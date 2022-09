Investuoti ir taupyti? „Švyturio“ arena įrodinėja, kad tai įmanoma

„Pagal koncesijos sutartį per 25-erius metus arenos atnaujinimui esame įsipareigoję skirti daugiau kaip 2 mln. 700 tūkst. eurų. Kaip matyti, prie minėtos sumos priartėjome vos per dešimtmetį, tačiau sustoti neketiname. Klaipėdiečiai yra nusipelnę turėti geriausią renginių erdvę savo mieste, todėl net ir sudėtingu laikotarpiu, kai verslai turi daug iššūkių, mes investuojame. Šiais metais didžioji dalis lėšų skirta sporto aikštelės grindų dangos - parketo atnaujinimui. Be to, reaguodami į energetikos krizę visiškai perėjome prie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, fiksavome elektros kainą aštuoneriems metams, o neseniai pakeista iškaba yra daug ekonomiškesnė. Taip pat atnaujintas prekinis ženklas, tačiau išlaikytas jo vientisumas ir išsaugotas atpažįstamumas. Pažymėtina, kad Klaipėdos arena yra vienintelė Lietuvoje, kurios išlaikymas miesto savivaldybei nieko nekainuoja – visus arenos išlaikymo kaštus prisiimame mes, koncesininkai“, – teigia „Švyturio“ arenos direktorė Aida Aleksandrovienė.

Ant šiuo metu naujausio šalyje parketo Klaipėdos „Neptūno“ ir Kauno „Žalgirio“ krepšininkai išbėgs jau šiandien. Komandos išbandys grindų dangą, ant kurios rungtyniauja geriausi Europos sportininkai. Sporto ir pramogų komplekso valdytojai ypatingai vertina bendradarbiavimą su uostamiesčio krepšininkais ir jiems 5500 žiūrovų talpinančią areną nuomoja itin palankiomis sąlygomis

„Arenai jau 11 metų ir krepšinis – svarbi mūsų dalis. Tad siekiame sukurti maksimaliai geras sąlygas tiek KK „Neptūnui“, tiek Lietuvos krepšinio rinktinei, kuri neretai svečiuojasi mūsų mieste, rengia treniruočių stovyklas ir žaidžia tarptautinių turnyrų rungtynes. Iš viso per metus pas mus įvyksta vidutiniškai po 100 renginių ir apsilanko daugiau nei 250 tūkst. žiūrovų. Tad natūralu, jog investicijos į įvairiausios įrangos atnaujinimą būtinos ir jos kasmet tik didėja“, – sako A. Aleksandrovienė.

Dar viena šių metų naujiena – „Švyturio“ arenos Klubas, mažesniems įvykiams ir pasirodymas skirta erdvė, kuri talpina iki 700 lankytojų.

„Siekiame išlikti konkurencingi ir pasiūlyti organizatoriams daugiau galimybių skirtingų formatų renginiams. „Švyturio“ arenos Klube jau sėkmingai surengtas ir pirmas spektaklis – žiūrovai galėjo išvysti Milano teatro baletą „Carmen“. Ši mūsų nauja erdvė išsiskiria jaukumu lankytojams ir patogia infrastruktūra organizatoriams. Ateityje čia planuojame vykdyti ne tik koncertus bet ir verslo konferencijas, privačius renginius“, – tvirtina „Švyturio“ arenos direktorė.

Per daugiau nei dešimtmetį vienas iš didžiausių šalies sporto ir pramogų kompleksas suorganizavo beveik 800 įvairių renginių, kuriuose apsilankė daugiau nei 2 mln. žmonių.

„Švyturio“ areną valdo UAB „Klaipėdos arena“. Bendrovė priklauso lietuviško kapitalo įmonių grupei UAB „Infrastruktūra LT“, kuri specializuojasi visuomeninės paskirties sporto bei kultūros objektų valdymo ir infrastruktūros projektų vystymo srityse. „Klaipėdos arenos“ dar 2010 m. su Klaipėdos savivaldybe pasirašytos koncesijos sutarties trukmė – 25 metai.