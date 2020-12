Klaipėda užsidaro: į miestą bus galima patekti tik per septynis postus

Penktadienio popietę Klaipėdoje pradėję veikti stacionarūs policijos patikros postai turėtų užtikrinti, kad į miestą be reikalo nebūtų važiuojama.

Pasak Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos viršininko Mindaugo Džermeikos, į uostamiestį bus galima įvažiuoti ne per keturis, kaip anksčiau skelbta, o per septynis postus. Priminsime, kad įvažiuoti į miestą bus galima per postus Girulius, Vilniaus plentą, Liepojos, Pajūrio (Tauralaukyje) Liepų, Tilžės gatves ir Rimkus.

Išvažiuoti iš miesto bus galima be apribojimų.

Kitose gatvėse, kuriomis anksčiau būdavo įmanoma patekti į miestą aplenkiant užsikimšusias gatves, stovės eismą draudžiantys kelio ženklai. Policijos pareigūnai patikino, kad jie akylai stebės, ar šių ženklų paisoma.

Ketvirtadienį vienas įžūlus vairuotojas, patraukęs nuo kelio stovą su ženklu, jau buvo nubaustas. Žmonės raginami fiksuoti pažeidėjus ir siųsti vaizdo įrašus arba nuotraukas policijos pareigūnams per epolicija.lt.

Klausinėjamas ar policininkai tikrai savaitgalį neleis priemiesčių gyventojams nuvažiuoti į Klaipėdos prekybos centrus, M. Džermeika patikino, kad pareigūnai privalo vykdyti vyriausybės nurodymą. Kad ir kaip nelogiška būtų šiuos žmones leisti apsipirkti kur kas toliau esančiuose Gargžduose, o ne pašonėje veikiančiose Klaipėdos parduotuvėse, įsakymo policininkai nusiteikę laikytis.

Prisimindamas ketvirtadienio kamšatį kelyje iš Slengių į Klaipėdą, M. Džermeika tvirtino kad darbo dienomis tokių patikrų neberengs.

„Tikimės žmonių sąmoningumo. Juk visa tai daroma mūsų visų labui“, – kalbėjo kelių policininkų vadas.

Kol kas policijos pareigūnai mano, kad jiems užteks pajėgų dirbti postuose. Policininkams žada talkinti FNTT ir viešojo saugumo pareigūnai, karo policininkai bei pasieniečiai.