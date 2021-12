Klaipėdos pareigūnai ragina ant užšalusių vandens telkinių elgtis itin atsargiai

Prieš lipant ant ledo būtina įsitikinti, ar jis tikrai tvirtas. Specialistai teigia, kas vienam žmogui lipti ant ledo saugu, kai jo storis siekia daugiau nei septynis centimetrus. Tačiau, kad ledas išlaikytų grupę žmonių, jo storis turi būti ne mažesnis nei dvylika centimetrų, einant grupe atstumas tarp žmonių turi būti ne mažesnis kaip penki metrai.

Trapus, plonas ledas būna tose vietose, kur matosi įšalusios medžių šakos, krūmai ar nendrės, ir ten, kur įteka upeliai, šaltiniai, yra iškirstų ekečių. Einant ledu patariama turėti tvirtą lazdą ir ja tikrinti ledo stiprumą, aplenkti vietas, kurios užneštos sniegu arba pripustytos pusnių, nes po sniegu ledas visada yra plonesnis, ypač pavojinga ant ledo lipti atodrėkių metu.

Žvejojantys ant ledo privalo turėti specialius smaigus, kurie padėtų išlipti ant ledo įlūžus. Juos reikia laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje, kad, įlūžus, iškart būtų galima jais pasinaudoti. Pravartu turėti ir virvę su svareliais, dėvėti gelbėjimosi liemenę.

Jei vis dėlto įlūžote, svarbiausia nepasiduoti panikai – ropštis reikia į tą pusę, iš kurios buvo ateita, nebandyti iškart stotis – krūtine reikia šliaužti kuo arčiau kranto. Pastebėjus įlūžusį asmenį reikia nedelsiant kviesti pagalbą telefonu 112, po to, itin atsargiai prisiartinus prie eketės krašto, įlūžusiam asmeniui galima ištiesti pagalį, lentą, virvę ar kitą daiktą, į kurį jis galėtų įsikibti.

Be suaugusiųjų priežiūros neleiskite ant ledo lipti mažamečiams vaikams ar alkoholio pavartojusiems asmenis, nes tikimybė įvykti nelaimei, kai asmuo yra neblaivus, neabejotinai padidėja. Be to, policija primena, kad vartoti alkoholinius gėrimus viešoje vietoje, taip pat ir ant ledo, yra draudžiama – už tai gresia bauda nuo 20 iki 100 eurų.

„Būkite atsargūs!“ – prašo policijos pareigūnai.