Gyventojai įtaria administratorių protokolo klastojimu

Kalbos – ne gandai

Taikos prospekte esančio šimto butų name – šventinių nuotaikų visiškai neprimenantis šurmulys. Priešingai – gyventojai mano susidūrę su kone kriminaliniais metodais veikiančio administratoriaus veiksmais.

Gyventojai išgirdo kalbas, neva buvo renkami daugiabučio gyventojų parašai ir įvyko name esančių būtų savininkų susirinkimas, kuriame dauguma balsavo, kad būtų pakeistas daugiabučio administratorius. Naujuoju administratoriumi neva tapo įmonė „Civinity Namai Klaipėda“.

Norėdami išsklaidyti abejones, gyventojai pasidomėjo valstybės įmonėje Registrų centras esančia informacija.

„Negalėjome tuo patikėti, kol nepamatėme savo akimis. Paaiškėjo, jog kalbos – ne gandai. Registrų centre buvo užregistruotas naujas daugiabučio administratorius – „Civinity Namai Klaipėda“, – pasakojo namo gyventojas Aurimas (tikras šio asmens vardas ir pavardė redakcijai žinomi).

Pasak jo, paaiškėjus netikėtam faktui, netrukus atsiskleidė dar keistesnių akibrokštų.

„Pasidarė įdomu, kaip tas susirinkimas vyko, kiek žmonių pasirašė, kad būtų pakeistas administratorius, nes aš apie tai visiškai nieko negirdėjau. Apie jokį namo gyventojų susirinkimą nebuvau informuotas, nemačiau jokių apie susirinkimą pranešančių skelbimų. Ir ne tik aš, manau, daugelis. Juk susirinkimų rengimo procedūros yra reglamentuotos ir jų, kaip visi supranta, būtina laikytis“, – kalbėjo pašnekovas.

Protokolas nustebino

Nerimą keliančių klausimų apnikti gyventojai Registrų centre už-sisakė susirinkimo protokolą. Jį gavę patyrė dar vieną akibrokštą: anot protokolo, lapkričio 29 dieną vykusiame susirinkime dalyvavo ir balsavo visų name esančių šimto butų savininkai: kad namo administratoriumi taptų „Civinity Namai Klaipėda“ balsavo 56, susilaikė – 44 susirinkimo dalyviai.

„Aš, kaip name esančio buto savininkas, tame susirinkime nedalyvavau. Visiškai nesuprantama, kokiu būdu, kokiu pagrindu buvau įskaičiuotas kaip susirinkimo dalyvis. Išeitų, kad buvau įtrauktas kaip susilaikęs asmuo. Tai panašu į dokumento klastojimą“, – stebėjosi Aurimas.

Visiškai nesuprantama, kokiu būdu, kokiu pagrindu buvau įskaičiuotas kaip susirinkimo dalyvis.

Anot jo, netrukus paaiškėjo, jog kaip susilaikę galimai buvo įvardinti visi susirinkime nedalyvavę būtų savininkai.

„Ėjau nuo buto prie buto, šnekėjausi su kaimynais ir bandžiau iš-siaiškinti, kokiu būdu buvo surinkti tie protokole esantys 56 parašai“, – pasakojo pašnekovas.

Jo tvirtinimu, iš Registrų centro gautame protokole akis bado abejotino patikimumo lapai su parašais – lapuose nėra preambulės, nurodančios už ką būtent yra pasirašyta.

„Taip galima pasirašyti ir už kačiukų prieglaudos steigimą, ir už ką tik nori. Surinkęs parašus, paskui ant to lapo gali užrašyti bet ką.

Be to, visiškai nesuprantama, kaip tokio skylėto protokolo pagrindu Registrų centras užregistravo to keisto susirinkimo nutarimą, kad daugiabučio administratoriumi taptų „Civinity Namai Klaipėda“, – stebėjosi buto savininkas.

Jis tvirtino įsitikinęs, kad iš tiesų buvo ne susirinkimas, bet tiesiog parašų rinkimas vaikštant į butus.

„Tai yra du skirtingi dalykai – ar eini per butus ir renki parašus, ar darai viešą susirinkimą, kur gyventojai gali diskutuoti, išsakyti savo požiūrį, užduoti klausimus pretenduojantiems administratoriams, palyginti kainas ir panašiai. Netikėjome, kad galima taip manipuliuoti ir pasiekti rezultatą?“ – stebėjosi buto savininkas.

Sulaukė pažadų

Taikos pr. 49 namo gyventojai redakciją informavo, kad gruodžio 21 dieną „Civinity Namai Klaipėda“ surengė iš tiesų įvykusį, anot žmonių, realų daugiabučio gyventojų susirinkimą.

„Susirinkimo tikslas buvo „Civinity“ prisistatymas – jie pristatė vadybininką, norėjo išsirinkti įgaliotąjį asmenį. Čia vėl labai keista – kaip galėjo būti užregistruota ta sutartis, jei jie tik dabar renka įgaliotąjį atstovą. Susirinkime, be manęs, dar dalyvavo vienuolika butų savininkų. Bandė rinkti parašus. Pasirašė keturi. Kiti norėjo, kad liktų senas administratorius“, – pasakojo pašnekovas.

Anot Aurimo, pakalbėjęs su gyventojais, suprato, kad lapkričio 29 dienos susirinkimo protokole esantys parašai galėjo būti surinkti savitais būdais.

„Parašus dėl nežinia ko padėję gyventojai pasakojo, neva buvo žadama padidinti balkonus, padaryti taip, kad nereikėtų jokios renovacijos ir panašiai. Žodžiu, manau, ką norėjo girdėti, tas žmonėms ir buvo žadama“, – tvirtino Aurimas.

Panaikinti nepavyko

Siekdami panaikinti lapkričio 29 dieną abejotinomis aplinkybėmis surengto susirinkimo nutarimą dėl „Civinity Namai Klaipėda“ paskyrimo administratoriumi, daugiabučio gyventojai surinko 55 parašus, kuriais prašoma nutraukti jungtinės veiklos sutartį su „Civinity Namai Klaipėda“.

„Net neabejoju, kad parašų būtų dar daugiau, bet ne visus gyven-tojus namuose pavyko rasti. Visi pasirašė žinodami aiškų tikslą, kuris buvo suformuluotas parašų lapo viršuje“, – atkreipė dėmesį Aurimas.

Lapai su parašais ir prašymu nutraukti jungtinės veiklos sutartį su „Civinity namai Klaipėda“ buvo pateikti Registrų centrui, tačiau norimo tikslo gyventojams pasiekti nepavyko.

„Švariai teisiškai parengtas mūsų prašymas buvo atmestas, nes penki gyventojai suklydo rašydami savo gimimo metus. Šioje situacijoje labai įdomus darosi Registrų centro darbo pobūdis – akivaizdžiai abejotini „Civinity namai Klaipėda“ pateikti protokolai tampa pagrindu užregistruoti privačiai bendrovei „Civinity“ palankią sutartį, nekalbant jau apie jokių standartų neatitinkančius parašų lapus, kuriuose ne tik nenurodytas pasirašymo tikslas, bet nėra nei pasirašiusiųjų gimimo datų, nei butų numerių. O mūsų raštas užkliuvo ir buvo atmestas dėl kelių klaidingų skaičių. Tai visiškai nesuprantama. Kyla klausimas – kodėl jie priima beveik tuščią lapą, o mūsų nagrinėja iki smulkmenų“, – dalijosi abejonėmis Aurimas.

Anot jo, nusivylę ir nežinioje atsidūrę gyventojai dėl mįslių keliančios situacijos planuoja kreiptis į prokuratūrą.

Tikino visus gerbiantys

Anot „Civinity Namai Klaipėda“ direktoriaus Artūro Kavaliausko, daugiabučio namo patalpų savininkai ar naudotojai turi visas galimybes tartis dėl labai daug skirtingų dalykų susijusių su jų gyvenamuoju namu.

„Gyventojų norą spręsti aktualius klausimus mes palaikome ir gerbiame jų priimtus sprendimus“, – tvirtino jos, patikinęs, jog

norą keisti administratorių išreiškė patys daugiabučio namo gyventojai.

„Tai tie gyventojai, kurie pritarė administratoriaus keitimui – pasirašė protokole“, – nurodė A. Kavaliauskas.

Tačiau Civinty Namai Klaipėda“ atstovas taip ir nepaaiškino prieštaringų ir nemalonių įtarimų gyventojams sukėlusių susirinkimo aplinkybių.

Situaciją Taikos pr. 49 daugiabutyje pakomentavusi Klaipėdos miesto savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėja Diana Gerasimovienė pabrėžė, kad gyventojams abejonių sukėlusiame protokole bendrovė „Civinity namai Klaipėda“ nėra minima.

„Pateiktas Taikos pr.49 namo susirinkimo protokolas sudarytas ir pasirašytas susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus, kurie ir yra atsakingi už protokole nurodytų duomenų teisingumą. Tiek protokole, tiek susirinkimo dalyvių sąraše nėra nurodyta, kad susirinkime dalyvauja įmonė „Civinity namai Klaipėda“. Taikos pr. 49 namo patalpų savininkai turi teisę nuspręsti, kokia forma jiems priimtina dėl namo bendrojo naudojimo objektų valdymo ir priežiūros. Jei namo gyventojams kyla abejonių dėl paminėto protokolo klastojimo, jie turėtų kreiptis į teisėsaugos organus ar jį apskųsti Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu žurnalisto pašnekovai turi kokių nors įrodymų apie neteisėtus įmonės „Civinity namai Klaipėda“ ar kitų asmenų veiksmus ar priemones, manome, jog turėtų apie tai pranešti teisėsaugos pareigūnams“, – rašoma redakcijai atsiųstame Klaipėdos miesto savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėjos paaiškinime.

Nerado nieko įtartina

Pasak redakcijai komentarus atsiuntusio Registrų centro atstovo Mindaugo Samkaus, įregistruojant juridinį faktą dėl sudarytos veiklos sutarties ir administravimo buvo įvertinti kartu su prašymu pateikti dokumentai (jungtinės veiklos sutartis, daugiabučio namo butų savininkų susirinkimo protokolas ir sutartis) ir nagrinėjant prašymą, Registrų centro atstovo teigimu, nebuvo rasta aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima atsisakyti įregistruoti prašomus juridinius faktus.

„Vėliau išregistruoti juridinį faktą atsisakyta nustačius, kad pateikto susitarimo nepasirašė daugiabučio namo butų savininkų dauguma – pateiktame dokumente buvo įrašytos klaidingos kelių butų savininkų gimimo datos, susitarimą pasirašė asmenys, kurie nėra nurodytų butų savininkai ir neturi teisės pasirašyti. Atkreiptinas dėmesys, kad abiem atvejais pateikti prašymai buvo priimti. Sudarydami jungtinės veiklos sutartys gyventojai patys nusprendžia, kokiu būdu ją sudaryti ir kokius duomenis joje nurodyti: ar patalpų savininkams pasirašyti po tekstu, ar sudaryti atskirą savininkų sąrašą. Bet kuriuo atveju pateikiamuose dokumentuose asmens gimimo datos neprivalo būti nurodytos. Taigi, pirmojo prašymo atveju dokumentuose asmenų gimimo datos nebuvo nurodytos ir nesant aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima atsisakyti prašymą priimti, jis buvo priimtas. Antrojo prašymo atveju pateiktuose dokumentuose buvo rastos klaidos (klaidingi gimimo metai, pavardės, butų savininkai, nepateikta sutarties nutraukimo sutartis), buvo priimtas sprendimas atsisakyti išregistruoti prašomus juridinius faktus“, – dėstė Registrų centro atstovas.