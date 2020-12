Kalėdų eglutė Klaipėdoje įžiebta paslapčia

Tradicinį bendrą šventimą „pavogė“ pandemija, tačiau įspūdžius kompensavo kad ir tyli, bet elegantiškai apšviesta jauki erdvė bei spindinti didžioji miesto eglė.

Į Teatro aikštę klaipėdiečiai su šeimomis pradėjo rinktis dar prieš 17 valandą. Tikėtasi, kad būtent tuo laiku bus įžiebta didžioji miesto eglė.

Vis dėl to atvykusiems teko kiek nusivilti. Eglė jau spindėjo, siūbuojama gūsingo pietryčių vėjo. Įspūdžius sustiprino ir kitos aikštės dekoracijos, ypač milžinišką kompasą primenanti Šiaurinė žvaigždė.

Ši šviesos instaliacija taip ir vadinama – „Šiaurinė žvaigžde“. Ji yra vieno žymiausių Lietuvos šviesos menininkų Arvydo Buinausko instaliacija, atspindinti kompaso struktūrą ir nurodanti pagrindines keturias pasaulio kryptis.

„Kas tinka vienam miestui, netinka kitam. Klaipėda turi aiškius savo tapatumo ženklus, todėl norėjosi pasiūlyti įdomesnę formą, bet tuo pačiu nebėgti nuo jūrinių ženklų. Taip ir atsirado „Šiaurinė žvaigždė“ – rodanti kelią, ryški, klaipėdietiška. Sukurta scenografija ir vizualas yra tikrai beprotiškai sudėtingas savo dydžiu, todėl patys nekantraujame, labai jaudinamės ir tikimės, kad klaipėdiečiams ji patiks“, – kalbėjo idėjos autorius A.Buinauskas.

Žvaigždės centre sumontuotų galingų prožektorių siunčiamas šviesos spindulys yra matomas net už 20 kilometrų. Instaliacija veiks nepertraukiamai, siekiant išvengti žmonių susibūrimų.

Šeštadienio pavakare į Teatro aikštę žmonių susirinko gana nemažai, bet visi laikėsi nuošalyje vieni nuo kitų saugiu atstumu.

Aikštėje budėjo keli policijos ekipažai, iš viso dvylika pareigūnų. Per garsiakalbius buvo leidžiama ne šventinė muzika, bet nuolatiniai įspėjimai apie saugų socialinį atstumą, primenant, kokiu laiku šias šventes tenka mums švęsti.

Nors Teatro aikštėje ir yra pastatyti keli prekybiniai nameliai, kur paprastai būdavo prekiaujama karšta arbata bei imbieriniais meduoliais, tačiau šeštadienio vakarą jie buvo uždari, nes visos mugės šiuo metu uždraustos dėl kasdien vis augančio užsikrėtusiųjų skaičiaus.

Dar praeitą savaitę miestiečiai buvo įspėti, kad jokio eglutės įžiebimo renginio Klaipėdoje šiemet nebus.

Meras Vytautas Grubliauskas visų klaipėdiečių prašė saugotis ir saugoti vieniems kitus bei eglutės įžiebimo šventę stebėti virtualiai, kuri kaip tik ir buvo pradėta transliuoti šeštadienį 17 val.

Per valandą virtualią Klaipėdos šventinės eglutės įžiebimo ceremoniją dienraščio „Klaipėda“ feisbuko paskyroje peržiūrėjo daugiau nei 13 tūkst. 400 lankytojų.

„Tokių Kalėdų dar niekada nebuvo, tačiau kiekvienas nepatogumas atneša kažką gero – susintetintas šventes paverčia jaukesnėmis, gražesnėmis, tikresnėmis. Kūrėjams, menininkams, atlikėjams teko ieškoti naujų formų ir sprendimų, nors širdyje jaučiame tą pačią Kalėdų dvasią kaip iki šiol. Tikiu klaipėdiečiais, jų atsakingumu ir supratingumu, o be to, po savaitgalį vykusių kitų miestų eglučių įžiebimo turime šansą sublizgėti ir parodyti save tik iš gerosios pusės. Ir nors mieste nestigs gražių, jaukių renginių, aš labai prašau – neikite, jei tik galite neiti, o jei negalite – dar kartą viską apsvarstykite. Eglutę ir miesto puošmenas įžiebsime tikrai, tačiau svarbiausia – neužgesinkime vilties saugiai susitikti bent per kitas metų šventes“, – dar prieš eglutės įžiebimą kalbėjo V.Grubliauskas.

Jau kelintus metus Klaipėdoje puošiama klaipėdiečių užauginta ir jų dovanota natūrali eglutė. Šiemet žaliaskarę gražuolę miestui padovanojo Aldona ir Bronislovas Jankauskai.

Kalėdų eglutė Teatro aikštėje žmones džiugins visą kalėdinį laikotarpį iki Trijų karalių šventės.