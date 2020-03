Iš kelionės – į karantiną savo noru

Universiteto darbuotojams teko dalyvauti Graikijoje įvykusio projekto "21st Teaching Skills. Teacher Training with Specialization on Life and Information Technology Skills" susitikime, kuris truko visą savaitę.

Projekto koordinatorius – Janinos universitetas (Graikija), partneriai – Klaipėdos universitetas ir dar septyni universitetai iš Liuksemburgo, Kambodžos, Kinijos ir Indijos. Projekto trukmė – treji metai.

Klaipėdos universitetui šiame projekte atstovauja devynių mokslininkų grupė, vadovaujama docentės Redos Vismantienės.

Į mokslo darbuotojų susitikimą Graikijoje nebuvo išleista Kinijos atstovų delegacija, su kolegomis projekto dalyviai bendravo nuotoliniu būdu – vaizdo konferencijos metu.

Sugrįžęs į namus, ketinu kurį laiką pabūti namuose, savotiškame karantine.

Penktadienį lietuvių grupė namo išskrido iš Janinos nacionalinio oro uosto, esančio šiaurės vakarų Graikijoje.

Kelionėje klaipėdiečiai turėjo praleisti kone visą dieną.

"Pirmasis persėdimas – Atėnuose, po to – Maltoje. Oro uostuose teks praleisti visą dieną. Bus laiko paskaityti knygą", – pasakojo skrydžio oro uoste laukdamas Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanas profesorius Rimantas Balsys.

Klaipėdiečiai, sekdami naujausias žinias apie Europoje plintantį koronavirusą, oro uoste nusprendė dėvėti apsaugines kaukes.

"Jų įsigijome dar Lietuvoje. Atsargumas nepakenks. Reikia vadovautis šaltu protu ir logika. Sugrįžęs į namus, ketinu kurį laiką pabūti namuose, savotiškame karantine. Kam rizikuoti? Juo labiau, šiuo metu neturiu paskaitų. Taip sakant, karantinuosiuosi", – juokavo R.Balsys.