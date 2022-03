Ekskursijos po Klaipėdą sudomino pabėgėlius

Nemokamose ekskursijose šeštadienį sudalyvavo per 300 ukrainiečių. Su Klaipėda juos supažindino net vienuolika gidų.

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras apie nemokamas ekskursijas karo pabėgėliams paskelbė prieš savaitę.

Jau iš pat pradžių žmonės labai aktyviai registravosi, o prieš ekskursijas, šeštadienį, buvo per 300 norinčiųjų geriau pažinti miestą, kuriame laikinai atrado savo namus.

„Tikėjomės, kad bus susidomėjimas, bet, kad tiek daug registruosis, tikrai nelaukėme. Be to, čia į ekskursijas ketina atvykti ukrainiečiai apsistoję ir kituose Lietuvos miestuose. Buvo įvairių nuomonių, kad tokioms ekskursijoms dar per anksti, bet žmonės patys pareiškė norą, jie sakė, kad nori išeiti iš namų. Tas susidomėjimas rodo, kad projektas buvo savalaikis. Jeigu reikės, tų ekskursijų bus ir daugiau“, – teigė Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė Romena Savickienė.

Atvykėliai pamažu ima atsipeikėti nuo patirto šoko, ima domėtis aplinka, kurioje apsigyveno.

Daugiausia rinkosi ekskursijas rusų kalba, į ekskursijas anglų kalba registravosi mažai.

„Mums čia labai patinka, čia taip tylu, ramu. Mes atvažiavome čia iš nedidelio miestelio šalia Kijevo, situacija buvo tokia, kad ten likti nebegalėjome, buvo labai baisu. Į Klaipėdą atvykome prieš savaitę, jau įsikūrėme, išsinuomojome butą, aš įsidarbinau, mergaitė mokosi nuotoliniu būdu, jos mokytojai iš Ukrainos prisijungia ir veda vaikams pamokas. Karas ar ne karas, mokytis vis tiek reikia“, – kalbėjo Bogdana.

„Atvykome iš Sumų miesto prieš dvi savaites. Jau vaikai į mokyklą eina, aš įsidarbinau. Mums labai padėjo geri žmonės, todėl taip greitai apsitvarkėme, kad galėtume gyventi toliau. Mums čia labai patinka, svarbiausia, kad bombos iš dangaus nekrenta“, – liūdnai pajuokavo ukrainietė Irina.