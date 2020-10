„Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje sumažino nemalonius kvapus

Nuo 3 iki 16 – tiek kartų, skaičiuojant europiniais kvapo vienetais, sumažėjo nemalonūs kvapai bendrovės „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykloje Dumpiuose. Per šiuos metus bendrovė čia įgyvendino septynias kvapų mažinimui skirtas priemones, kurios duoda akivaizdžių rezultatų.

Pastangos pasiteisino

Penktadienį „Klaipėdos vandens“ generalinis direktorius Benitas Jonikas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovams pristatė šiemet įgyvendintas priemones nemaloniems kvapams mažinti.

Pasak B. Joniko, atlikus kvapo koncentracijos matavimus ir kvapų sklaidos modeliavimą nustatyta, kad, lyginant su 2018 m. atliktais tyrimais, nemalonių kvapų sklaida Dumpių nuotekų valykloje gerokai sumažėjo. Tai patvirtino Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos rudens pradžioje paimti oro mėginiai iš visų Klaipėdos miesto nuotekų valykloje eksploatuojamų stacionarių neorganizuotų ir organizuotų taršos šaltinių.

„Klaipėdos vanduo“ nuotr.

„Uždengę gravitacinius tankintuvus šioje vietoje kvapus visiškai panaikinome, dėl to pavyko pasiekti ženklų kvapų koncentracijos sumažėjimą visoje Klaipėdos miesto nuotekų valyklos veikloje. Taip pat verta pažymėti, kad kvapų matavimai buvo atlikti nenaudojant paskutinės įgyvendintos priemonės – kvapų sklaidą sulaikančioms patrankoms. Taigi esame pasiruošę nuo 2024 m. sausio įsigaliosiantiems griežtesniems aplinkosauginiams reikalavimams. Mums svarbi aplinkinių gyventojų bei klaipėdiečių gyvenimo kokybė, todėl dedame ir dėsime maksimalias pastangas, kad iš nuotekų valyklos teritorijos sklistų kuo mažiau nemalonių kvapų“, – sakė „Klaipėdos vandens“ vadovas.

Kvapus mažina ir patrankos

Nuo rugpjūčio pradžios Dumpių nuotekų valykloje kvapus mažina ir naujausia technologija – dvi mobilios ir viena stacionari patrankos. Jos purškia kvapą mažinantį preparatą, sumaišytą su vandeniu, taip suformuodamos dulksną ir sudarydamos kliūtį kvapo sklidimui miesto link.

Per pusmetį nuotekų valykloje Dumpiuose įgyvendintos septynios kvapų mažinimui skirtos priemonės. Pasitelkus užsienio praktiką pritaikyta bandomoji priemonė – į miesto nuotekų vamzdyną lašinamas nemalonius kvapus malšinantis preparatas. Ši priemonė nemalonius kvapus sumažino tris kartus.

„Klaipėdos vanduo“ taip pat intensyviai mažina per dešimtmetį sukaupto dumblo kiekį – per metus planuojama sudeginti 2 tūkst. tonų. Uždengti intensyviausią kvapą skleidę trys gravitaciniai tankintuvai ir nuotekų latakas iš smėliagaudžių iki pirminių nusodintuvų.

Tikisi, kad taps pavyzdžiu

„Ekologinės problemos yra vienas didžiausių prioritetų, užtikrinant gyventojams švarios ir saugios aplinkos kokybę. Ne kartą rodėme ir rodysime reiklumą bei principingumą visais atvejais, kada kalbama apie klausimus, susijusius su taršos mažinimu ir investicijomis į tai. Solidžios „Klaipėdos vandens“ investicijos tegu būna pavyzdžiu visiems kitiems, kad ne žodžiais, o konkrečiais darbais reikia spręsti kvapų mažinimo klausimą. Noriu atkreipti dėmesį, kad nėra vieno pagrindinio ar vienintelio žaidėjo, kuris gali išspręsti taršos kvapais problemą iš esmės. Be to, reikšmingas yra ir gyventojų vaidmuo. Turime elgtis kaip atsakingi vartotojai ir nemesti į kanalizaciją to, ko ten neturėtų būti. Tik visi drauge sukursime aplinką, kurioje gera gyventi bus visiems. Džiaugdamasis „Klaipėdos vandens“ investicija, rodomu puikiu pavyzdžiu, skatinu, kviečiu bei raginu ir visas kitas institucijas skirti deramą dėmesį šioms problemoms suvaldyti“, – sakė Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas.

„Klaipėdos vanduo“ nuotr.

„Vienas svarbiausių Klaipėdos miesto savivaldybės tikslų – kad uostamiesčio gyventojams čia būtų komfortiška ir gyventi, ir dirbti. Savivaldybės valdoma bendrovė „Klaipėdos vanduo“ savo pavyzdžiu įrodė, kad pasitelkus šiuolaikines technologijas įmanoma suvaldyti nemalonius kvapus, kurie kai kuriose įmonėse yra gamybos proceso dalis. Tikimės, kad šiuo pavyzdžiu paseks ir kitos miestą mylinčios įmonės“, – sakė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis.

Jis pastebėjo, kad, palyginti su praėjusiais metais, gerokai sumažėjo gyventojų skundų dėl nemalonių kvapų, sklindančių iš nuotekų valyklos Dumpiuose.

Ekologijai ir nemalonių kvapų neutralizavimui didelį dėmesį skirianti bendrovė „Klaipėdos vanduo“ nuo metų pradžios jau skyrė 330 tūkst. eurų kvapų mažinimo programos priemonėms įgyvendinti. Įmonė strateginiuose tiksluose yra numačiusi kasmet skirti po 120 tūkst. eurų turto atnaujinimui, įrangos ir medžiagų, skirtų nemaloniems kvapams mažinti.

Prisidėti prie nemalonių kvapų mažinimo bendrovė ragina ir pačius gyventojus: nepilti į kanalizaciją šiukšlių ir popieriaus, plastiko, maisto likučių ar kitų organinės kilmės atliekų, kurios gali užkimšti vamzdynus ir sukelti nemalonius kvapus.