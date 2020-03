Klaipėdoje diegiama įranga, kuri padidins atliekamų koronaviruso tyrimų skaičių

Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas Vinsas Janušonis BNS sakė, kad pagal sutartį su bendrove laboratorija galės šalia dabartinių 200 atlikti papildomai dar 300 tyrimų per parą.

„Dabar maksimaliai dirbant darome 200 per parą. „Cobas“ aparato galingumas yra iki 30 tūkst. per mėnesį, o mums jie įsipareigojo reagentų tiekti 10 tūkst. tyrimų per mėnesį. Išeina kažkur apie 300 per dieną, tai maždaug antra tiek galėsime daryti, kiek darom“, – BNS sakė V. Janušonis.

Pasak bendrovės pranešimo, laboratorijoje diegiama „Roche“ sistema per parą maksimaliai leistų atlikti iki 1 tūkst. 440 tyrimų.

Pasak „Roche Lietuva“ generalinės direktorės Rasos Jonušienės, tyrimo rezultatas bus gaunamas per 3,5 valandos, o naudojama metodika leis užtikrinti, kad tyrimo nereikės kartoti.

„Naudojant „Cobas® 6800“ sistemą, vienu metu mėginyje yra tiriami du taikiniai, todėl remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, gavus jo rezultatą nėra reikalingas pakartotinis mėginio ištyrimas“, – teigia R. Jonušienė.

Sistemos diegimo darbai pradėti šeštadienį, planuojama, kad veikti ji pradėtų nuo balandžio 8 dienos.