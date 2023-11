Klaipėdoje pradedami beveik 600 parkavimo vietų įrengimo darbai kvartale greta komisariato

Automobilių stovėjimo aikštelės bus rekonstruojamos ties Kauno gatvės 45, 47 bei Šilutės plento 18, 20, 22, 24 daugiabučiais namais.

„Privalome sukurti tinkamą infrastruktūrą daugiabučių namų kiemuose – to siekiame ir sieksime. Deja, bet situacija, kai grįžus namo nėra kur pasistatyti automobilio, per ilgus metus Klaipėdoje yra tapusi norma. Todėl spartiname parkavimo projektų gyvendinimą bei ieškome papildomų galimybių, kaip sukurti kuo daugiau vietų automobiliams per trumpesnį laiką“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.

Pradedamu projektu Kauno gatvės mikrorajone bus sukurtos 223 parkavimo vietos, iš jų septynios žmonėms su negalia, kartu įrengiami lietaus nuotekų tinklai, apšvietimas, pėsčiųjų takai. Darbus numatoma atlikti per metus.

Taip pat netrukus bus pradėti darbai ir ties Kauno gatvės 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41 namais. Viešųjų pirkimų procedūros rangovui parinkti jau baigtos, esant palankiems orams startuoti numatoma gruodžio mėnesį.

Pavasarį darbų zona dar labiau plėsis – parkavimo vietų įrengimą numatoma pradėti ir ties Kauno gatvės 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 namais. Iš viso minėtais trimis projektais Kauno g. mikrorajone bus įrengtos 595 parkavimo vietos.

Kauno gatvėje yra įsikūręs ir Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, o jo lankytojai neretai automobilius stato ankštuose gyventojų kiemuose.

Kaip skelbia savivaldybė, taip pat pradedami bandomieji projektai, kuriais siekiama parkavimo vietas kur tik įmanoma įrengti paprastesnėmis priemonėmis – naudojant ažūrines trinkeles, padedančius išsaugoti daugiau gamtinės aplinkos. Dar šiemet tikimasi pabaigti pirmąjį tokį projektą ties I. Simonaitytės gatvės 18, 20, 22 namais. Čia atsiras apie 50 parkavimo vietų.

Anot A. Vaitkaus, ateinančiais metais papildomas parkavimo galimybes tokiu būdu numatoma sukurti dvidešimtyje kiemų pietinėje miesto dalyje.

„Iš viso mieste kitais metais planuojame įrengti daugiau nei 1300 vietų automobiliams ir tam numatome apie 3,8 milijono eurų. Turime tikslą kiek įmanoma daugiau įrengti parkavimo vietų ir taip sukurti palankias sąlygas miegamųjų rajonų gyventojams, todėl darbų apimtis kasmet didinsime“, – sako meras.

Anot savivaldybės, šiuo metu taip pat tęsiami įvažiuojamojo kelio į Taikos prospektą 101 rekonstrukcijos darbai, kurių metu gyventojų patogumui įrengiamos 26 visiškai naujos parkavimo vietos. Kartu tvarkomi lietaus nuotekų tinklai, rekonstruojama gatvės danga, įrengiamas apšvietimas. Projektą planuojama įgyvendinti dar šiais metais.

Tęsiami ir praėjusiais metais pradėti didelės apimties automobilių parkavimo plėtros projektai. Baigus darbus klaipėdiečių patogumui bus sukurta daugiau nei 500 parkavimo vietų.