID-19 nustatytas dviem žmonėms. Tačiau saviizoliacija privaloma visiems 15 darbuotojų. Tai reiškia, kad nebelieka personalo. Kiti darbuotojai turi nedarbingumą, nors ir ne dėl šios ligos. Veiklą darželis stabdo iki lapkričio 9-osios", – informavo R. Grigaliūnas.

Atšaukė spektaklius

Klaipėdos dramos teatras pranešė, kad koronavirusu susirgo viena darbuotoja.

"Visas skyrius, artimą kontaktą turėję žmonės yra saviizoliacijoje. Bendraujame su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, teatro patalpos dezinfekuotos, toliau laikomės visų privalomų saugumo reikalavimų", – pranešė Klaipėdos dramos teatro administracija.

Teatras stabdo veiklą iki lapkričio vidurio. Turintys bilietus į spektaklius, kurie buvo planuoti parodyti iki lapkričio 11 d., pinigus gali susigrąžinti kasose, kuriose juos pirko, arba internetu. Bilietų grąžinimo terminas – nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 15 d.

Serga 15 karių

Koronavirusas įsisuko ir tarp kariškių. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, COVID-19 nustatytas 15 kariškių. Protrūkis fiksuotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione.

"Jų bendruomenė – uždara, tai yra gerai. Tačiau susirgimų vis daugiau yra Klaipėdos miesto ir rajono mokyklose, virusas plinta įmonėse, kitose vietose", – tikino R. Grigaliūnas.

Klaipėdos rajone susirgimas fiksuotas boulingo klube, vienoje grožio studijoje, ne pirmas atvejis registruotas ir rajone įsikūrusioje įmonėje "Mars Lietuva".

COVID-19 nustatytas Žemaičių Naumiesčio ir Katyčių ugdymo įstaigose Šilutės rajone, Kretingos socialinių paslaugų centre.

Susirgimai taip pat fiksuoti keliose statybų įmonėse.

Pasak R. Grigaliūno, ne pirmas atvejis nustatytas įmonėje "Klaipėdos mediena".

Neliks kam dirbti?

Sudėtinga situacija – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijoje "Klaipėdos viltis".

Raimundas Grigaliūnas / Redakcijos archyvo nuotr.

"Nebėra kam dirbti, liko keturi žmonės, kurie turi atlaikyti visą krūvį. Viename padalinyje buvo fiksuoti devyni atvejai, kitame – keturi. Kiti žmonės yra saviizoliacijoje. Paimti 13 asmenų mėginiai, netrukus matysime rezultatus. Ten situacija yra labai įtempta", – pastebėjo R. Grigaliūnas.

COVID-19 susirgimas fiksuotas dar vienam Šilutės medikui. O antradienį buvo pranešta apie Šilutės "Sveikatos darnos" šeimos gydytojų centre dirbusios gydytojos mirtį.

Koronavirusas jai diagnozuotas spalio 15 d. Kurį laiką moteris gydėsi namuose, jautėsi gerai. Vėliau sveikatos būklė pablogėjo, sekmadienį ji išvežta į Klaipėdos universitetinę ligoninę, kur antradienį mirė.

"Augančių susirgimų skaičiaus priežastys – labai aiškios. Pirmiausia visiems reikėtų pasižiūrėti į veidrodį. Kaukės dėvimos atmestinai, atstumų žmonės nesilaiko. Jaunimas šėlsta toliau. Atšventus vieną gimtadienį, fiksuoti du užsikrėtę jaunuolių. Praktiškai visi susirgimai įvyksta buityje, o po to liga platinama darbo vietose ir kitose įstaigose", – akcentavo R. Grigaliūnas.