Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021: jaunimą supažindina su socialiniu verslu

Viena iš „Social Entrepreneurship Cycle 2020“ mentorių bei organizatorių Indrė Razbadauskaitė-Venskė teigia: „Siekiame, jog šio ciklo renginiai ne tik supažindintų dalyvius su socialinio verslo kryptimi, bet ir įkvėptų juos prisijungti, palaikyti ar netgi sukurti savo socialinius verslus ir iniciatyvas“.

Pirmame renginyje „Social Entrepreneurship Cycle #1“ buvo dalintąsi socialinio verslumo tendencijomis bei naujienomis pasaulyje ir Lietuvoje. Dalyviai klausė dviejų pranešėjų temas apie socialinių verslų praktiką užsienyje: Helene Pfeil („Agate center“, Slovakija) ir Katrin Puetz („(B)energy“ įkūrėja, Vokietija).

Po pranešimų kartu su Jurgita Ribinskaite-Glatzer („Geri Norai“ vadove), Auste Černiauskaite („Coolūkis“ bendraįkūrėja, Lietuvos socialinio verslo asociacijos atstove), Karolina Mažetyte (socialinio verslo entrepreneure, TedX pranešėja, knygos „A mile in our shoes: stories of global journeys“ bedraautore) ir Rasa Viederyte (Klaipėdos universiteto profesore, projektų vadove) jaunimas diskutavo apie socialinio verslo poreikį Lietuvoje ir Skandinavijoje, dalinosi gerosiomis praktikomis bei akcentavo augantį socialinio verslo poreikį bei susidomėjimą Klaipėdos regione.

Antrame renginyje ir dirbtuvėse dalyviai susipažino su „CUP CUP“ ir „MAMADU“ socialiniais verslais bei iniciatyvomis. Jaunimas nagrinėjo jų pateiktas situacijas ir siūlė savo rekomendacijas.

Į renginių ciklo pasiruošimą aktyviai įsiliejo ir visa LCC universiteto bendruomenė, rektorė Marlene Wall pasveikino visus dalyvius pirmame renginyje, verslo katedros vadovas Douglas Puffert dalyvavo antrame ciklo renginyje. Taip pat, organizatorių komandą sudaro aktyvūs LCC studentai, kurie tiki, jog ši tema yra reikalinga jaunimui ir supažindina bei atveria galimybes į verslo pasaulį.

Vienas iš „Social Entrepreneurship Cycle 2020“ mentorių bei organizatorių Femi Odebiyi pažymėjo: „Pradėję organizuoti renginį kartu su komanda supratome, jog norime paskleisti žinią apie socialinį verslumą kuo plačiau. Taip pat, LCC bendruomenę sudaro žmonės iš viso pasaulio, tad labai džiaugiamės, jog turėjome galimybę organizuoti du pirmuosius renginius anglų kalba, kurie pritraukė daugiau nei pusšimtį dalyvių.“

Organizatorių komanda sulaukė didelio susidomėjimo iš įvairių pasaulio šalių: Vokietijos, Ukrainos, Nigerijos, Danijos, Dubajaus ir kitų. Pirmasis ciklas anglų kalba taip pat padėjo pritraukti užsienio socialinių verslų atstovus. Galiausiai, organizatoriai pastebėjo, jog toks renginių formatas taip pat prisidėjo prie didesnio projekto „Klaipėdos – Europos Jaunimo Sostinės 2021“ garsinimo, dalyviai domėjosi, kaip Klaipėda laimėjo šį titulą ir ko bus galima tikėtis kitais metais.

Per paskutinįjį socialinio verslumo renginį bei dirbtuves „Social Entrepreneurship cycle #3“ dalyviai galės iš arčiau susipažinti, kas yra socialinis verslas, kokius iššūkius patiria bei turės galimybę parengti bendrines rekomendacijas dvejiems socialiniams verslams bei iniciatyvoms: „Spalvoto Meduolio Diena“ ir „Textale“.

Geriausias rekomendacijas pateikę ir aktyviausi dalyviai džiaugsis vertingais prizais. Prizinis fondas sudarytas iš socialinių verslų gaminamos produkcijos: „Share the Light“, „Ūkai“, „Pirmas Blynas“, „Žalia krautuvėlė“. „Taip, mes remiame ir skatiname socialinį verslą Lietuvoje“, – pasakojo renginio organizatorė I. Razbadauskaitė–Venskė.

Renginyje nemokamai gali dalyvauti visi, registracija: https://forms.gle/bG3JGKm72WjX2mwv5.