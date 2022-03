Karo zonoje dirbantis dvasininkas V. Kulbokas: prislėgti žmonės ieško bendravimo

"Streso yra nemažai"

Dauguma užsienio šalių atstovybių dar iki šių įvykių pasitraukė iš Kyjivo, bet Vatikano nunciatūros diplomatinis korpusas liko.

Sprendimo pasitraukti nebuvo, nes V.Kulbokas yra ne tik Šventojo Sosto ambasadorius, bet ir vyskupas, tad jis turi būti su tikinčiaisiais.

"Situacija gana pakenčiama, Kyjive kol kas yra nenutrūkęs nei dujų, nei elektros tiekimas. Miestas nėra taip stipriai bombarduojamas ir namai nėra sulyginami su žeme, kaip kai kuriuose miestuose. Tai yra gerai", – dienraščiui kalbėjo V.Kulbokas.

Atsiųstoje naujausioje nuotraukoje matyti, kad šios trys savaitės apgultame mieste nepraėjo be pėdsakų ir pačiam diplomatui.

Karas vyksta, barzdos neskutu, nes ne tas rūpi, tai pasikeisti labai lengva, ir streso yra išties nemažai.

"Na, tas išorinis pasikeitimas vyksta labai greitai. Karas vyksta, barzdos neskutu, nes ne tas rūpi, tai pasikeisti labai lengva, ir streso yra išties nemažai. Iš dalies jau beveik pripratome prie tokios būsenos, esame įsirengę saugesnes vietas, kur nakvojame. Kartais, jei raketos sproginėja toliau nei du kilometrai nuo mūsų, mes jų net nebegirdime, vis tiek net tokiomis sąlygomis reikia pailsėti", – teigė V.Kulbokas.

Žmonėms reikia bendravimo

Pasak vyskupo, mieste žmonių nedaug tematyti, judėjimas mažas, nes vaikščioti Kyjivo gatvėmis labai pavojinga, kadangi ten veikia daug įvairių diversinių grupių, todėl žmonėms patariama be būtinybės neišeiti iš slėptuvių.

"Bet vis tiek kijeviečiai išeina nusipirkti produktų. Yra kelios dešimtys veikiančių parduotuvių. Miestas dar nėra visiškai apsuptas. Traukiniais maistas yra atvežamas iš kitų Ukrainos regionų, atvyksta ir humanitarinė pagalba. Kalbėjausi su vyskupu Charkove, netgi ten humanitarinė pagalba juos pasiekia, o Mariupolyje – jau žymiai blogiau", – teigė V.Kulbokas.

Anot vyskupo, dalis žmonių gyvena rūsiuose be elektros, tai jiems net elektroninius laiškus rašyti neįmanoma.

Kai kurie žmonės gyvena savo butuose, netgi Charkove.

Nors tai yra pavojinga dėl oro pavojų – bombardavimo, numušamų ir krentančių lėktuvų bei raketų, kurios nukrenta ir ant gyvenamųjų namų, tada kyla gaisrai, tenka gelbėti žmones.

Diplomatas teigė, jog pastarosiomis savaitėmis interesantų nemažai, bet su daug žmonių bendrauti nėra laiko, nes yra daugybė tiesioginių darbų ir įsipareigojimų, kuriuos turi kasdien atlikti.

Su prezidentu V.Zelenskiu per tas savaites bendrauti neteko, aš ir nesiveržiau.

"Kiekvieną dieną sulaukiu labai daug elektroninių laiškų. Yra toks žmogus iš nuolatos apšaudomo Donecko regiono, kuris man dažnai rašo. Jis netgi atsiprašinėja, kad tai daro per dažnai, bet, jo teigimu, kol yra elektros tiekimas, jis rašo, nes jam daugiau nieko ir nebeliko. Taigi karo prislėgti žmonės ieško bendravimo. Su prezidentu V.Zelenskiu per tas savaites bendrauti neteko, aš ir nesiveržiau. Žinau, jei būsiu reikalingas, prezidento biuro vadovas mano kontaktus turi. Antra vertus, jei jau man skambučių per dieną būna per daug, galiu tik įsivaizduoti, kiek jų tenka prezidentui", – kalbėjo V.Kulbokas.

Viliasi teigiamų pokyčių

Vyskupo teigimu, džiugina aktyviai veikianti visų religinių konfesijų Ukrainos taryba, kuri nuolat primena žmonėms, kad karas bet kokiu atveju neturėtų virsti neapykanta.

Dėl paties karo užbaigimo ne kartą tarpininkauti siūlėsi ir Šventasis Sostas.

Pasak diplomato, tas pasiūlymas Ukrainai visada buvo priimtinas ir netgi Ukraina pati to prašė.

Tačiau iš Rusijos pusės atsako ilgai nebuvo.

Vis dėlto šią savaitę popiežius Pranciškus vaizdo ryšiu kalbėjosi su Rusijos ortodoksų patriarchu Kirilu.

Jei jau man skambučių per dieną būna per daug, galiu tik įsivaizduoti, kiek jų tenka prezidentui.

"Kalbėjausi paskui su vertėju, kuris dalyvavo tame pokalbyje. Tačiau žinau, kokia yra tvarka. Kai pats vertėjaudavau, negalėdavau atskleisti tam tikrų temų. Todėl šį kartą dėl diskretiškumo net neklausiau smulkmenų. Pakalbėjome tik bendrais bruožais. Bet kokiu atveju reikia tikėtis, kad tas pokalbis galbūt turės kokių nors teigiamų dalykų", – kalbėjo diplomatas.

Pasak Vatikano atstovų, katalikų bažnyčios vadovas Maskvos patriarchui siūlė susivienyti ir stengtis skatinti taiką, padėti kenčiantiems, ieškoti taikos kelių, sustabdyti ugnį.

O pokalbio pabaigoje Pranciškus išreiškė gailestį dėl visų žuvusiųjų pridurdamas: "Karas niekada nėra kelias."

Patriarcho Kirilo biuras nurodė, kad abiejų bažnyčių vadovai paragino vesti derybas, kad būtų pasiekta "teisinga taika".

75 metų Rusijos ortodoksų bažnyčios lyderis yra vienas svarbiausių prezidento Vladimiro Putino valdymo aparato ramsčių.

Vasarį Rusijai užpuolus provakarietišką kaimynę Ukrainą, Kirilas Kremliaus priešininkus toje šalyje pavadino "blogio jėgomis".