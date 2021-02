Demografinė statistika Klaipėdoje: miršta kur kas daugiau gyventojų

Prieš kelerius metus net optimistinės prognozės nurodė, kad lietuvių tauta esą išnyks maždaug po poros šimtų metų. Aktualijos koreguoja šį spėjimą.

Kalbėdami apie pandemijos ir abiejų karantinų pasekmes, veikiausiai daugelis nujautė, kad daugės mirusiųjų, galbūt mažės santuokų. Būta prognozių dėl blogėsiančių sutuoktinių santykių, jas skelbiantieji rėmėsi kitų šalių patirtimi.

Klaipėdoje demografinė statistika išties kelia susirūpinimą.

„Mirčių ir gimimų skaičius man visai nepatinka, jų santykis visiškai nedžiugina, belieka tikėtis, kad dar tik prasidėję metai suteiks mums daugiau vilčių – atviravo Klaipėdos miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos ir registracijos skyriaus vedėja Gražina Misevičienė. – Bet juk gimstama po devynių mėnesių, jei poros nesuplanavo palikuonių praėjusiais metais, šiemet daugiau vaikučių ir neturėsime. Net jei nebandytume prognozuoti tolimos ateities, šie dveji metai mūsų šaliai bus labai liūdni.“

Taip kalbėdama G.Misevičienė turėjo labai rimtą pagrindą.

Per šių metų sausį uostamiestyje gimė 116 vaikų. Per tą patį laiką mieste mirė 275 žmonės. Tai reiškia, kad per pirmąjį šių metų mėnesį Klaipėda sumažėjo 159 gyventojais.

Pernai per tą patį mėnesį mieste gimė 168 mažyliai, netekome 205 žmonių. Praėjusių metų pirmąjį mėnesį miesto gyventojų skaičius sumažėjo 37 asmenimis.

Birželį Klaipėdoje vestuves jau planuoja 24, liepą – 45, o rugpjūtį – 37 poros.

Padavus prašymą paprastai reikia laukti mėnesį. Labiausiai tikėtina, kad vasarą vestuves kelti pasiruošusios poros yra tvirtai apsisprendusios, o gal net atidėjusios tuoktuves dėl karantinų.

Galima spėti, kad santuokų bus nemažai. G.Misevičienė patikino, kad eilių nėra ir galbūt nebus.

Viena pagrindinių priežasčių, kodėl lietuviai nelinkę gimdyti daugiau nei poros vaikų, – dabar žmonės linkę planuoti savo gyvenimą racionaliai, skaičiuoja pajamas.

Kol kas daugelis jaunų porų pripažįsta, kad jų gyvenimo lygis yra per žemas, kad tinkamai išlaikytų gausesnį būrį atžalų.