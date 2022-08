Klaipėdos rajone daugės apšviestų gatvių

„Dabartinė Klaipėdos rajono apšvietimo sistema jau yra pasenusi. Todėl natūralu, kad pirmas žingsnis buvo ją modernizuoti. Nauji šviestuvai leis ne tik sutaupyti išlaidų už elektros energiją, patogiau bus ir gyventojams, kurių netenkino esama padėtis. Todėl vos prieš mėnesį pasirašėme sutartį dėl esamų apšvietimo tinklų modernizavimo, kurio metu visose seniūnijose bus įrengta per kelis tūkstančius naujų LED šviestuvų, pakeistos nusidėvėjusios atramos ir kt. Na, o dabar žengiame kitą žingsnį – vykdysime apšvietimo plėtros projektą. Bus apšviestos ir tos gatvės bei gyvenvietės, kuriose to niekada nebuvo. Tam ieškome privataus partnerio. Tai labai svarbūs projektai, kurie žymiai pagerins gyvenimo visame rajone kokybę, o mūsų gatvės ir keliai taps saugesni mums ir mūsų vaikams“, – sako Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.

Privačių investuotojų, įmonių paraiškų dalyvauti atrankoje laukiama iki rugsėjo 7 d. Projektas bus įgyvendintas viešos ir privačios partnerystės būdu, todėl pats pirkimo procesas susideda iš kelių dalių, siekiant tinkamai įvertinti įmonių kvalifikacinius ir pajėgumo reikalavimus. Daugiausiai balų surinkusios įmonės bus pakviestos dalyvauti tolimesniuose etapuose.

„Skaičiuojame, kad privatus investuotojas turės padaryti daugiau nei 4 mln. eurų pradinių investicijų. Per dvejus metus po sutarties pasirašymo laimėtojas turės suprojektuoti ir pastatyti naujus apšvietimo tinklus, po to savivaldybė 13 metų mokės už naujai įrengtos apšvietimo sistemos valdymą ir priežiūrą. Žinoma, projekto įgyvendinimas viešos ir privačios partnerystės būdu nėra pats paprasčiausias variantas, tačiau taip savivaldybei nereikia iškart sumokėti didelės sumos, kurią galime paskirstyti kitoms sritims, ir privačiam partneriui sumokame dalimis per keliolika metų. Šis projektas labai reikalingas gyventojams ir svarbu tai, kad jis palies visas seniūnijas“, – teigia administracijos direktorius Sigitas Karbauskas.