Klaipėda laukia dar vienos audros: bus pavojinga

Klaipėdos savivaldybės tinklalapyje skelbiamas pranešimas gyventojams. Jame rašoma, kad rugpjūčio 8-osios rytą tarp 5 ir 7 val. Pietryčių Baltijoje ir Kuršių mariose pietvakarių vėjas sustiprės iki stichinio meteorologinio reiškinio 28 m/s.

Antradienį numatoma, kad pietvakarių vėjas 10-15 m/s gūsiuose gali sustiprėti iki 21-26 m/s, ryte ir pirmoje dienos pusėje gūsiuose vėjo greitis gali siekti iki 28 m/s.

Prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, perkūnija.

Gyventojai perspėjami: kad pučiant stipriam vėjui lūžta dideli medžiai, krinta jų šakos, griūna silpnos konstrukcijos statiniai, virsta nepritvirtinti įrenginiai. Be to, gali sutrikti ryšiai ir elektros energijos tiekimas.

Patariama pučiant stipriam vėjui sustabdyti krovos darbus kranais bei kituose objektuose, nedirbti su atvira ugnimi.

Rekomenduojama Sutvirtinti laikinus pastatus, statinius, mechanizmus, laikinas konstrukcijas, įrenginius, sandariai uždaryti pastatų langus, duris, stoglangius ir kitas angas, išnešti iš balkonų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas arba juos gerai pritvirtinkite.

Svarbesniuose objektuose patariama patikrinti avarinius elektros energijos šaltinius, pasirūpinti kuro atsargomis ir pasirengti gamybos proceso avariniam sustabdymui.

„Gyventojai, likite uždarose patalpose. Nestovėkite po aukštais medžiais, prie elektros linijų, nestatykite automobilių po medžiais. Namuose turėkite žibintuvėlį, atsarginių elementų, radijo imtuvą, žvakių. Nepalikite gyvenamosios vietos be ypatingos priežasties. Jeigu jūs vis dėl to privalote išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms. Neužmirškite savo kaimynų: pasiteiraukite, ar jie girdėjo pranešimus. Gal šalia gyvena neįgalūs žmonės, vieniši seneliai ar mažamečiai vaikai, šiuo metu leidžiantys laiką be tėvų. Pasidomėkite, ar jais kas nors gali pasirūpinti, jei ne – padėkite jiems arba informuokite kaimynus, kad nelaimės atveju jie gali skambinti skubios pagalbos telefonu 112“, – skelbiama savivaldybės tinklalapyje.

Praėjus audrai ir kieme radus nuvirtusių medžių, jų reikėtų neliesti, jei įtariama, kad ant jų gali būti nukritusių elektros laidų, reikia skambinti 112 ir informuoti operatorius apie situaciją.

Žaibuojant būtina uždaryti langus, duris, dūmtraukius, kad patalpoje nebūtų skersvėjų.

Perkūnijos metu negalima stovėti po medžiais, arti vandens. Taip pat negalima bėgti.

Pavojinga būti prie aukšto statinio ar ant kalvos, šalia metalinių aptvarų, elektros tiekimo linijų.

Nesaugu dirbti žemės ūkio darbus atvirame lauke.

Jei perkūnija gamtoje užklupo netikėtai, geriausia palaukti jos pabaigos nedidelėje įduboje arba stataus šlaito papėdėje.

Maudantis jūroje, ežere, upėje ar tvenkinyje, išgirdus griaustinį, reikia kuo skubiau lipti į krantą.

Jei perkūnija užklupo važiuojant automobiliu, patartina sustoti, įtraukti anteną, nesiliesti prie metalinių detalių ir ramiai palaukti.

Patariama, perkūnijos metu pastate nesinaudoti elektros prietaisais, telefonu, neliesti vandens čiaupų, nebūti šalia dūmtraukių, krosnių ir metalinių daiktų.